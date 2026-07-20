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SP 2026

'Menim, da bi morali finale odločiti prej'

East Rutherford, 20. 07. 2026 00.38 pred 21 dnevi 1 min branja 10

Avtor:
M.J. STA
Luis De la Fuente, Lamine Yamal in Nico Williams

Selektor španske nogometne reprezentance Luis de la Fuente je bil po zmagoslavju na finalnem dvoboju proti Argentincem v East Rutherfordu izjemno ponosen na svoje varovance. Španci so na poti do finala v izločilnih bojih po vrsti premagali Avstrijo, Portugalsko, Belgijo in Francijo, v skupinskem delu pa so zabeležili remi proti Zelenortskim otokom ter zmagi proti Savdski Arabiji in Urugvaju.

Luis de la Fuente
Luis de la Fuente
FOTO: Profimedia

"Na to generacijo nogometašev sem izjemno ponosen. Zrasli so ob tej ideji, jo nadgradili in nam pokazali, kaj pomenijo povezanost, skupinski duh in prava družina. Gre za igralce, ki so izjemno nadarjeni. Zame je bila velika čast, da sem jih lahko spremljal na tej poti. Ko pogledam nazaj, sem zelo ganjen," je takoj po zmagoslavju na stadionu Stadion MetLife dejal Luis de la Fuente.

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"Z igralci smo se veliko pogovarjali. Osvojili smo vse, kar se je osvojiti dalo, in to je nekaj čudovitega. Ta generacija nogometašev je v ponos celotni Španiji. Skupaj smo najmočnejši," je dodal 65-letni španski strokovnjak, ki je ponovil dosežek Vicenteja del Bosqueja, selektorja zmagovite španske reprezentance z mundiala v Južni Afriki 2010.

Ferran Torres
Ferran Torres
FOTO: AP

"Menim, da bi morali tekmo prej odločiti. Argentinski vratar Emiliano Martinez je z nekaterimi izjemnimi obrambami preprečil, da bi zmagali že v rednem delu, toda to je bil finale svetovnega prvenstva. Na takšnih tekmah je treba trpeti do konca, tudi ko na igrišču ostaneš le z desetimi igralci," je še na koncu dejal de la Fuente.

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KOMENTARJI10

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cakra
20. 07. 2026 13.34
Argentinski nogometasi so se na tekmi pokazali kot kaksno nasilno pleme, sramota kako so pokvarjeni. Pustilo se jim jer da igrajo grob nogomet. Ze v prvem polcasu so si zasluzili vsaj 4 rumene kartone , ki jih niso dobili.
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-1
0 1
zapiramvamustaaa
20. 07. 2026 11.33
Messifili na aparatih.Duhec Messi ne samo da je bil neviden med tekmo ampak se je obnašal kot pravi luzer tudi po tekmi.Ko so Argentinci mlatili Gavija je bil tiho in dal rep med noge namesti da umiri svoje pleme.Kapetan pa takšen.Naj bo zdej v večnih solzah prevarant...
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+1
2 1
paulista
20. 07. 2026 09.35
Španija je potrebovala podaljške in igralca več, in ob tem visela zadnjih 7 minut, manjkal je Lautaro Martinez
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-3
1 4
MiLjBo
20. 07. 2026 09.47
Poglej si statistiko tekme, preden klobasaš neumnosti.:D VIVA ESPANA!!!!!
Odgovori
+3
4 1
paulista
20. 07. 2026 09.54
kaj ti pomeni statistika, če nisi zabil 90 minut.... Španija ima lahko 20 strelov, pa Argentina 1 natančnega zadnjih 7 minut pa smo tam Lautro Martinez je manjkal
Odgovori
+0
2 2
MiLjBo
20. 07. 2026 09.59
Bla bla bla bla bla...VIVA ESPANA!!!!
Odgovori
+0
1 1
zapiramvamustaaa
20. 07. 2026 09.24
Hudič je bil premagan in osramočenega messija so poslali v penzijo in mu končali karijero.AMEN.
Odgovori
-1
2 3
Loptass
20. 07. 2026 10.57
Sramota je, ko se imas za najvecjega, igras na 6 SP in imas en gol v izlocilnih bojih. Iz penala seveda.
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+1
2 1
cakra
20. 07. 2026 08.51
Gol Spanije cist ne vem zakaj so ga razveljavili saj je obrambni igralec odigral prekrsek, ki ga ni bilo cist gol. Bolj nesramnih igralcev od argentine ni v ostalem svetu skupaj. Sodniki so se jim pa povrh dopuscali grobo igro.
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+2
3 1
MiLjBo
20. 07. 2026 10.04
Se strinjam, sojenje ni bilo najboljše, predvsem zaradi tega razveljavljenega gola špancev in pa zaradi dopuščanja veliko preostre igre argentincev.
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+1
2 1
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