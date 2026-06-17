Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

Messi glavna tema dneva, a Mbappe mu diha za ovratnik

New York, 17. 06. 2026 11.30 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Kylian Mbappe in Lionel Messi

Lionel Messi se je s hat-trickom proti Alžiriji povzpel na vrh lestvice strelcev svetovnih prvenstev, kjer je zdaj izenačen z Miroslavom Klosejem. Skoraj zagotovo ga bo v naslednjih dneh oziroma tednih prehitel, veliko možnosti pa je, da to uspe tudi Kylianu Mbappeju, ki je letošnji mundial odprl z dvema goloma proti Senegalu.

Miroslav Klose je bil vrsto let prvo ime največjega tekmovanja na planetu. Nemški dres je oblekel na štirih različnih mundialih, v zadnjem poskusu pa mu je s soigralci uspelo priti do velike zmage. Od takrat do letos sta bili na sporedu še dve izvedbi svetovnih prvenstev, na katerih sta se v zgodovino zapisala tudi Kylian Mbappe in Lionel Messi.

Miroslav Klose
Miroslav Klose
FOTO: AP

Slednji je zdaj poskrbel za nov mejnik, saj je letošnji turnir začel s tremi zadetki proti Alžiriji, ki so ga na večni lestvici strelcev izenačili z nekdanjim nemškim napadalcem. Ta je za 16 zadetkov potreboval 24 tekem, Messi pa je doslej odigral še tri obračune več.

Preberi še Nogometni svet razdeljen: bi moral biti Messi za grob start izključen?

Glede na njegovo predstavo proti Alžiriji je zgolj vprašanje časa, kdaj bo prehitel 48-letnega Nemca, obenem pa je treba izpostaviti, da lahko to že letos uspe tudi Mbappeju. Francoz je namreč proti Senegalu odigral svojo 15. tekmo na največjem svetovnem odru in se ob zmagi dvakrat vpisal med strelce, še dva gola pa ga ločita od Kloseja in Messija.

Lionel Messi
Lionel Messi
FOTO: Profimedia

Ta je bil po fantastični predstavi deležen hvalospevov, Mbappe pa je bil kljub odličnemu drugemu polčasu in dvema izjemnima zadetkoma tarča nekaterih kritik. A na to se ne ozira. "Ne igram zaradi maščevanja. Če bi želel utišati vse kritike, bi moral igrati 80 let. Osredotočen sem samo na to, da dam vse od sebe za svojo državo," je po zmagi nad Senegalom povedal Mbappe, ki je postal najboljši strelec v zgodovini Francije.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe
FOTO: AP

Ker je Francoz kar 11 let mlajši od argentinskega virtuoza, je zelo verjetno, da Messi, ki letos igra šesto in zadnje prvenstvo vseh prvenstev, na vrhu lestvice ne bo zdržal dolgo. Oba bosta imela novo priložnost za dokazovanje in zabijanje v ponedeljek. Najprej bo na delu Argentina, ki bo igrala proti Avstriji, štiri ure kasneje pa Francijo čaka Irak.

nogomet svetovno prvenstvo lionel messi kylian mbappe lestvica strelcev

Nogometni svet razdeljen: bi moral biti Messi za grob start izključen?

  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Sodišče mu je prepovedalo skupno kopanje s triletno hčerko
Skriti francoski biser za sproščen družinski oddih
Skriti francoski biser za sproščen družinski oddih
Nekateri Slovenci očetovstvo priznajo šele po več desetletjih
Nekateri Slovenci očetovstvo priznajo šele po več desetletjih
Z več kot 30 let mlajšo pričakuje drugega otroka
Z več kot 30 let mlajšo pričakuje drugega otroka
zadovoljna
Portal
Ne boste verjeli, kako je videti žena slavnega nogometaša
V oddaji razkril pretresljivo diagnozo, gre za agresivno obliko bolezni
V oddaji razkril pretresljivo diagnozo, gre za agresivno obliko bolezni
Balerinke, ki bodo letošnje poletje nepogrešljive
Balerinke, ki bodo letošnje poletje nepogrešljive
O njej trenutno govori celotna regija
O njej trenutno govori celotna regija
vizita
Portal
Vas boli križ? Teh opozorilnih znakov nikakor ne smete prezreti
Vanessa Trump odkrito spregovorila o svoji izkušnji z rakom dojke
Vanessa Trump odkrito spregovorila o svoji izkušnji z rakom dojke
Ali je narcisizem deden?
Ali je narcisizem deden?
Sonce in pigmentni madeži: zakaj nastanejo in kako jih lahko preprečite
Sonce in pigmentni madeži: zakaj nastanejo in kako jih lahko preprečite
cekin
Portal
Največja napaka starejših zaposlenih: delajo več, a so manj opazni
Kdaj si Evropejci lahko privoščijo prvo stanovanje: Slovenci čakamo dlje, kot mislite
Kdaj si Evropejci lahko privoščijo prvo stanovanje: Slovenci čakamo dlje, kot mislite
Ko izkušnje niso več dovolj: Kaj pravzaprav loči uspešnega managerja od izjemnega voditelja?
Ko izkušnje niso več dovolj: Kaj pravzaprav loči uspešnega managerja od izjemnega voditelja?
Ta poklic nudi stabilno zaposlitev ter možnost razvoja
Ta poklic nudi stabilno zaposlitev ter možnost razvoja
moskisvet
Portal
Umrla igralka iz serije, ki so jo Slovenci oboževali
Ignoriral je znak, ki ga večina spregleda: tudi 8 kav na dan ni ustavilo utrujenosti
Ignoriral je znak, ki ga večina spregleda: tudi 8 kav na dan ni ustavilo utrujenosti
V parku sta se predajala strastem: Zvezdnika ujeta v vročem trenutku
V parku sta se predajala strastem: Zvezdnika ujeta v vročem trenutku
Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem
Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem
dominvrt
Portal
Ravno ko dozori, poči: to napako pri paradižniku dela skoraj vsak
Kako odgnati golobe z balkona: preprosti triki, ki jih golobi ne prenesejo
Kako odgnati golobe z balkona: preprosti triki, ki jih golobi ne prenesejo
Mačka prekinila predstavo in postala zvezda večera
Mačka prekinila predstavo in postala zvezda večera
Tako bo vaša solata uspevala tudi v največji poletni vročini
Tako bo vaša solata uspevala tudi v največji poletni vročini
okusno
Portal
Hit poletja: ledena kava, ki jo boste pili vsak dan
Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe
Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe
Osvežilna pijača, ki je to poletje zasenčila klasični aperol
Osvežilna pijača, ki je to poletje zasenčila klasični aperol
Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
voyo
Portal
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Moje sonce
Moje sonce
Prevarantki
Prevarantki
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763