Mbappe: Sanjali smo finale, a pokazali premalo

Francija je bila Španiji nedorasla nasprotnica. Aktualni evropski prvak je proti pričakovanjem dominiral v vseh segmentih igre, si ustvaril veliko več nevarnih priložnosti, obenem pa nasprotniku ni dopustil, da bi resno pogledal proti njihovim vratom. "Nismo odigrali tako, kot smo želeli – ne taktično ne tehnično, niti glede naše splošne ravni predstave. In ko na svetovnem prvenstvu v polfinalu ne narediš tega, kar je treba, ne moreš zmagati, sploh proti Španiji," je po porazu povedal Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe po tekmi proti Španiji FOTO: AP

"Naš cilj je bil, da jih visoko na igrišču pritisnemo in jim preprečimo, da bi vzpostavili svoj počasni, nadzorovani ritem – kajti ko gre za nadzor igre, so boljši od nas. Tega nam ni uspelo storiti," je nadaljeval prvi zvezdnik galskih petelinov in izpostavil težavo na sredini igrišča, kjer je francoski dvojec Adrien Rabiot in Aurelien Tchouameni hitro ostal brez nadzora proti španski trojici Rodri, Dani Olmo in Fabian Ruiz.

Francozi so tako v glavnem streljali iz obupa. Do zadnjega sodnikovega žvižga si niso uspeli pripraviti niti ene velike priložnosti, o kakovosti njihovih zaključkov pa priča tudi kazalnik pričakovanih zadetkov, ki se je po 10 strelih ustavil pri vsega 0,31 gola. Španci so si iz enakega števila strelov ustvarili 1,63 pričakovanega gola.

Statistika tekme Francija - Španija FOTO: Sofascore.com