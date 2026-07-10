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SP 2026

'Kdo na svetu tem lahko zaustavi Francijo? Nihče, ker ni s tega planeta'

Boston, 10. 07. 2026 08.48 pred 1 uro 3 min branja 25

Avtor:
Marko Juvan STA
L'Equipe

Po prepričljivi zmagi z 2:0 nad Marokom in uvrstitvi v polfinale svetovnega prvenstva je francoska nogometna reprezentanca v mednarodnih medijih prejela številne pohvale. V središču pozornosti sta zlasti oba strelca v četrtfinalu, Kylian Mbappe in Ousmane Dembele.

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Mediji se v pregledu tiska sprašujejo, kdo lahko ustavi Francoze na poti do nove zvezdice. "Sprva neučinkoviti, nato pa siloviti: Francija je premagala Maroko in se uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva 2026," so zapisali pri športnem dnevniku L'Equipe ob velikem naslovu: Neustavljivi. 

Tudi Le Parisien se na naslovnici
Tudi Le Parisien se na naslovnici
FOTO: Twitter

Tudi Le Parisien je dodal, da Francije nič ne more zaustaviti. "Svet jim leži pred nogami. Ali pa je vsaj na dosegu roke. Z uvrstitvijo v polfinale svetovnega prvenstva se les bleus vse bolj približujejo sanjam o tretjem naslovu svetovnih prvakov. Čakata jih še dve zmagi - najpomembnejši v njihovi celotni nogometni karieri."

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Potrpežljivost se je obrestovala, so izpostavili pri Le Figaroju. "Francija je morala v četrtfinalnem obračunu z Marokom v Foxboroughu dolgo časa ohranjati potrpežljivost. Na prelomnico so morali čakati do 60. minute, ko so naposled strli odpor nasprotnika po zaslugi naveze Mbappe - Dembele." 

Statistika četrtfinalnega obračuna med Francijo in Marokom
Statistika četrtfinalnega obračuna med Francijo in Marokom
FOTO: Sofascore.com

Ameriški Athletic se o francoskih nogometaših sprašuje: "Mbappe blesti, Francija je premagala Maroko in se uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva. Jih lahko kdo ustavi?"

Preberi še Mbappe spisal zgodovino in pomiril navijače: Gleženj bo za polfinale nared

"Udobna zmaga Francije - ekipa se je z lahkoto prebila v polfinale," pa je zapisal angleški Telegraph in dodal: "Ni bilo skorajda nobenih znakov napetosti, pritiska ali razburljivosti, ki običajno spremljajo četrtfinale svetovnega prvenstva. Tekma je bolj spominjala na srečanje v skupinskem delu: na rutinsko nalogo, ki jo je treba le opraviti."

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"Kylian Mbappe je zdaj v vodstvu v boju za zlati čevelj," menijo pri Guardianu. "Vendar pa to dolguje le svojim podajam in dejstvu, da je odigral tekmo več od svojih najbližjih tekmecev - Lionela Messija, Erlinga Haalanda in Harryja Kana. Tudi njegov soigralec Ousmane Dembele verjetno še ni opustil sanj o tem bleščečem čevlju."

Didier Deschamps in Kylian Mbappe
Didier Deschamps in Kylian Mbappe
FOTO: AP

Daily Mail je poln hvale na račun Mbappeja. "Kylian Mbappe je preprosto neustavljiv. Ko stopi na igrišče na tekmi svetovnega prvenstva, lahko skoraj staviš, da bo zatresel mrežo. Na tem turnirju se to zgodi skoraj vsakič."

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Pri BBC se sprašujejo, če je selektor Didier Deschamps ustvaril najboljšo izbrano vrsto doslej. "Francija, zmagovalka svetovnih prvenstev leta 1998 in 2018, je ustvarila še eno posebno ekipo in je favoritinja za zmago tudi na tekmovanju leta 2026."

Ousmane Dembele
Ousmane Dembele
FOTO: AP

"Z impresivno zmago 2:0 nad Marokom in gladko uvrstitvijo v polfinale so Francozi pokazali, zakaj ostajajo ekipa, ki jo je treba premagati tudi letos. Francija je dvakrat osvojila tudi evropsko prvenstvo, toda ali je Didier Deschamps na svojem zadnjem turnirju kot selektor ustvaril najboljšo ekipo les bleus doslej?" Pri španski Marci so izpostavili: "Mbappe je premagal nepremagljivega Bona."

Preberi še Mbappe in Dembele galske peteline poslala v polfinale

"Didier Deschamps na svojem tretjem svetovnem prvenstvu v vlogi selektorja znova ni razočaral, saj se je prebil vsaj do predzadnje faze tekmovanja. Enako velja za Kyliana Mbappeja, ki je prevzel odgovornost in strl odpor Maroka - ekipe, ki je bila daleč od forme, kakršno je kazala v prejšnjih delih turnirja," pa je zapisal AS.

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Pri Mundu Deportivu se navdušujejo nad Mbappejem. "Kylian Mbappe je genij, rojeni strelec in nogometaš, ki za svojo reprezentanco vedno zablesti takrat, ko tekma zahteva odločilnega posameznika. S sijajnim strelom je Francijo popeljal v polfinale svetovnega prvenstva - to je bil njegov osmi gol na turnirju -, s čimer se je v srditem boju za podiranje rekordov znova izenačil z Lionelom Messijem."

