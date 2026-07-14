Deschamps hitro pomiril lažni preplah v francoskem taboru

Spomnimo, Kylian Mbappe je četrtfinalni obračun proti Maroku zapustil v 77. minuti in nato priznal, da je imel določene težave z gležnjem. Ko ga novinarji na ponedeljkovem treningu niso videli skupaj s preostalim delom ekipe, so se v Franciji hitro prižgali vsi alarmi, vendar je situacijo kmalu pomiril Didier Deschamps.
Pojasnil je, da je Mbappe le del treninga opravil ločeno. "Ima vso pravico, tako kot jo imajo tudi ostali, da si vzame nekaj premora," je francoske privržence pomiril njihov selektor in nato še enkrat poudaril, da bo prvi zvezdnik galskih petelinov zagotovo nared za nocojšnji spektakel.
Prav tako je spodbudno tudi stanje Aureliena Tchouamenija, ki je izpustil zadnji dve tekmi. "Proti Maroku je bil na klopi, a nismo želeli tvegati. Zdaj se počuti bolje. Ne bom rekel, da je stoodstotno pozdravljen, vendar lahko računam nanj," je dejal Deschamps.
Njegovi varovanci imajo nocoj priložnost, da se kot tretji v zgodovini trikrat zapored prebijejo v finale svetovnega prvenstva. To je uspelo zgolj Zahodnim Nemcem med letoma 1982 in 1990 ter Brazilcem (1994–2002).
Bo Mbappe že letos prehitel Messija?
27-letni Parižan je za domovino debitiral marca 2017, njegova statistika v reprezentančnem dresu pa je naravnost impozantna. Na 104 tekmah je kar 64-krat meril v polno. Na večni lestvici strelcev na mundialih je z 20 goli na drugem mestu, le Lionel Messi ima enega več.
V drugem delu minule klubske sezone se je Mbappe ukvarjal s številnimi poškodbami, zaradi česar je bil daleč od stare forme, a je v slogu največjih najboljše prihranil za največji oder – svetovno prvenstvo.
De la Fuente prepričan: Yamalov dan še prihaja
Na drugi strani to ne velja za prvega zvezdnika Španije Lamina Yamala, ki za zdaj še ni pokazal svojih najboljših predstav. Španski selektor Luis de la Fuente pa je prepričan, da se bo tudi to prej ali slej spremenilo.
"Rekel sem mu, naj ne skrbi, ampak samo uživa. Prepričan sem, da bo njegov veliki dan na svetovnem prvenstvu še prišel. Če se to ne bo zgodilo proti Franciji, se bo pa v finalu, če se vanj uvrstimo," je dejal de la Fuente.
Yamal, ki je v ponedeljek praznoval 19. rojstni dan, je na mundial pripotoval s poškodbo mišice, zaradi česar je prvo tekmo proti Zelenortskim otokom začel na klopi, proti Savdski Arabiji pa je igro zapustil že ob polčasu. Doslej je svoj edini gol na turnirju dosegel prav proti Savdijcem.
Rivalstvo z dolgo brado
Nocoj je pred nami že 39. obračun Francije in Španije v zgodovini. Prvi je bil odigran pred 104 leti, zadnji pa v polfinalu lanske Lige narodov, ko je bila po pravem trilerju s 5:4 boljša furija. Španci so dobili tudi zadnji obračun na velikih tekmovanjih, v polfinalu zadnjega eura je bilo po preobratu 2:1. Sijajen zadetek pa je tedaj v 21. minuti za izenačenje dosegel prav Yamal.
Na medsebojnih obračunih so Španci zaenkrat pri 18 zmagah, Francozi pa jih imajo pet manj. Kako bo tokrat? Odgovor bo ponudil spektakel v predmestju Dallasa, ki se začne ob 21. uri.
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