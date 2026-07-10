'Kdo na svetu tem lahko zaustavi Francijo? Nihče, ker ni s tega planeta'

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Mediji se v pregledu tiska sprašujejo, kdo lahko ustavi Francoze na poti do nove zvezdice. "Sprva neučinkoviti, nato pa siloviti: Francija je premagala Maroko in se uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva 2026," so zapisali pri športnem dnevniku L'Equipe ob velikem naslovu: Neustavljivi.

Tudi Le Parisien se na naslovnici FOTO: Twitter

Tudi Le Parisien je dodal, da Francije nič ne more zaustaviti. "Svet jim leži pred nogami. Ali pa je vsaj na dosegu roke. Z uvrstitvijo v polfinale svetovnega prvenstva se les bleus vse bolj približujejo sanjam o tretjem naslovu svetovnih prvakov. Čakata jih še dve zmagi - najpomembnejši v njihovi celotni nogometni karieri."

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Potrpežljivost se je obrestovala, so izpostavili pri Le Figaroju. "Francija je morala v četrtfinalnem obračunu z Marokom v Foxboroughu dolgo časa ohranjati potrpežljivost. Na prelomnico so morali čakati do 60. minute, ko so naposled strli odpor nasprotnika po zaslugi naveze Mbappe - Dembele."

Statistika četrtfinalnega obračuna med Francijo in Marokom FOTO: Sofascore.com

Ameriški Athletic se o francoskih nogometaših sprašuje: "Mbappe blesti, Francija je premagala Maroko in se uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva. Jih lahko kdo ustavi?"

"Udobna zmaga Francije - ekipa se je z lahkoto prebila v polfinale," pa je zapisal angleški Telegraph in dodal: "Ni bilo skorajda nobenih znakov napetosti, pritiska ali razburljivosti, ki običajno spremljajo četrtfinale svetovnega prvenstva. Tekma je bolj spominjala na srečanje v skupinskem delu: na rutinsko nalogo, ki jo je treba le opraviti."

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"Kylian Mbappe je zdaj v vodstvu v boju za zlati čevelj," menijo pri Guardianu. "Vendar pa to dolguje le svojim podajam in dejstvu, da je odigral tekmo več od svojih najbližjih tekmecev - Lionela Messija, Erlinga Haalanda in Harryja Kana. Tudi njegov soigralec Ousmane Dembele verjetno še ni opustil sanj o tem bleščečem čevlju."

Didier Deschamps in Kylian Mbappe FOTO: AP

Daily Mail je poln hvale na račun Mbappeja. "Kylian Mbappe je preprosto neustavljiv. Ko stopi na igrišče na tekmi svetovnega prvenstva, lahko skoraj staviš, da bo zatresel mrežo. Na tem turnirju se to zgodi skoraj vsakič."

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Pri BBC se sprašujejo, če je selektor Didier Deschamps ustvaril najboljšo izbrano vrsto doslej. "Francija, zmagovalka svetovnih prvenstev leta 1998 in 2018, je ustvarila še eno posebno ekipo in je favoritinja za zmago tudi na tekmovanju leta 2026."

Ousmane Dembele FOTO: AP

"Z impresivno zmago 2:0 nad Marokom in gladko uvrstitvijo v polfinale so Francozi pokazali, zakaj ostajajo ekipa, ki jo je treba premagati tudi letos. Francija je dvakrat osvojila tudi evropsko prvenstvo, toda ali je Didier Deschamps na svojem zadnjem turnirju kot selektor ustvaril najboljšo ekipo les bleus doslej?" Pri španski Marci so izpostavili: "Mbappe je premagal nepremagljivega Bona."

"Didier Deschamps na svojem tretjem svetovnem prvenstvu v vlogi selektorja znova ni razočaral, saj se je prebil vsaj do predzadnje faze tekmovanja. Enako velja za Kyliana Mbappeja, ki je prevzel odgovornost in strl odpor Maroka - ekipe, ki je bila daleč od forme, kakršno je kazala v prejšnjih delih turnirja," pa je zapisal AS.

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Pri Mundu Deportivu se navdušujejo nad Mbappejem. "Kylian Mbappe je genij, rojeni strelec in nogometaš, ki za svojo reprezentanco vedno zablesti takrat, ko tekma zahteva odločilnega posameznika. S sijajnim strelom je Francijo popeljal v polfinale svetovnega prvenstva - to je bil njegov osmi gol na turnirju -, s čimer se je v srditem boju za podiranje rekordov znova izenačil z Lionelom Messijem."

Kylian Mbappe in Lionel Messi FOTO: AP

V Italiji je Gazzetta dello Sport izpostavila: "Francija je z drugega planeta: Mbappe in Dembele sta Maroko izločila s turnirja." Švicarski Blick je zapisal: "Mbappe se je odkupi za napako pri enajstmetrovki in se približal Messiju." Avstrijski Krone pa je dodal: "Medtem ko so Maročani, ki so jih mnogi imeli za tihe favorite, v velikem četrtfinalnem obračunu razočarali, so Francozi znova dokazali, da pot do letošnjega naslova vodi prek njih."