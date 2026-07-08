Kontroverzna zmaga Argentine: FIFA si želi Messija obdržati na mundialu

Svetovna nogometna javnost se bo še dolgo pogovarjala o sojenju na tekmi osmine finala svetovnega prvenstva med Argentino in Egiptom. Posebej sporen je drugi razveljavljeni zadetek faraonov, ki ga je glavni sodnik Francois Letexier izničil zaradi domnevnega prekrška, ki se je zgodil v predhodnem argentinskem napadu. Selektor egiptovske izbrane vrste po koncu spornega srečanja ni varčeval z ostrimi besedami: "Bili smo boljši kot aktualni prvaki, v vsem smo jih prekašali. Izgubili smo zaradi zunanjih dejavnikov, ki so vplivali na potek tekme," je svoj čustveni izliv začel Hossam Hassan.

V nadaljevanju pa je na Mednarodno nogometno zvezo (FIFA) naslovil hudo obtožbo, ki pod vprašaj postavlja regularnost največjega športnega spektakla na svetu: "Morda si niso želeli, da svetovni prvaki izpadejo proti Egiptu. Želeli so, da Lionel Messi ostane na mundialu. V nogometu včasih ne moreš vplivati na vse dejavnike, Argentina je bila favorizirana na vseh ravneh," je še povedal 59-letnik.