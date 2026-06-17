Messi glavna tema dneva, a Mbappe mu diha za ovratnik

Miroslav Klose je bil vrsto let prvo ime največjega tekmovanja na planetu. Nemški dres je oblekel na štirih različnih mundialih, v zadnjem poskusu pa mu je s soigralci uspelo priti do velike zmage. Od takrat do letos sta bili na sporedu še dve izvedbi svetovnih prvenstev, na katerih sta se v zgodovino zapisala tudi Kylian Mbappe in Lionel Messi.

Miroslav Klose FOTO: AP

Slednji je zdaj poskrbel za nov mejnik, saj je letošnji turnir začel s tremi zadetki proti Alžiriji, ki so ga na večni lestvici strelcev izenačili z nekdanjim nemškim napadalcem. Ta je za 16 zadetkov potreboval 24 tekem, Messi pa je doslej odigral še tri obračune več.

Glede na njegovo predstavo proti Alžiriji je zgolj vprašanje časa, kdaj bo prehitel 48-letnega Nemca, obenem pa je treba izpostaviti, da lahko to že letos uspe tudi Mbappeju. Francoz je namreč proti Senegalu odigral svojo 15. tekmo na največjem svetovnem odru in se ob zmagi dvakrat vpisal med strelce, še dva gola pa ga ločita od Kloseja in Messija.

Lionel Messi FOTO: Profimedia

Ta je bil po fantastični predstavi deležen hvalospevov, Mbappe pa je bil kljub odličnemu drugemu polčasu in dvema izjemnima zadetkoma tarča nekaterih kritik. A na to se ne ozira. "Ne igram zaradi maščevanja. Če bi želel utišati vse kritike, bi moral igrati 80 let. Osredotočen sem samo na to, da dam vse od sebe za svojo državo," je po zmagi nad Senegalom povedal Mbappe, ki je postal najboljši strelec v zgodovini Francije.

Kylian Mbappe FOTO: AP