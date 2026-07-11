Lahko Haaland življenje zagreni tudi Angležem?

Harry Kane in Jude Bellingham FOTO: AP

Angleži so v skupinskem delu ugnali Hrvaško in Panamo ter remizirali proti Gani, nato pa so v izločilnih bojih najprej premagali reprezentanco DR Konga in Mehiko. V četi nemškega stratega Thomasa Tuchla blestita predvsem Jude Bellingham in Harry Kane, nekaj preglavic pa Angliji povzroča desna stran obrambe, v kateri bosta odsotna poškodovani Reece James in kaznovani Jarell Quansah. Angleži se zanašajo na fizično in tekaško prevlado ter navdih obeh največjih zvezdnikov, a obramba doslej ni posebej prepričala. To proti napadu, v katerem kraljuje Erling Haaland, predstavlja velik vprašaj.

Norveški as, član Manchester Cityja, je doslej zabil sedem golov, učinkovit pa je bil predvsem proti Braziliji in v pravem trenutku z dvema goloma strl odpor favorizirane južnoameriške zasedbe. Pred tem so Norvežani v šestnajstini finala premagali Slonokoščeno obalo, v skupinskem delu pa so bili najprej boljši od Iraka in Senegala, nato pa so z rezervno postavo priznali premoč Franciji, a ohranili nekaj dodatne svežine za izločilne boje.

Brazilija - Norveška FOTO: AP