'Menim, da bi morali finale odločiti prej'

Luis de la Fuente FOTO: Profimedia

"Na to generacijo nogometašev sem izjemno ponosen. Zrasli so ob tej ideji, jo nadgradili in nam pokazali, kaj pomenijo povezanost, skupinski duh in prava družina. Gre za igralce, ki so izjemno nadarjeni. Zame je bila velika čast, da sem jih lahko spremljal na tej poti. Ko pogledam nazaj, sem zelo ganjen," je takoj po zmagoslavju na stadionu Stadion MetLife dejal Luis de la Fuente.

"Z igralci smo se veliko pogovarjali. Osvojili smo vse, kar se je osvojiti dalo, in to je nekaj čudovitega. Ta generacija nogometašev je v ponos celotni Španiji. Skupaj smo najmočnejši," je dodal 65-letni španski strokovnjak, ki je ponovil dosežek Vicenteja del Bosqueja, selektorja zmagovite španske reprezentance z mundiala v Južni Afriki 2010.

Ferran Torres FOTO: AP