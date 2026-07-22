Martinez po porazu v finalu namignil na konec reprezentančne kariere

Emiliano Martinez je bil v nedeljskem finalu svetovnega prvenstva prvo ime argentinske izbrane vrste. Gavči so se do podaljška uspeli uvrstiti predvsem po zaslugi Martineza, ki je v rednem delu svojo mrežo uspel ohraniti nedotaknjeno. Španija je svojo terensko premoč ob igralcu več kronala v 106. minuti, ko je po podaji Nica Williamsa za furijo zadel Ferran Torres, kar je na koncu zadostovalo, da je pokal svetovnih prvakov znova odšel v Španijo. Dva dni po bolečem porazu v finalu se je na Instagramu oglasil tudi Martinez, ki je v čustvenem zapisu obenem tudi namignil na morebiten konec reprezentančne kariere.

Osebna statistika Emiliana Martineza v reprezentančnem dresu FOTO: Sofascore.com

33-letnik je v svoji karieri dres Argentine nosil na 67 tekmah. Na letošnjem mundialu je Martinez branil na vseh osmih tekmah, ob tem pa je prejel osem zadetkov in dvakrat svojo mrežo uspel ohraniti nedotaknjeno. Vrhunec njegove kariere se je zgodil pred štirimi leti na mundialu v Katarju, ko je z Argentino osvojil naslov svetovnih prvakov, obenem pa je dobil zlato rokavico za najboljšega vratarja turnirja.

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"Sanjal sem, da bomo znova zmagali, sanjal sem o tem, da bomo pokal prinesli nazaj v Argentino in še enkrat spisali zgodovino. Resnica je, da je bolečino težko opisati. Veliko je stvari, o katerih je treba razmisliti – kako naprej in ali je morda čas za umik. Res mi je žal; resnično sem se po najboljših močeh trudil pomagati svojim soigralcem," je v čustvenem zapisu na Instagramu zapisal vratar Aston Ville.