Kylian Mbappe in Lionel Messi
Kylian Mbappe in Lionel Messi
FOTO: AP

V Italiji je Gazzetta dello Sport izpostavila: "Francija je z drugega planeta: Mbappe in Dembele sta Maroko izločila s turnirja." Švicarski Blick je zapisal: "Mbappe se je odkupi za napako pri enajstmetrovki in se približal Messiju." Avstrijski Krone pa je dodal: "Medtem ko so Maročani, ki so jih mnogi imeli za tihe favorite, v velikem četrtfinalnem obračunu razočarali, so Francozi znova dokazali, da pot do letošnjega naslova vodi prek njih."

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KOMENTARJI25

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aristotel
10. 07. 2026 10.10
Samo vprašam Francija s katerega kontinenta je združene države sveta kaj pa je to država ali umetna tvoritev koga že kar je preveč je preveč pa ne mislim nikogar žalit ampak preprosto to ni to in.
Odgovori
+3
3 0
ImamLastnoMnenje
10. 07. 2026 10.19
Rasizmu ni mesta nikjer, pa tudi tukaj v komentarjih ga ne sme biti....Kolonije so bile del Francije. Na vsakem svetovnem prvenstvu bo manj predstavnikov "najpametnejše" rase
Odgovori
-3
0 3
scipio
10. 07. 2026 10.09
Vsem frankofobnim fuzbalskim spindoktorjem in divanskim bekom sporočam naslednje: Tudi če ne verjamete v evropski nogomet, poglejte statistiko četrtfinala, od kod je kdo, ne glede na barvo kože. Pri tej igri ne šteje barva las in kože. Šteje to, pod katero zastavo kdo brca. Od osmih: Evropa 6, Afrika 1, Južna Amerika 1. Se lahko tudi Čeferinu smeji, ha ha!
Odgovori
-1
0 1
SAF1
10. 07. 2026 10.04
Francija, kje?
Odgovori
+4
4 0
Gutenberg
10. 07. 2026 10.03
Niso iz drugega planeta, so pa iz druge celine.
Odgovori
+3
4 1
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
10. 07. 2026 09.57
Fifrancija pač mora zmagat prvenstvo .tko je določeno..s pomočjo sodnikov, podarjenimi 11m in spregledanimi rokami...SRAMOTA od sojenja!!
Odgovori
+7
8 1
trol3
10. 07. 2026 10.00
hahahahah kdo se oglaša
Odgovori
-5
0 5
Sickomania
10. 07. 2026 10.05
A igra kdo bolje kot francija? Zgleda nisi gledal ene tekme pa se oglašaš..
Odgovori
-2
0 2
trol3
10. 07. 2026 09.54
Vargentina zihr lah
Odgovori
-6
1 7
Nace Štremljasti
10. 07. 2026 09.45
zanimivo ane
Odgovori
+3
3 0
medvedJEkriv
10. 07. 2026 09.41
imeli so srečo že s skupino, nato pa nekonkurenčne nasprotnike....bomo videli....
Odgovori
+8
9 1
Minifa
10. 07. 2026 09.39
To je prva AFRIŠKA ( Evropska ) reprezentanca ki bo osvojila prvenstvo..
Odgovori
+11
13 2
Minifa
10. 07. 2026 09.41
Francozev v EKIPI pa toliko kot jih je v PARIZU manj kot 2 %..
Odgovori
+10
12 2
trol3
10. 07. 2026 09.54
2018 so ze osvojil
Odgovori
-4
0 4
bububu123
10. 07. 2026 09.39
Proti dobrim še niso igrali. Španija še do sedaj sploh ni prejela zadetka! Maroko še tako slabo tekmo kot včeraj ni odigral. Danes Španija premaga Belgijo in nato Še izločijo zadnje Afričane( Francijo)
Odgovori
+14
14 0
bububu123
10. 07. 2026 09.37
Že naslednje proti Španije se bodo zaustavili!
Odgovori
+11
11 0
borjac
10. 07. 2026 09.35
"'Kdo na svetu tem lahko zaustavi Francijo????" , Francoze lahko zaustavi Argentina in sicer z OBILNO POMOČJO SODNIKOV , tako kot so jo imeli Argentinci do sedaj.
Odgovori
-8
5 13
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
10. 07. 2026 09.33
sodnike al francijo? podarjena 11m in roka pred 2.golom..sramota..škandal!!
Odgovori
+11
11 0
mackon08
10. 07. 2026 09.31
Ne prehitevat, Maroko je povprečna bunkeraška reprezentanca.
Odgovori
+10
11 1
LinaAnil
10. 07. 2026 09.30
Sodniki?
Odgovori
+0
3 3
SpamEx
10. 07. 2026 09.25
Angleži
Odgovori
+3
6 3
Šumsko voče
10. 07. 2026 09.16
In kje je tu kaki francoz??sami africani
Odgovori
+15
20 5
LinaAnil
10. 07. 2026 09.31
Na žalost res, saj so tak skoraj vse evropske ekipe tako obarvane s tujci.😐
Odgovori
+8
10 2
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