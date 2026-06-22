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SP 2026

Hud udarec za Nemčijo, ki je do konca SP ostala brez pomembnega člena

New York, 22. 06. 2026 14.22 pred 12 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA
Nico Schlotterbeck je zaradi poškodbe že končal z letošnjim mundialom.

Nemška nogometna zveza (DFB) je sporočila, da je zaradi poškodbe gležnja Nico Schlotterbeck končal nastope na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Osrednji branilec Borussie iz Dortmunda se je poškodoval na drugi tekmi skupinskega dela proti Slonokoščeni obali.

O koncu SP za 26-letnika sta že poročala Bild in Sky. Ob zmagi proti Slonokoščeni obali (2:1) si je Nico Schlotterbeck strgal vez v gležnju, zaradi česar bo dalj časa odsoten z zelenic, so še zapisali pri dpa. Šestindvajsetletnik je na prvi tekmi nemške reprezentance proti Curacau dosegel zadetek ob visoki zmagi s 7:1.

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Schlotterbeck, ki je nedavno podaljšal pogodbo z Dortmundom, je doslej za elf odigral 29 tekem, debitiral pa je marca 2022. Nemčijo do konca skupinskega dela SP čaka še dvoboj proti Ekvadorju, ki bo na sporedu v četrtek ob 22. uri. Istočasno bo v skupini E še tekma Slonokoščena obala – Curacao. Nemci so na vrhu skupine s šestimi točkami in že uvrščeni v izločilne boje. Tri točke je zbrala Slonokoščena obala, po eno pa Ekvador in Curacao.

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sp2026 nemčija nico schlotterberg poškodba

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