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SP 2026

Mbappe: Sanjali smo finale, a pokazali premalo

Arlington, 15. 07. 2026 11.10 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
A.M.
Kylian Mbappe

Francoski kapetan Kylian Mbappe po porazu s Španijo ni iskal izgovorov. Glavni favoriti za končno slavje so lovili tretji zaporedni nastop v finalu mundiala, a bili po besedah prvega zvezdnika preslabi tako s taktičnega kot s tehničnega vidika. "Ko vse sešteješ, je rezultat poraz, kar je ogromno razočaranje," pravi Mbappe.

Francija je bila Španiji nedorasla nasprotnica. Aktualni evropski prvak je proti pričakovanjem dominiral v vseh segmentih igre, si ustvaril veliko več nevarnih priložnosti, obenem pa nasprotniku ni dopustil, da bi resno pogledal proti njihovim vratom. "Nismo odigrali tako, kot smo želeli – ne taktično ne tehnično, niti glede naše splošne ravni predstave. In ko na svetovnem prvenstvu v polfinalu ne narediš tega, kar je treba, ne moreš zmagati, sploh proti Španiji," je po porazu povedal Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe po tekmi proti Španiji
Kylian Mbappe po tekmi proti Španiji
FOTO: AP

"Naš cilj je bil, da jih visoko na igrišču pritisnemo in jim preprečimo, da bi vzpostavili svoj počasni, nadzorovani ritem – kajti ko gre za nadzor igre, so boljši od nas. Tega nam ni uspelo storiti," je nadaljeval prvi zvezdnik galskih petelinov in izpostavil težavo na sredini igrišča, kjer je francoski dvojec Adrien Rabiot in Aurelien Tchouameni hitro ostal brez nadzora proti španski trojici Rodri, Dani Olmo in Fabian Ruiz.

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Francozi so tako v glavnem streljali iz obupa. Do zadnjega sodnikovega žvižga si niso uspeli pripraviti niti ene velike priložnosti, o kakovosti njihovih zaključkov pa priča tudi kazalnik pričakovanih zadetkov, ki se je po 10 strelih ustavil pri vsega 0,31 gola. Španci so si iz enakega števila strelov ustvarili 1,63 pričakovanega gola.

Statistika tekme Francija - Španija
Statistika tekme Francija - Španija
FOTO: Sofascore.com

"Sanjali smo finale in želeli naši državi dati priložnost, da še naprej sanja o zgodovini. Zdaj se moramo s tem soočiti z dvignjenimi glavami, a v tem trenutku je razočaranje neizmerno. Težko najdem besede, s katerimi bi opisal, kako razočarani smo. Vseeno se moramo pobrati, oditi na dopust in nadaljevati v naslednje poglavje. Nogomet ne čaka nikogar. Začeti moramo znova, pustiti ta neuspeh za seboj in se iz njega nekaj naučiti," je zaključil Mbappe, ki naj bi se na novo sezono začel pripravljati v začetku avgusta.

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KOMENTARJI10

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Loptass
15. 07. 2026 12.46
Manucao je imel prav. Španija je bila favorit, kljub višji kvoti od Francije.
Odgovori
0 0
sukar 1
15. 07. 2026 12.32
petelinčki niso slabi, ampak ko pride furija, odpihne vse napihnjeno
Odgovori
+2
2 0
MatPaat
15. 07. 2026 12.30
Ja res je bilo premalo in to kr vredu premalo. Danes bo tudi premalo ampak danes bo pomagal mož v čeni opravi, da bo sovolj za VARgentino.
Odgovori
-1
1 2
bobiv
15. 07. 2026 12.30
Pravičen rezultat!
Odgovori
+2
2 0
jugatneme
15. 07. 2026 12.17
Sanjati je dovoljeno, za biti v finalu pa bi le bilo potrebno pokazati nekoliko več. Francozi so bili kot bi igrali na pol moči.
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+5
5 0
JApajaDAja
15. 07. 2026 12.05
na macronovo srečo je bila njegova parada kiča končana pred koncem tekme......
Odgovori
+5
6 1
štajerc65
15. 07. 2026 11.40
Tak pač je. Francija je igrala statista na igrišču, Španija pa igrala in je zasluženo v finalu.
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+15
15 0
ribi? pepe 1
15. 07. 2026 12.12
dokler bo Mbappe vodil reprezentanco ne bo nič od njih! Dokaz za to je PSG in REAL!!!!
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+6
7 1
luckyss.1
15. 07. 2026 11.34
Včeraj sem navijal za Evropsko državo in ta je zmagala. Hvala Španija
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+5
10 5
štajerc65
15. 07. 2026 11.41
Dobro si napisal Evropska država ŠPANIJA👏
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+7
10 3
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