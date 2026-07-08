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SP 2026

Kontroverzna zmaga Argentine: FIFA si želi Messija obdržati na mundialu

Atlanta, 08. 07. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Sojenje na tekmi Argentina - Egipt

Aktualni svetovni prvaki so že drugič zapored v izločilnih bojih letošnjega mundiala slavili s 3:2. Srečanje proti Egiptu je bilo toliko kontroverzno, kot je bilo infarktno. V faraonskem taboru se po "krivici" niso zadrževali in so brez dlake na jeziku obrekovali Mednarodno nogometno zvezo (FIFA) in njihovo domnevno favoriziranje Argentine.

Negodovanje egiptovske klopi
Negodovanje egiptovske klopi
FOTO: Profimedia

Svetovna nogometna javnost se bo še dolgo pogovarjala o sojenju na tekmi osmine finala svetovnega prvenstva med Argentino in Egiptom. Posebej sporen je drugi razveljavljeni zadetek faraonov, ki ga je glavni sodnik Francois Letexier izničil zaradi domnevnega prekrška, ki se je zgodil v predhodnem argentinskem napadu. Selektor egiptovske izbrane vrste po koncu spornega srečanja ni varčeval z ostrimi besedami: "Bili smo boljši kot aktualni prvaki, v vsem smo jih prekašali. Izgubili smo zaradi zunanjih dejavnikov, ki so vplivali na potek tekme," je svoj čustveni izliv začel Hossam Hassan.

V nadaljevanju pa je na Mednarodno nogometno zvezo (FIFA) naslovil hudo obtožbo, ki pod vprašaj postavlja regularnost največjega športnega spektakla na svetu: "Morda si niso želeli, da svetovni prvaki izpadejo proti Egiptu. Želeli so, da Lionel Messi ostane na mundialu. V nogometu včasih ne moreš vplivati na vse dejavnike, Argentina je bila favorizirana na vseh ravneh," je še povedal 59-letnik.

Egiptovski trener Hossam Hassan
Egiptovski trener Hossam Hassan
FOTO: Profimedia

Ob tretjem zadetku Argentincev je egiptovska klop dobesedno eksplodirala. Zahtevali so namreč kar dva prekrška v predhodnem napadu. Enega, ki naj bi ga zagrešil Alexis Mac Allister in enega nad Mohamedom Salahom, ki se je zgodil neposredno pred odločilnim golom Enza Fernandeza: "Sodniku sem povedal, da je vse skupaj krivično. Prekrška nad Salahom niso niti preverili, podobno je bilo tudi, ko je Mac Allister našega igralca vlekel za dres. Ne bom pogledal niti ene tekme tega mundiala. Če si FIFA želi, da zmaga Argentina, potem ne vem, zakaj nas sili, da po nepotrebnem igramo tekme," je končal egiptovski selektor.

Podobno razmišljanje je delil tudi strelec nesojenega zadetka, ki je nekaj minut po incidentu dosegel še drugi, tokrat obstoječi, gol Mostafa Ziko: "Rad bi čestital Argentini za osvojen mundial. Celotno tekmovanje je skorumpirano. Sodnik je bil popolnoma nepošten. Želel je razveljaviti tudi moj drugi zadetek, a mu hvala bogu to ni uspelo. Vsi so bili priča škandaloznemu sojenju, vse je šlo v njihovo korist."

Francois Letexier, glavni sodnik na obračunu med Argentino in Egiptom
Francois Letexier, glavni sodnik na obračunu med Argentino in Egiptom
FOTO: Profimedia
argentina egipt sodnik kontroverza lionel messi obtožbe fifa

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