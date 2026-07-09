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SP 2026

Legendarni Collina na strani Infantina: Sodniki sprejemajo poštene odločitve

New York, 09. 07. 2026 10.59 pred 2 urama 2 min branja 43

Avtor:
STA
Nekdanji nogometni sodnik Pierluigi Collina

Vodja sodnikov Mednarodne nogometne zveze (Fifa), Italijan Pierluigi Collina, je branil francoskega sodnika tekem na svetovnem prvenstvu Francoisa Letexierja pred ostrimi kritikami Egipta in na splošno podprl sodnike na prvenstvu.

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"Neutemeljene obtožbe nimajo mesta v našem športu. Nihče ne more podvomiti v integriteto sodnikov tekem SP. Ko se to zgodi, lahko izzove reakcije, ki vodijo do groženj njim in njihovim družinam. To ni prav," je Pierluigi Collina dejal v intervjuju.

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"Nihče ne more trditi, da lahko Fifa kakorkoli vpliva na sojenje, to ne more niti predsednik Fife Gianni Infantino. Vedno je pokazal svojo polno podporo ekipi Fife, hkrati pa nam je zaupal, da bomo delali popolnoma neodvisno. Sodniki tekem sprejemajo poštene odločitve in tako kot igralci in trenerji vedno poskušajo dati vse od sebe."

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: AP

Na turnirju je bilo nekaj kontroverznih sodnikovih odločitev, egiptovska nogometna zveza se je po porazu z 2:3 proti Argentini v osmini finala uradno pritožila proti Letexierju in njegovi ekipi ter pozvala k njihovi izključitvi s turnirja.

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Egipt je bil razburjen, ker je bil gol njihovega igralca Mostafe Zika razveljavljen zaradi prekrška v pripravi napada in še dveh incidentov pred poznim zmagovitim golom Argentine. Letexier ni dosodil enajstmetrovke za Egipt, ko so za dres potegnili in ovirali Hamdija Fathija, Mohamed Salah pa je padel.

Sojenje na tekmi Argentina - Egipt
Sojenje na tekmi Argentina - Egipt
FOTO: Profimedia

Collina je govoril o "normalnem nogometnem stiku" med Salahom in Julianom Alvarezom, potem ko je Alvarez prvi odigral žogo, medtem ko je Marwan Attia "očitno stopil na nogo" Lisandru Martínezu pred egiptovskim golom, je pojasnil Collina.

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"Po vsakem doseženem golu VAR preveri napadalno posest. Če se v pripravi napada ugotovi prekršek, ki je vplival na gol, bo VAR priporočil pregled dogajanja na igrišču. Ni določene omejitve glede oddaljenosti od gola ali časa med incidentom in golom," je zatrdil Collina.

