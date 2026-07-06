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Zgodba se razvija

Lepe priložnosti Španije in prečka Portugalske, a brez zadetkov 0:0*

Arlington, 06. 07. 2026 20.52 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
Lu.M
Španija - Portugalska

Teksas je prizorišče za zdaj največjega derbija na letošnjem mundialu. V Arlingtonu se merita Španija in Portugalska ter skrbita za pravi spektakel, ki bo odločal o potniku v četrtfinale. V primeru poraza bo to zadnja tekma, ki jo bo na svetovnem odru odigral Cristiano Ronaldo. Nasproti mu stoji najstniška senzacija Lamine Yamal, ki skupaj s soigralci lovi drugo zvezdico za rdečo furijo. Trenutni izid je 0:0.

Španija - Portugalska
Španija - Portugalska
FOTO: AP

Prvi strel v okvir vrat so v tretji minuti vpisali Španci. Z razdalje je sprožil Mikel Oyarzabal, a je bil Diogo Costa kos njegovemu poskusu. Prav španski najboljši strelec je imel že v osmi minuti zlato priložnost, da svoji ekipi prinese vodstvo. Napadalca Reala Sociedada je v ogenj poslal Dani Olmo, a je Oyarzabal žogo poslal mimo vrat. V 12. minuti je do prvega poskusa prišel tudi Cristiano Ronaldo, ki je sprožil neposredno v Unaia Simona.

Nekaj minut kasneje so do najlepše priložnosti prišli aktualni evropski prvaki. Najprej je zapretil Lamine Yamal, nato še Alex Baena, a se je dvakrat izkazal Costa. V 31. minuti so bili znova blizu Španci, še enkrat pa je portugalski vratar poskrbel, da je mrežo ohranil nedotaknjeno. Druga portugalska priložnost je znova pripadla Ronaldu, ki je akrobatsko ogrozil španska vrata, a je s pravo parado postregel Simon. Nekaj minut kasneje je Nuno Mendes z nekaj pomoči Pedra Porra stresel prečko španskih vrat. Ekipi sta do konca prve polovice igre igrali dokaj varno in nista želeli pretirano tvegati. Na odmor sta se tako odpravili poravnani z začetnih 0:0.

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sp 2026 osmina finala portugalska španija lamine yamal cristiano ronaldo

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KOMENTARJI8

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mmickica
06. 07. 2026 21.52
Dolgcajt zaenkrat...
Odgovori
+1
2 1
Webdoggs
06. 07. 2026 21.14
Deluje kot dogovorjena tekma na oogledspanci z zavoro igrajo
Odgovori
+5
6 1
Anion6anion
06. 07. 2026 21.01
Upam da Španci pošljejo nadutega Ronalda domov
Odgovori
+5
9 4
MatPaat
06. 07. 2026 21.14
Je vsaj odkrito nadut ne tako kot mali argentinec.
Odgovori
+0
6 6
MatPaat
06. 07. 2026 21.57
Zakaj minusi? Pessi je eden navaden glumac. Igra angelčka v resnici pa je egoist in nadutež 45x večji kot vsi ostali skupaj. In takemu še Infantino pomaga.
Odgovori
0 0
konstruktor
06. 07. 2026 20.52
Da bi napisali, kdaj začnejo, je pa pretežko ?
Odgovori
+4
5 1
Kolllerik
06. 07. 2026 20.53
Zdajle, 21h
Odgovori
+4
5 1
MatPaat
06. 07. 2026 20.18
Naj zmaga boljši.
Odgovori
+1
4 3
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