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SP 2026

Mbappe novi kralj strelcev: Raje bi igral v finalu svetovnega prvenstva

Miami Gardens, 19. 07. 2026 11.05 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
A.M.
Kylian Mbappe

Anglija in Francija sta v obračunu za tretje mesto na mundialu navdušili navijače, ki so videli kar 10 zadetkov in zmago treh levov z izidom 6:4. Pri treh zadetkih je sodeloval Kylian Mbappe in tako prvenstvo sklenil z 10 goli in štirimi podajami. Na večni lestvici je s prvega mesta izrinil Lionela Messija. "Tudi on bo danes zadel, Messi vedno dostavi," je dejal francoski zvezdnik.

Tekma za tretje mesto na letošnjem svetovnem prvenstvu je postregla z odlično igro v napadu in nekoliko manjšo pozornostjo na branjenju. To ni veliko presenečenje, saj gre za obračun, ki ga ne želi igrati nobena velika reprezentanca.

Kljub temu pa ni nihče pričakoval, da se bo zgodilo to, kar se je. Anglija je na odmor odšla s prednostjo 0:4 in dišalo je po najvišji zmagi v zgodovini tekem za bron.

"Nespoštovanje dresa v prvem polčasu? Rekel bi, da smo bili preprosto samo ljudje, žal pa si ne moremo privoščiti, da bi bili samo ljudje. Bili smo popolnoma nezbrani, oni pa so nas nedvomno streznili," je o prvem delu obračuna dejal Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe
FOTO: AP

Leta 1994 je Švedska z enakim izidom dobila prvi polčas in po drugem polčasu brez zadetkov prepričljivo odpravila Bolgarijo. Tokrat pa je drugi del tekme prinesel še več dogajanja. Francozi so po manj kot desetih minutah nadaljevanja prepolovili zaostanek, Mbappe je nato s svojim drugim golom znižal na 3:4, ob koncu rednega dela pa je Bukayo Saka uspešno izvedel enajstmetrovko. V sodnikovem dodatku sta obe izbrani vrsti dosegli še po en zadetek. Obračun se je tako končal z rezultatom 4:6 in se v zgodovino zapisal kot spektakel za bron z največjim številom zadetkov.

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Mbappe je tako postal najboljši strelec letošnjega svetovnega prvenstva in hkrati novi kralj strelcev v zgodovini turnirja vseh turnirjev. V obeh pogledih je prehitel Lionela Messija, ki zdaj na večni lestvici za njim zaostaja za zadetek, na letošnjem mundialu pa za dva. "Raje bi videl, da nisem najboljši strelec in da igram v finalu," je dodal Mbappe, ki dvomi, da bo dolgo zadržal rekord: "Messi bo dosegel zadetek, on vedno dostavi."

Svetovno prvenstvo, večna lestvica strelcev:

22 - Kylian Mbappe
21 - Lionel Messi
16 - Miroslav Klose
15 - Ronaldo
14 - Gerd Müller, Harry Kane

Svetovno prvenstvo, lestvica strelcev 2026:

10 - Kylian Mbappe
8 - Lionel Messi
7 - Jude Bellingham, Erling Haaland
6 - Ousmane Dembele, Harry Kane
5 - Mikel Oyarzabal

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KOMENTARJI12

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mmickica
19. 07. 2026 12.19
Za danes si zelim, da Spanija premaga Argentino z rezultatom 4:3 in da vse 3 gole za Argentino da Messi.😉🫣🤣
Odgovori
0 0
dober dan
19. 07. 2026 12.15
Ta stvar z 60 iq je verjetno btor mnogim evropejcem
Odgovori
-1
0 1
dober dan
19. 07. 2026 12.15
Vzor
Odgovori
-1
0 1
štajerc65
19. 07. 2026 12.12
Kako je. Mbape kralj strelcev. On je svoje odigral na tem SP, Messi in Argentina pa imajo še finale. Upam da vam Messi kikne se dva gola pa potem pišite o kralju strelcev. Sicer bo težko ampak čaka nas se finale.
Odgovori
+1
1 0
Loptass
19. 07. 2026 12.02
Je pa bil v finalu Supercope Španije. V organizacijskem odboru Reala za postavitev špalirja.
Odgovori
+1
2 1
Lastniki česarkoli
19. 07. 2026 11.51
Tudi Messi raje igra v finalu svetovnega prvenstva
Odgovori
+3
4 1
Lock Down
19. 07. 2026 11.50
Včeraj so igrali Realovci, danes se pa udarijo igralci Barcelone. Kdorkoli bo zmagal ali Messi z Argentino ali Yamal s Španijo, bo to velika zmaga La Masije.
Odgovori
+3
5 2
štajerc65
19. 07. 2026 11.45
Ajde Messi pikni danes enega ali dva pa si večen pri 39 letih.
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+5
6 1
Banion
19. 07. 2026 11.33
to je nogomet odprto in na vso moč da padajo goli ne pa neko taktiziranje in bunker
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+2
3 1
Minifa
19. 07. 2026 11.28
Afriška izbrana vrsta FRANCIJE je globoko razočarala. Poglejte PLATINIJEVO ekipo pa tole danes primerjave NI..
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+4
6 2
mackon08
19. 07. 2026 11.25
Ne moreš igrati v finalu če si slab v polfinalu.
Odgovori
+3
3 0
petb
19. 07. 2026 11.09
Žrtev pa ekipa Francije, kot pred tem ekipa PSG-a.
Odgovori
+5
5 0
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