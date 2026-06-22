Hud udarec za Nemčijo, ki je do konca SP ostala brez pomembnega člena

O koncu SP za 26-letnika sta že poročala Bild in Sky. Ob zmagi proti Slonokoščeni obali (2:1) si je Nico Schlotterbeck strgal vez v gležnju, zaradi česar bo dalj časa odsoten z zelenic, so še zapisali pri dpa. Šestindvajsetletnik je na prvi tekmi nemške reprezentance proti Curacau dosegel zadetek ob visoki zmagi s 7:1.

Schlotterbeck, ki je nedavno podaljšal pogodbo z Dortmundom, je doslej za elf odigral 29 tekem, debitiral pa je marca 2022. Nemčijo do konca skupinskega dela SP čaka še dvoboj proti Ekvadorju, ki bo na sporedu v četrtek ob 22. uri. Istočasno bo v skupini E še tekma Slonokoščena obala – Curacao. Nemci so na vrhu skupine s šestimi točkami in že uvrščeni v izločilne boje. Tri točke je zbrala Slonokoščena obala, po eno pa Ekvador in Curacao.