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KOMENTARJI43

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Frotirka
09. 07. 2026 13.12
… nihče ne more podvomiti… razen oranžnoglavca
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0 0
paulista
09. 07. 2026 13.09
Na počasnem pisnetku pogledanem 100x se vidi Salah je izgubil žogo, ko vidi da je vse izgubljeno se je vrgel!!!! Tekma čista zmaga čista kot solza, zmagala je kvaliteta v zadnjih 15 minut. Nobena Fifa tu ne more pomagat .
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-1
0 1
NoriSušan
09. 07. 2026 13.12
Odvisno koga vprašaš hahah. Maš pa seveda čist prav
Odgovori
0 0
graf
09. 07. 2026 13.07
Colino sem imel za poštenjaka , a saj veste kako to gre : denar odpre tudi zelo zapahnjena vrata ...
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+1
1 0
NoriSušan
09. 07. 2026 13.12
Kaj je grešnega vendar storil?
Odgovori
0 0
cripstoned
09. 07. 2026 13.06
Cetrfinalne tekme: francija vs maroko, spanija vs belgija, norveska vs anglija in seveda FIFA vs svica hahahahhaah...kako se internet norcuje iz infantina in njegove princeske iz argentine...prakticno ni medija ali druzbenega omrezja kjer se ne bi norcevali iz korupcije ki jo vodi infantino skupaj z strici iz ozadja...farsici pa si lazejo ...nihce pa ne upa komentirati najlazje poti argentine in sodniske pomoci...nic novega enako je z "njihovo" sramoto iz katalonije ...so ze vajeni hahahahahaa
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+1
1 0
Lastniki česarkoli
09. 07. 2026 13.10
Z Ronaldom so se nehali norčevati že Pri Juventusu
Odgovori
0 0
NoriSušan
09. 07. 2026 13.12
in kaj je tukaj spornega??
Odgovori
0 0
Lastniki česarkoli
09. 07. 2026 13.03
Točno tako Perluigi....tudi če pričakuješ dva penala na tekmi, bil pa je le eden, ga ne smeš uporabiti v statistiki, kot to počno nekateri, ki se večino časa upravičeno opravičujejo
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0 0
cripstoned
09. 07. 2026 13.02
Colina je prejel par milijonckov za to izjavo...denarja je vec kot dovolj...vazno je kaj govorijo bivsi nogometasi, trenerji in podobni kjer vsi obsojajo infantina in njegovo pomoc argentini...tega niti sam vex ne skriva saj je tudi javno povedal da je argentina njegov favorit...
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+3
3 0
NoriSušan
09. 07. 2026 13.11
šokantne novice
Odgovori
0 0
Lastniki česarkoli
09. 07. 2026 12.57
Ko hejterji udarijo ob stroko so izsledki vedno enaki
Odgovori
0 0
paulista
09. 07. 2026 12.56
Salah veliki glumac... padel je oziroma se vrgel...rumeni karton!!!
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0 0
kovanec
09. 07. 2026 12.53
Collina in pur so razveljavili rdeči karton na račun posredovanja Donija pri prijatelju Infantinu. Tu si ustrelil malček mimo.
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+0
1 1
Desno
09. 07. 2026 12.50
Egipt naj gre domov jahat kamele.. To je njihov nacionalni šport.... Se danes Maroko domov in svet bo lepši
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-2
1 3
rob3rt
09. 07. 2026 12.55
Saj za "francoze" lahko isto napišeš.
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+1
1 0
coca.eskim
09. 07. 2026 13.05
Namesto ksenofobnih stereotipov si raje poglej dejstva: Egipt je sedemkratni afriški prvak, Maroko pa polfinalist svetovnega prvenstva
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0 0
SpamEx
09. 07. 2026 12.44
Se je odločil da bo razprodal svoj ugled. Škoda lahko bi bil tiho
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+6
8 2
300 let do specialista
09. 07. 2026 12.44
Čakamo še izjavo Kardashianovih kant in Britney, to so mnenja, ki štejejo. T.i. stand by "vplivneži".
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+10
10 0
Racional-ec
09. 07. 2026 12.43
Vrana vrani ne izkljuje oci…a ružan ko lopov ej 😂
Odgovori
+3
4 1
NoriSušan
09. 07. 2026 12.42
No hejterji jokajte ko gledate kaj vam dela Messi
Odgovori
-1
2 3
paulista
09. 07. 2026 12.40
Salah je hotel odglumit vidi se na počasnem posnetku...l.opov prvoklasni
Odgovori
+1
4 3
paulista
09. 07. 2026 12.39
Colina je rekel tudi, da bi Salah moral dobiti rumeni karton!!! Kraja je v glavicah tistih, ki ne morejo Argentine in Messija...
Odgovori
+0
3 3
Robi333
09. 07. 2026 12.34
Oh Collina, zdej si pa razočaral..
Odgovori
+1
7 6
NoriSušan
09. 07. 2026 12.42
Povedal je kar je res
Odgovori
+0
4 4
Sir Oliver
09. 07. 2026 12.29
Ruske ladje pa lepo gorijo.
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-4
4 8
davboj
09. 07. 2026 12.26
Žoga bo še vedno okrogla, verjetno bo pa zanimanje sedaj za nogomet upadlo, saj so pravila za ene za druge ne
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+5
8 3
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