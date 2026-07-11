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SP 2026

Lahko Haaland življenje zagreni tudi Angležem?

Miami, 11. 07. 2026 18.21 pred 54 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Lu.M STA
Erling Haaland

Na svetovnem prvenstvu v nogometu bo ponoči znan tretji polfinalist. V Miamiju se bosta ob 23. uri pomerili reprezentanci Anglije in Norveške z zvezdniškima napadalcema Harryjem Kanom in Erlingom Haalandom. Slednji ima priložnost, da po Braziliji življenje na tem mundialu zagreni tudi Angliji.

Harry Kane in Jude Bellingham
Harry Kane in Jude Bellingham
FOTO: AP

Angleži so v skupinskem delu ugnali Hrvaško in Panamo ter remizirali proti Gani, nato pa so v izločilnih bojih najprej premagali reprezentanco DR Konga in Mehiko. V četi nemškega stratega Thomasa Tuchla blestita predvsem Jude Bellingham in Harry Kane, nekaj preglavic pa Angliji povzroča desna stran obrambe, v kateri bosta odsotna poškodovani Reece James in kaznovani Jarell Quansah. Angleži se zanašajo na fizično in tekaško prevlado ter navdih obeh največjih zvezdnikov, a obramba doslej ni posebej prepričala. To proti napadu, v katerem kraljuje Erling Haaland, predstavlja velik vprašaj.

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Norveški as, član Manchester Cityja, je doslej zabil sedem golov, učinkovit pa je bil predvsem proti Braziliji in v pravem trenutku z dvema goloma strl odpor favorizirane južnoameriške zasedbe. Pred tem so Norvežani v šestnajstini finala premagali Slonokoščeno obalo, v skupinskem delu pa so bili najprej boljši od Iraka in Senegala, nato pa so z rezervno postavo priznali premoč Franciji, a ohranili nekaj dodatne svežine za izločilne boje.

Brazilija - Norveška
Brazilija - Norveška
FOTO: AP

Na medsebojnih tekmah sta se reprezentanci pomerili osemkrat, Angleži so slavili trikrat, tudi nazadnje pred 12 leti na domači prijateljski tekmi (1:0), Norvežani pa so bili boljši dvakrat, a zadnja njihova zmaga sega 33 let nazaj.

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Rock8
11. 07. 2026 19.15
Lahko,upam
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