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SP 2026

Mehičani brez težav v osmino finala

Ciudad de Mexico, 01. 07. 2026 06.03 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
STA J.B.
Mehika – Ekvador

Mehiška nogometna reprezentanca se je uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva, potem ko je pred domačimi navijači v Ciudad de Mexicu premagala Ekvador z 2:0 (2:0).

Mehičani so na obračunu, ki so ga sodili slovenski sodniki na čelu s Slavkom Vinčićem in ki se je začel uro pozneje zaradi nevihte, začeli odločno. V sedmi minuti je z glavo za malce zgrešil Raul Jimenez, v 15. pa še Gilberto Mora, s 17 leti in 259 dnevi drugi najmlajši igralec v zgodovini SP, ki je začel tekmo v izločilnih bojih. Mlajši je bil le legendarni Brazilec Pele s 17 leti in 239 dnevi na mundialu 1958.

Na drugi strani pa je imel tudi Ekvador v 18. minuti izvrstno priložnost, ko je streljal John Yeboah, Raul Rangel pa je žogo s konicami prstov odbil v vratnico. Mehiški vratar je nov nevaren strel Yeboaha obranil v 40. minuti.

Je pa v 22. minuti domača zasedba, 14. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, povedla. Roberto Alvarado je poslal žogo do Juliana Quinonesa, ki je stekel s svoje polovice igrišča in nato zadel pod prečko s strelom s 13 metrov malce z leve strani ob bližnji vratnici.

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V 31. minuti so Mehičani vodili že z 2:0, svoj 47. gol v mehiškem dresu je dosegel Raul Jimenez z natančnim strelom pod prečko s 15 metrov. S tem je postavil tudi izid živahnega polčasa na legendarnem stadionu Azteca pred 80.824 gledalci.

Ekvadorski selektor Sebastian Beccacece je nato kar hitro začel s posegi v ekipo in osvežitvami s klopi. Ekvadorci so imeli terensko pobudo, potem ko se je Mehika ob lepem vodstvu postavila malce nižje, a prav slednja je imela dotlej najlepši priložnosti v drugem polčasu v 67. minuti, ko je dvakrat zapovrstjo z glavo streljal Cesar Montes.

V 75. minuti je na drugi strani Kevin Rodriguez za malo zgrešil mehiška vrata po podaji Moisesa Caiceda, Ekvador, 23. na svetovni lestvici, je še naprej skušal priti do priključka, pritiskal, a je mehiška vrsta še na četrti tekmi na tem SP ohranila mrežo nedotaknjeno.

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Vinčić je s sodelavci dobro opravil svoje delo, v 95. minuti pa izključil še Ekvadorca Piera Hincapieja, ki si je pokril usta ob besednem dvoboju z mehiškim tekmecem. Malce pozneje bi lahko pokazal še en rdeči karton, ko je Pedro Vite udaril nasprotnika po zatilju, a je imel nekaj Ekvadorec nekaj sreče in je ostal na zelenici.

Danes bosta na SP še dve tekmi, in sicer ob 18. uri v Atlanti Anglija - DR Kongo in ob 22.00 v Seattlu Belgija - Senegal.

Na SP so sicer znani trije pari osmine finala, Kanada - Maroko, Paragvaj - Francija in Brazilija - Norveška. Mehičani, ki so na tem SP dobili vse štiri tekme, se bodo v osmini finala merili z Anglijo ali DR Kongom.

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