Legendarni Collina na strani Infantina: Sodniki sprejemajo poštene odločitve

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"Neutemeljene obtožbe nimajo mesta v našem športu. Nihče ne more podvomiti v integriteto sodnikov tekem SP. Ko se to zgodi, lahko izzove reakcije, ki vodijo do groženj njim in njihovim družinam. To ni prav," je Pierluigi Collina dejal v intervjuju.

"Nihče ne more trditi, da lahko Fifa kakorkoli vpliva na sojenje, to ne more niti predsednik Fife Gianni Infantino. Vedno je pokazal svojo polno podporo ekipi Fife, hkrati pa nam je zaupal, da bomo delali popolnoma neodvisno. Sodniki tekem sprejemajo poštene odločitve in tako kot igralci in trenerji vedno poskušajo dati vse od sebe."

Gianni Infantino FOTO: AP

Na turnirju je bilo nekaj kontroverznih sodnikovih odločitev, egiptovska nogometna zveza se je po porazu z 2:3 proti Argentini v osmini finala uradno pritožila proti Letexierju in njegovi ekipi ter pozvala k njihovi izključitvi s turnirja.

Egipt je bil razburjen, ker je bil gol njihovega igralca Mostafe Zika razveljavljen zaradi prekrška v pripravi napada in še dveh incidentov pred poznim zmagovitim golom Argentine. Letexier ni dosodil enajstmetrovke za Egipt, ko so za dres potegnili in ovirali Hamdija Fathija, Mohamed Salah pa je padel.

Sojenje na tekmi Argentina - Egipt FOTO: Profimedia

Collina je govoril o "normalnem nogometnem stiku" med Salahom in Julianom Alvarezom, potem ko je Alvarez prvi odigral žogo, medtem ko je Marwan Attia "očitno stopil na nogo" Lisandru Martínezu pred egiptovskim golom, je pojasnil Collina.