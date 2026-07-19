Mbappe novi kralj strelcev: Raje bi igral v finalu svetovnega prvenstva

Tekma za tretje mesto na letošnjem svetovnem prvenstvu je postregla z odlično igro v napadu in nekoliko manjšo pozornostjo na branjenju. To ni veliko presenečenje, saj gre za obračun, ki ga ne želi igrati nobena velika reprezentanca.
Kljub temu pa ni nihče pričakoval, da se bo zgodilo to, kar se je. Anglija je na odmor odšla s prednostjo 0:4 in dišalo je po najvišji zmagi v zgodovini tekem za bron.
"Nespoštovanje dresa v prvem polčasu? Rekel bi, da smo bili preprosto samo ljudje, žal pa si ne moremo privoščiti, da bi bili samo ljudje. Bili smo popolnoma nezbrani, oni pa so nas nedvomno streznili," je o prvem delu obračuna dejal Kylian Mbappe.
Leta 1994 je Švedska z enakim izidom dobila prvi polčas in po drugem polčasu brez zadetkov prepričljivo odpravila Bolgarijo. Tokrat pa je drugi del tekme prinesel še več dogajanja. Francozi so po manj kot desetih minutah nadaljevanja prepolovili zaostanek, Mbappe je nato s svojim drugim golom znižal na 3:4, ob koncu rednega dela pa je Bukayo Saka uspešno izvedel enajstmetrovko. V sodnikovem dodatku sta obe izbrani vrsti dosegli še po en zadetek. Obračun se je tako končal z rezultatom 4:6 in se v zgodovino zapisal kot spektakel za bron z največjim številom zadetkov.
Mbappe je tako postal najboljši strelec letošnjega svetovnega prvenstva in hkrati novi kralj strelcev v zgodovini turnirja vseh turnirjev. V obeh pogledih je prehitel Lionela Messija, ki zdaj na večni lestvici za njim zaostaja za zadetek, na letošnjem mundialu pa za dva. "Raje bi videl, da nisem najboljši strelec in da igram v finalu," je dodal Mbappe, ki dvomi, da bo dolgo zadržal rekord: "Messi bo dosegel zadetek, on vedno dostavi."
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