Mbappe novi kralj strelcev: Raje bi igral v finalu svetovnega prvenstva

Tekma za tretje mesto na letošnjem svetovnem prvenstvu je postregla z odlično igro v napadu in nekoliko manjšo pozornostjo na branjenju. To ni veliko presenečenje, saj gre za obračun, ki ga ne želi igrati nobena velika reprezentanca.

Kljub temu pa ni nihče pričakoval, da se bo zgodilo to, kar se je. Anglija je na odmor odšla s prednostjo 0:4 in dišalo je po najvišji zmagi v zgodovini tekem za bron.

"Nespoštovanje dresa v prvem polčasu? Rekel bi, da smo bili preprosto samo ljudje, žal pa si ne moremo privoščiti, da bi bili samo ljudje. Bili smo popolnoma nezbrani, oni pa so nas nedvomno streznili," je o prvem delu obračuna dejal Kylian Mbappe.