Kot da bi bili prvaki: Norvežane pozdravila nepregledna množica

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Sprejem norveških nogometašev ob vrnitvi v domovino Profimedia

Sprejem norveških nogometašev ob vrnitvi v domovino Profimedia

Sprejem norveških nogometašev ob vrnitvi v domovino Profimedia

Sprejem norveških nogometašev ob vrnitvi v domovino Profimedia

Sprejem norveških nogometašev ob vrnitvi v domovino Profimedia

Sprejem norveških nogometašev ob vrnitvi v domovino Profimedia

Sprejem norveških nogometašev ob vrnitvi v domovino Profimedia

Sprejem norveških nogometašev ob vrnitvi v domovino Profimedia















Ob približno 450 metrov dolgi poti med palačo in Univerzitetnim trgom v Oslu se je zbrala nepregledna množica, ki je prišla pozdravit ekipo. Na trgu pred palačo so se igralci in množica združili pri izvajanju zdaj že svetovno znanega proslavljanja v slogu veslanja. Prestolonaslednik Haakon je stal pri bobnu in narekoval ritem. "Dal sem vse od sebe, a smo malce zaostali. Vendar smo dobro veslali," je dejal in nato priznal, da je pred tem opravil nekaj vaj.

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Po veslanju se je ekipa vkrcala na avtobus z odprto streho in se odpravila proti trgu pred mestno hišo. Zaradi množice ljudi so nogometaši napredovali počasi. "Stati tukaj in biti del zgodovine, to so spomini, ki bodo ostali za vedno," je dejal vratar Orjan Nyland. Z letališča Gardermoen se je ekipa odpravila v kraljevo palačo v Oslu, kjer so jih pozdravili kralj Harald, princ Haakon in drugi člani kraljeve družine. Vzdušje je bilo sproščeno. Nekateri igralci so prišli v kratkih hlačah, Julian Ryerson pa je nosil natikače. "Pozdravil nas je ob vrnitvi domov in nam čestital za naš nastop," je o srečanju z 89-letnim monarhom dejal kapetan Martin Odegaard.

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Zvezdniški napadalec Erling Haaland ima očitno smisel za nenavadne spominke. Ob vrnitvi s SP je 25-letnik stopil z letala s plišastim rakunom v rokah. "Spremljal me je domov," je Haaland zapisal na Instagramu in razpisal anketo, kako rakuna poimenovati. Rakun v rokah drži steklenico. Haaland in Sander Berge sprva pred oddihom sploh nista želela potovati na Norveško, a so ju na koncu prepričali, da sta odpotovala z ekipo. Zaradi zamude leta iz Miamija sta morala sprejem reprezentance zapustiti predčasno, saj sta se odpravila na počitnice na Sicilijo.