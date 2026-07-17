Lahko obsežen požar ogrozi finale svetovnega prvenstva?

Gost dim v ZDA prinaša gozdni požar iz Kanade. V ne tako zelo oddaljenih mestih od gostitelja finala, Detroitu in Chicagu, se je kakovost zraka že tako poslabšala, da sta glede na merilno napravo IQAir trenutno najbolj onesnaženi mesti na svetu.
Zaradi vetrov, ki pihajo proti jugu, je bila prizadeta tudi prestolnica Washington, vse več skrbi zaradi kakovosti zraka je tudi v New Yorku, kjer je dim v četrtek skoraj v celoti zakril pogled na Manhattan, in sosednjem New Jerseyju, kjer se bo v nedeljo odvil finale.
Po navedbah izvršnega direktorja delovne skupine za svetovno prvenstvo pri Beli hiši Andrewa Giulianija so o situaciji razpravljali, medtem ko ima nacionalna meteorološka služba na med turnirjem začasnem sedežu Fife tudi svojega predstavnika.
Vremenoslovci sicer napovedujejo, da bo v nedeljo kakovost zraka na severovzhodu ZDA nekoliko boljša kot med tednom, ko so v nekaterih mestih ljudje na prostem nosili tudi maske, da bi se zaščitili pred nevarnim zrakom. Dež med koncem tedna naj bi prav tako pripomogel k ublažitvi najhujšega dima.
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