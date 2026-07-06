Lepe priložnosti Španije in prečka Portugalske, a brez zadetkov 0:0*

Prvi strel v okvir vrat so v tretji minuti vpisali Španci. Z razdalje je sprožil Mikel Oyarzabal, a je bil Diogo Costa kos njegovemu poskusu. Prav španski najboljši strelec je imel že v osmi minuti zlato priložnost, da svoji ekipi prinese vodstvo. Napadalca Reala Sociedada je v ogenj poslal Dani Olmo, a je Oyarzabal žogo poslal mimo vrat. V 12. minuti je do prvega poskusa prišel tudi Cristiano Ronaldo, ki je sprožil neposredno v Unaia Simona.

Nekaj minut kasneje so do najlepše priložnosti prišli aktualni evropski prvaki. Najprej je zapretil Lamine Yamal, nato še Alex Baena, a se je dvakrat izkazal Costa. V 31. minuti so bili znova blizu Španci, še enkrat pa je portugalski vratar poskrbel, da je mrežo ohranil nedotaknjeno. Druga portugalska priložnost je znova pripadla Ronaldu, ki je akrobatsko ogrozil španska vrata, a je s pravo parado postregel Simon. Nekaj minut kasneje je Nuno Mendes z nekaj pomoči Pedra Porra stresel prečko španskih vrat. Ekipi sta do konca prve polovice igre igrali dokaj varno in nista želeli pretirano tvegati. Na odmor sta se tako odpravili poravnani z začetnih 0:0.