Mehičani brez težav v osmino finala

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Mehika – Ekvador Profimedia

Mehika – Ekvador Profimedia

Mehika – Ekvador Profimedia

Mehika – Ekvador Profimedia

Mehika – Ekvador Profimedia









Mehičani so na obračunu, ki so ga sodili slovenski sodniki na čelu s Slavkom Vinčićem in ki se je začel uro pozneje zaradi nevihte, začeli odločno. V sedmi minuti je z glavo za malce zgrešil Raul Jimenez, v 15. pa še Gilberto Mora, s 17 leti in 259 dnevi drugi najmlajši igralec v zgodovini SP, ki je začel tekmo v izločilnih bojih. Mlajši je bil le legendarni Brazilec Pele s 17 leti in 239 dnevi na mundialu 1958. Na drugi strani pa je imel tudi Ekvador v 18. minuti izvrstno priložnost, ko je streljal John Yeboah, Raul Rangel pa je žogo s konicami prstov odbil v vratnico. Mehiški vratar je nov nevaren strel Yeboaha obranil v 40. minuti. Je pa v 22. minuti domača zasedba, 14. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, povedla. Roberto Alvarado je poslal žogo do Juliana Quinonesa, ki je stekel s svoje polovice igrišča in nato zadel pod prečko s strelom s 13 metrov malce z leve strani ob bližnji vratnici.

V 31. minuti so Mehičani vodili že z 2:0, svoj 47. gol v mehiškem dresu je dosegel Raul Jimenez z natančnim strelom pod prečko s 15 metrov. S tem je postavil tudi izid živahnega polčasa na legendarnem stadionu Azteca pred 80.824 gledalci. Ekvadorski selektor Sebastian Beccacece je nato kar hitro začel s posegi v ekipo in osvežitvami s klopi. Ekvadorci so imeli terensko pobudo, potem ko se je Mehika ob lepem vodstvu postavila malce nižje, a prav slednja je imela dotlej najlepši priložnosti v drugem polčasu v 67. minuti, ko je dvakrat zapovrstjo z glavo streljal Cesar Montes. V 75. minuti je na drugi strani Kevin Rodriguez za malo zgrešil mehiška vrata po podaji Moisesa Caiceda, Ekvador, 23. na svetovni lestvici, je še naprej skušal priti do priključka, pritiskal, a je mehiška vrsta še na četrti tekmi na tem SP ohranila mrežo nedotaknjeno.

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