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SP 2026

Mbappe spisal zgodovino in pomiril navijače: Gleženj bo za polfinale nared

New York, 10. 07. 2026 08.23 pred 36 minutami 3 min branja 5

Avtor:
M.J.
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe v vseh ozirih zaznamuje mundial v Severni Ameriki. Resda je v prvem polčasu v četrtfinalu proti Maroku izjemno slabo izvedel enajstmetrovko, a se je za zgrešen poskus odkupil z bravuro v nadaljevanju za vodstvo triokolorov in "tlakovanje" poti proti novemu polfinalu na SP. Tretjemu zaporednemu. Vmes je spisal zgodovino in se na listi strelcev z osmimi zadetki izenačil z Lionelom Messijem.

Kylian Mbappe je z izjemnim strelom poskrbel za vodstvo Francije.
Kylian Mbappe je z izjemnim strelom poskrbel za vodstvo Francije.
FOTO: AP

Francozi so se v ponovitvi polfinala s prejšnjega SP znova veselili v boju z Maročani in se prebili v svoj tretji zaporedni mundialski polfinale ter ostali v lovu za svoj tretji naslov. S predstavo proti neugodni severnoafriški vrsti so izbranci Didierja Deschampsa le še potrdili vlogo glavnih favoritov za naslov. 

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V prvem polčasu so povsem prevladovali, a zapravljali priložnosti in tudi enajstmetrovko, v drugem pa sta udarila Kylian Mbappe in Ousmane Dembele ter tako končala maroški niz 34 tekem brez poraza. Mbappe pa je edini nogometaš v zadnjih 60 letih, ki je na dveh različnih svetovnih prvenstvih sodeloval pri najmanj desetih golih:

- SP 2022: 10 neposrednih sodelovanj pri golih (8 golov, 2 asistenci)
- SP 2026: 11 neposrednih sodelovanj pri golih (8 golov, 3 asistence)

Francoz je dosegel tudi osem zmagovitih zadetkov na svetovnih prvenstvih, kar je največ med vsemi nogometaši. Z 11 sodelovanji pri golih se je približal tudi legendarnemu Nemcu Gerdu Müllerju, ki je na svetovnem prvenstvu leta 1970 dosegel deset golov in prispeval tri asistence ter bil tako udeležen pri kar 13 zadetkih.

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Niz izjemnih dosežkov je Mbappe nadaljeval tudi s tem, da je postal prvi nogometaš v zgodovini francoske reprezentance, ki je neposredno sodeloval pri 100 golih (64 golov in 36 asistenc).

'Na igrišču ni bilo prostora za čustva'

"Srečni smo in zadovoljni zaradi uvrstitve v polfinale, vendar je pred nami še dolga pot. Čutil sem bolečine v gležnju, a je zdaj vse v redu. Ni boljšega načina za sprostitev in premagovanje težav kot zmagovanje," je za ugledni L'Equipe dejal nogometaš madridskega Reala, ki je moral zaradi udarca v gleženj v 77. minuti zapustiti igrišče, zamenjal pa ga je Jean-Philippe Mateta.

Ousmane Dembele
Ousmane Dembele
FOTO: AP

"V redu sem. Prejel sem udarec v gleženj, a sem v redu. Menim, da je bil JP v tistem trenutku bolje pripravljen na igranje v zadnjih 15 minutah, zato sem zapustil igrišče." Mbappe pričakuje, da bo nared za polfinale, ki bo na sporedu prihodnji torek, 14. julija.

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"Mirno bomo spremljali petkovo četrtfinale in videli, kdo bo naš naslednji tekmec. Zelo mi je žal za mojega velikega prijatelja Ašrama Hakimija, vendar med tekmo ni bilo prostora za čustva. Po tekmi se bo z njim veliko težje srečati. Za nas je najpomembnejše, da smo napredovali," je francoskemu športnemu časniku še zaupal prvi strelec mundiala v Severni Ameriki. Ta "naslov" si trenutno deli z velikim Lionelom Messijem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Francozi, ki so pred tem v izločilnih bojih ugnali Švedsko in Paragvaj so tako na dobri poti, da se znova zavihtijo na svetovni nogometni tron.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Razlagalnik

Gerd Müller, znan pod vzdevkom 'Der Bomber', je bil eden najuspešnejših nemških nogometašev vseh časov. Bil je izjemen napadalec, ki je slovel po svojem neverjetnem instinktu za doseganje zadetkov v kazenskem prostoru. Z zahodnonemško reprezentanco je leta 1974 postal svetovni prvak, leta 1972 pa evropski prvak. Njegov rekord 14 doseženih golov na svetovnih prvenstvih je dolgo časa veljal za nepremagljivega, preden ga je leta 2006 presegel Ronaldo Nazário.

Izraz 'trikolori' (v francoščini 'Les Bleus' ali 'Les Tricolores') se nanaša na francosko državno zastavo, ki je sestavljena iz treh navpičnih pasov modre, bele in rdeče barve. V športnem kontekstu se ta vzdevek uporablja za francoske nacionalne ekipe, saj barve na njihovih dresih in simbolih neposredno odražajo barve francoske trikolore, kar simbolizira nacionalni ponos in enotnost.

Didier Deschamps je eden najpomembnejših likov v zgodovini francoskega nogometa. Kot igralec je bil kapetan reprezentance, ki je leta 1998 osvojila naslov svetovnega prvaka na domačih tleh. Kasneje je postal izjemno uspešen selektor, saj je Francijo vodil do naslova svetovnega prvaka leta 2018. Je eden redkih posameznikov v zgodovini nogometa, ki mu je uspelo osvojiti naslov svetovnega prvaka tako v vlogi igralca kot v vlogi trenerja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI5

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MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
10. 07. 2026 09.16
kako je pa zaigral za 11m.. tud dotaknil se ga ni..noro...kaj vse jim bodo sodniki še podarili...želijo jih v finalu zaradi zvezdniških imen v ekipi
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+1
1 0
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
10. 07. 2026 09.17
sm pa slišu da je dal lep gol iz prostega...nism gledu tekme ker so pričakovano šli naprej...samo počasen posnetek sm vidu danes kako je izsili 11m..le kje so ga tega naučili
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
10. 07. 2026 08.55
To prvenstvo je regularno samo še tistim ljudem, ovcam, navijačem, oziroma osebkom, ki jim je popolnoma vseeno za korupcijo. Sploh ni več važno kdo bo šel naprej vse do finala in kdo bo prvenstvo osvojil. Korupcija je več kot očitna.
Odgovori
0 0
Verus
10. 07. 2026 08.51
Nihče več ne spremlja tega prevarantskega prvenstva
Odgovori
-1
0 1
Kolllerik
10. 07. 2026 08.46
Gleženj.... A ne, mat paat... 😁
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+1
1 0
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