Mbappe spisal zgodovino in pomiril navijače: Gleženj bo za polfinale nared

Kylian Mbappe je z izjemnim strelom poskrbel za vodstvo Francije. FOTO: AP

Francozi so se v ponovitvi polfinala s prejšnjega SP znova veselili v boju z Maročani in se prebili v svoj tretji zaporedni mundialski polfinale ter ostali v lovu za svoj tretji naslov. S predstavo proti neugodni severnoafriški vrsti so izbranci Didierja Deschampsa le še potrdili vlogo glavnih favoritov za naslov.

V prvem polčasu so povsem prevladovali, a zapravljali priložnosti in tudi enajstmetrovko, v drugem pa sta udarila Kylian Mbappe in Ousmane Dembele ter tako končala maroški niz 34 tekem brez poraza. Mbappe pa je edini nogometaš v zadnjih 60 letih, ki je na dveh različnih svetovnih prvenstvih sodeloval pri najmanj desetih golih: - SP 2022: 10 neposrednih sodelovanj pri golih (8 golov, 2 asistenci)

- SP 2026: 11 neposrednih sodelovanj pri golih (8 golov, 3 asistence) Francoz je dosegel tudi osem zmagovitih zadetkov na svetovnih prvenstvih, kar je največ med vsemi nogometaši. Z 11 sodelovanji pri golih se je približal tudi legendarnemu Nemcu Gerdu Müllerju, ki je na svetovnem prvenstvu leta 1970 dosegel deset golov in prispeval tri asistence ter bil tako udeležen pri kar 13 zadetkih.

Niz izjemnih dosežkov je Mbappe nadaljeval tudi s tem, da je postal prvi nogometaš v zgodovini francoske reprezentance, ki je neposredno sodeloval pri 100 golih (64 golov in 36 asistenc).

'Na igrišču ni bilo prostora za čustva'

"Srečni smo in zadovoljni zaradi uvrstitve v polfinale, vendar je pred nami še dolga pot. Čutil sem bolečine v gležnju, a je zdaj vse v redu. Ni boljšega načina za sprostitev in premagovanje težav kot zmagovanje," je za ugledni L'Equipe dejal nogometaš madridskega Reala, ki je moral zaradi udarca v gleženj v 77. minuti zapustiti igrišče, zamenjal pa ga je Jean-Philippe Mateta.

Ousmane Dembele FOTO: AP

"V redu sem. Prejel sem udarec v gleženj, a sem v redu. Menim, da je bil JP v tistem trenutku bolje pripravljen na igranje v zadnjih 15 minutah, zato sem zapustil igrišče." Mbappe pričakuje, da bo nared za polfinale, ki bo na sporedu prihodnji torek, 14. julija.

"Mirno bomo spremljali petkovo četrtfinale in videli, kdo bo naš naslednji tekmec. Zelo mi je žal za mojega velikega prijatelja Ašrama Hakimija, vendar med tekmo ni bilo prostora za čustva. Po tekmi se bo z njim veliko težje srečati. Za nas je najpomembnejše, da smo napredovali," je francoskemu športnemu časniku še zaupal prvi strelec mundiala v Severni Ameriki. Ta "naslov" si trenutno deli z velikim Lionelom Messijem.

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Francozi, ki so pred tem v izločilnih bojih ugnali Švedsko in Paragvaj so tako na dobri poti, da se znova zavihtijo na svetovni nogometni tron.

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