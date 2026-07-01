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Mbappe znova piše zgodovino svetovnih prvenstev

New Jersey, 01. 07. 2026 09.18 pred 13 minutami 2 min branja 0

Avtor:
K.I.
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe je znova dokazal, zakaj velja za enega najboljših nogometašev svoje generacije. Z izjemnim zadetkom proti Švedski je francoski zvezdnik postal najboljši strelec izločilnih bojev mundialov, s čimer je prehitel številne nogometne legende.

Kylian Mbappe je ob tem dosegel še en mejnik. Na svojem tretjem svetovnem prvenstvu je dosegel že 15. zadetek ter le še za gol zaostaja za rekorderjem Lionelom Messijem. Njegova učinkovitost je osupljiva, saj zadetke dosega tako v skupinskem delu kot tudi na najpomembnejših tekmah izločilnih bojev.

Po dveh zadetkih proti Švedski se je na vrhu lestvice izenačil z brazilskima legendama Leonidasom da Silvo in Ronaldom Nazariem. Za seboj pa pustil Peleja, Vavo in Justa Fontainea, ki so dosegli po sedem zadetkov.

Kylian Mbappe je ob zmagi Francije dosegel dva zadetka.
Kylian Mbappe je ob zmagi Francije dosegel dva zadetka.
FOTO: AP

27-letni francoski zvezdnik podira rekorde, ki so se nekaj let nazaj zdeli nedosegljivi, sam pa pravi, da se ne ozira na to in da mu je glavni cilj osvojitev svetovnega prvenstva s svojo državo.

"O tem ne razmišljam. Seveda poznam statistiko, vsi govorijo o njej, tudi sam gledam televizijo. Toda razmišljam le o tem, kako lahko pomagam svoji ekipi priti v finale 19. julija. To je velik trenutek in vem, kako pomembno je svetovno prvenstvo za neko državo. Vedno sem govoril, da je moj cilj pisati zgodovino za svojo državo."

Francija tudi po zaslugi Mbappeja ostaja v ožjem krogu favoritov za naslov svetovnih prvakov. Če bo Mbappe nadaljeval v takšnem ritmu kot do sedaj, ni dvoma, da bo prej ko slej dosegel nove rekorde in dodatno utrdil status enega največjih nogometašev v zgodovini svetovnih prvenstev.

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nogomet svetovno prvenstvo Francija Kylian Mbappe

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