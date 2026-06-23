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SP 2026

Messi lovi še zadnji manjkajoči kos v svoji zlati zbirki

Ljubljana, 23. 06. 2026 15.25 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
S.V.
Lionel Messi

Lionel Messi ima v svoji vitrini skoraj vse, kar lahko nogometaš osvoji. Naslove državnega prvaka, Ligo prvakov, klubska svetovna prvenstva, Copa Americo, svetovni naslov, osem zlatih žog, dve zlati žogi svetovnih prvenstev in še dolgo vrsto lovorik. A kljub vsemu obstaja še ena nagrada, ki mu je do zdaj ušla: zlati čevelj svetovnega prvenstva.

In prav na (najbrž) svojem zadnjem svetovnem prvenstvu je Argentinec očitno odločen, da zapolni še to prazno mesto. Po hat-tricku proti Alžiriji je Messi, ki bo v sredo dopolnil 39 let, zablestel še ob zmagi Argentine z 2:0 proti Avstriji, kjer je dosegel oba zadetka. Po dveh tekmah je tako že pri petih golih.

V tem tisočletju so zlati čevelj osvojili Ronaldo, Miroslav Klose, Thomas Müller, James Rodriguez, Harry Kane in Kylian Mbappe.

To je številka, ki je bila na štirih prejšnjih svetovnih prvenstvih dovolj za osvojitev zlatega čevlja. Messi pa je do nje prišel že po uvodnih dveh nastopih.

Argentinski zvezdnik je s tem znova premaknil meje nogometne zgodovine. Postal je prvi resni kandidat za najboljšega strelca turnirja po Justu Fontainu leta 1958, ki je na Švedskem dosegel 13 zadetkov. Ob tem je šele drugi nogometaš, ki je na svetovnem prvenstvu dosegel prvih pet golov svoje reprezentance. Pred njim je to uspelo le Olegu Salenku leta 1994.

Statistika Lionela Messija na svetovnih prvenstvih
Statistika Lionela Messija na svetovnih prvenstvih
FOTO: Sofascore.com

A čeprav se zdi, da je Messi v izjemnem položaju, tekma za zlati čevelj še zdaleč ni odločena. Za njim sta Kylian Mbappe in Erling Haaland, ki sta na turnirju dosegla po štiri gole in Argentincu dihata za ovratnik.

Messi ima pred seboj še najmanj dve tekmi, ob morebitnem ponovnem argentinskem pohodu pa celo šest. Če bo nadaljeval v takšnem ritmu, bi lahko postal prvi nogometaš po Gerdu Müllerju leta 1970, ki bi na enem svetovnem prvenstvu dosegel dvomestno število zadetkov.

Lov na zlati čevelj ima za Messija posebno težo, saj gre za nagrado, ki je na svojem neskončnem seznamu dosežkov še nima. Gre za enega redkih primerov, ki v Messijevi zbirki še manjka.

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KOMENTARJI7

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Legolas99
23. 06. 2026 16.50
Tukaj vas je pa malo preveč obsedenih z Messijem....dva al pa tri kle k komentirajo...ne vem...a ste v redu.... No,kakorkoli....naj imajo obe ekipi zabavo na igrišču,navsezadnje...nogomet je samo šport...in pri športu je pomembno sodelovati ...😝
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0 0
MatPaat
23. 06. 2026 16.44
Držimo pesti, da ata Infantino uspe vse udeležene prepričat s kuverto, da njegov sinko osvoji še to. Gremo tatko, za sinkota se potrudi👏
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0 0
Kolllerik
23. 06. 2026 16.23
Zaradi velikega števila objokanih od fovšije bi bilo morda bolj humano, da Messi ignorira ta čevelj, saj ima, kot je nekoč nekaj podobnega napisal že Luigi,... podobne krame že več kot dovolj
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+5
5 0
NoriSušan
23. 06. 2026 16.35
Je pa veliko število nas ki smo vzgojeni in zanj navijamo ker uživamo v njegovi igri in pravimo da naj gre do konca ker je še vedno neverjeten in mu lahko uspe. Na tem prvenstvu vsako tekmo skoraj podira rekorde
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+2
2 0
minimalizem
23. 06. 2026 16.17
držim pesti! da mu NE uspe :)
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-6
2 8
NoriSušan
23. 06. 2026 16.34
o ne jejhata. Čez dva dneva pa spet hattrick haha. Drugače si pa lepo vzgojen tudi tebi privoščim da ti ne uspe v življenju in spiš na ulici ali pa pod kakšnim drevesom magar
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+2
2 0
NoriSušan
23. 06. 2026 15.58
Ker če si najbolši nikoli ni dovolj. GOAT z razlogom
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+10
10 0
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