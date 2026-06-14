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Zgodba se razvija

Brazilija in Maroko v končnici tekme lovita zmago 1:1*

New Jersey, 14. 06. 2026 00.28 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Luka Marinšek
Brazilija - Maroko

Skupino C sta odprla Maroko in Brazilija. Brazilija na papirju velja za favoritinjo, a so aktualni afriški prvaki še kako neugoden tekmec. Maročani so svojo premoč na začetku prvega polčasa kronali z zadetkom Ismaela Saibarija v 21. minuti. V 32. minuti je s krasnim zadetkom izenačil Vinicius. Srečanje sodi Slavko Vinčić. Trenutni izid je 1:1.

Brazilci na obračunu nisp mogli računati na Neymarja, ki je manjkal zaradi poškodbe mečne mišice. Maročani so že na samem začetku tekme pokazali, da na stadion MetLife niso prišli, da bi bili podrejeni Braziliji. Severni Afričani so vse od prvega sodnikovega žvižga narekovali tempo igre in žogo suvereno držali v svoji posesti. Brazilci so se znašli v krču iz katerega pa se niso mogli izvleči. Afriška zasedba je prvič resno zapretila v šesti minuti, ko je do strela z roba kazenskega prostora prišel Neil El Aynaoui, njegov poskus pa je blokiral Bruno Guimaraes.

Maročani so do več kot zasluženega vodstva prišli v 21. minuti. Najprej je s podajo navdušil igralec madridksega Reala Brahim Diaz, ki je v ogenj poslal Ismaela Saibarja, ki je s prefinjenim lobom matiral brazilskega vratarja Alissona in poskrbel za erupcijo veselja na tribunah. Afriško veselje na vzhodni ameriški obali pa ni trajalo dolgo. Že v 32. minuti je z mojstrovino izid poravnal Vinicius Jr., ki je praktično popolnoma samostojno svojo ekipo vrnil v igro, Zvezdnik belega baleta je preigraval na levi strani kazenskega prostora in z močnim strelom premagal nemočnega Yassine Bounouja.

Brazilija - Maroko
Brazilija - Maroko
FOTO: Profimedia

Slovenski delilec pravice Slavko Vinčić je prvi karton pokazal v 37. minuti. Zaradi prekrška je porumenel izkušeni brazilski vezist Casemiro. Preostanek prvega polčasa je minil veliko mirneje. Brazilija je z mojstrovino Viniciusa tekmo dodobra umirila in se izvlekla iz velike godle v kateri se je znašla na začetku srečanja.

Selecao je v drugi minuti sodnikovega dodatka skoraj prišel do popolnega preobrata. Z iznajdlivim zaključkom je Lucas Pacqueta namučila Bounouja, ki pa je svoje delo vendarle dobro opravil in izid je ostal nespremenjen. Ekipi sta tako na odmor odšli poravnani.

Druga polovica igre se je začela v veliko mirnejšem slogu. Obe ekipi sta nekoliko stopili na žogo in tekma se je igrala predvsem na sredini igrišča. S svojo predstavo je razočaral zvezdnik Barcelone Raphinha, ki v napadu ni uspel narediti razlike, kot smo od njega vajeni iz klubskih barv. Prav 29-letnik se je v 78. minuti znašel v prvi vsaj na pol resni priložnosti drugega polčasa. Po podaji Viniciusa je slabo zadel žogo in madridsko-katalonska naveza ni obrodila sadov.

Šele v tretji minuti sodnikovega dodatka, ki je znašal kar 10 minut, so bili gledalci znova priča pol-priložnosti. Po kotu Brazilije je na desni strani kazenskega prostora do žoge prišel Danilo Santos, ki pa je žogo poslal naravnost v maroškega čuvaja mreže.

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