Messi lovi še zadnji manjkajoči kos v svoji zlati zbirki

In prav na (najbrž) svojem zadnjem svetovnem prvenstvu je Argentinec očitno odločen, da zapolni še to prazno mesto. Po hat-tricku proti Alžiriji je Messi, ki bo v sredo dopolnil 39 let, zablestel še ob zmagi Argentine z 2:0 proti Avstriji, kjer je dosegel oba zadetka. Po dveh tekmah je tako že pri petih golih.

V tem tisočletju so zlati čevelj osvojili Ronaldo, Miroslav Klose, Thomas Müller, James Rodriguez, Harry Kane in Kylian Mbappe.

To je številka, ki je bila na štirih prejšnjih svetovnih prvenstvih dovolj za osvojitev zlatega čevlja. Messi pa je do nje prišel že po uvodnih dveh nastopih. Argentinski zvezdnik je s tem znova premaknil meje nogometne zgodovine. Postal je prvi resni kandidat za najboljšega strelca turnirja po Justu Fontainu leta 1958, ki je na Švedskem dosegel 13 zadetkov. Ob tem je šele drugi nogometaš, ki je na svetovnem prvenstvu dosegel prvih pet golov svoje reprezentance. Pred njim je to uspelo le Olegu Salenku leta 1994.

Statistika Lionela Messija na svetovnih prvenstvih FOTO: Sofascore.com

A čeprav se zdi, da je Messi v izjemnem položaju, tekma za zlati čevelj še zdaleč ni odločena. Za njim sta Kylian Mbappe in Erling Haaland, ki sta na turnirju dosegla po štiri gole in Argentincu dihata za ovratnik. Messi ima pred seboj še najmanj dve tekmi, ob morebitnem ponovnem argentinskem pohodu pa celo šest. Če bo nadaljeval v takšnem ritmu, bi lahko postal prvi nogometaš po Gerdu Müllerju leta 1970, ki bi na enem svetovnem prvenstvu dosegel dvomestno število zadetkov. Lov na zlati čevelj ima za Messija posebno težo, saj gre za nagrado, ki je na svojem neskončnem seznamu dosežkov še nima. Gre za enega redkih primerov, ki v Messijevi zbirki še manjka.