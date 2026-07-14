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SP 2026

Kot da bi bili prvaki: Norvežane pozdravila nepregledna množica

Oslo, 14. 07. 2026 08.34 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Sprejem norveških nogometašev ob vrnitvi v domovino

Norveška nogometna reprezentanca je v soboto izpadla v četrtfinalu svetovnega prvenstva, potem ko je po podaljških z 1:2 izgubila proti Angliji. Kljub temu je ekipo ob povratku v domovino je pričakalo okoli 90.000 ljudi.

Ob približno 450 metrov dolgi poti med palačo in Univerzitetnim trgom v Oslu se je zbrala nepregledna množica, ki je prišla pozdravit ekipo. Na trgu pred palačo so se igralci in množica združili pri izvajanju zdaj že svetovno znanega proslavljanja v slogu veslanja.

Prestolonaslednik Haakon je stal pri bobnu in narekoval ritem. "Dal sem vse od sebe, a smo malce zaostali. Vendar smo dobro veslali," je dejal in nato priznal, da je pred tem opravil nekaj vaj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po veslanju se je ekipa vkrcala na avtobus z odprto streho in se odpravila proti trgu pred mestno hišo. Zaradi množice ljudi so nogometaši napredovali počasi. "Stati tukaj in biti del zgodovine, to so spomini, ki bodo ostali za vedno," je dejal vratar Orjan Nyland.

Z letališča Gardermoen se je ekipa odpravila v kraljevo palačo v Oslu, kjer so jih pozdravili kralj Harald, princ Haakon in drugi člani kraljeve družine. Vzdušje je bilo sproščeno. Nekateri igralci so prišli v kratkih hlačah, Julian Ryerson pa je nosil natikače.

"Pozdravil nas je ob vrnitvi domov in nam čestital za naš nastop," je o srečanju z 89-letnim monarhom dejal kapetan Martin Odegaard.

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Zvezdniški napadalec Erling Haaland ima očitno smisel za nenavadne spominke. Ob vrnitvi s SP je 25-letnik stopil z letala s plišastim rakunom v rokah. "Spremljal me je domov," je Haaland zapisal na Instagramu in razpisal anketo, kako rakuna poimenovati. Rakun v rokah drži steklenico.

Haaland in Sander Berge sprva pred oddihom sploh nista želela potovati na Norveško, a so ju na koncu prepričali, da sta odpotovala z ekipo. Zaradi zamude leta iz Miamija sta morala sprejem reprezentance zapustiti predčasno, saj sta se odpravila na počitnice na Sicilijo.

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