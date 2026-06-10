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SP 2026

Messi na generalki za SP dokazal, da je 'fit' in pomiril navijače gavčev

Auburn, 10. 06. 2026 07.38 pred 34 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.J. STA
Lionel Messi

Argentinska nogometna reprezentanca je z zmago proti Islandiji s 3:0 končala pripravljalno obdobje pred nastopom na svetovnem prvenstvu, kjer bo branila naslov izpred štirih let v Katarju. Dobrih 20 minut je igral tudi prvi zvezdnik Lionel Messi in zadel z bele pike.

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Lionel Messi, ki bo čez dva tedna dopolnil 39 let, se je v zadnjih tednih po koncu sezone v ameriški ligi MLS ukvarjal z načeto mišico, a njegov nastop na SP v ZDA, Mehiki in Kanadi nikoli ni bil vprašljiv. Selektor Lionel Scaloni mu je tokrat namenil dobrih 20 minut dvoboja proti Islandiji, Argentina pa je bila prepričljiva, še posebej v napadalnem delu po prihodu na zelenico nekdanjega zvezdnika Barcelone in PSG.

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Pred tem je že v 8. minuti zadel Valentin Barco, nato pa je bil Messi le dve minuti po prihodu na zelenico zanesljiv z bele točke za svoj 911. zadetek v karieri in že 117. za reprezentanco v 199. nastopu. Postal je najstarejši strelec v zgodovini izbrane vrste.

Lionel Messi
Lionel Messi
FOTO: AP

Tudi akcijo za 3:0 je v 86. minuti začel prav Messi na desni strani, po podaji Rodriga de Paula pa jo je končal Thiago Almada. Argentina sodi med favorite mundiala, ki se bo z uvodno tekmo začel v četrtek in trajal vse do 19. julija. V skupini J se bo najprej naslednjo sredo merila proti Alžiriji, nato pa še proti Avstriji (22. 6.) in Jordaniji (28.).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ponoči so bili na delu še trije udeleženci SP. Savdska Arabija in Senegal sta se v San Antoniu razšla brez zadetkov, s čimer je končan niz senegalskih 11 zaporednih tekem z doseženim zadetkom. Za nameček je rdeč karton v 84. minuti prejel še Nicolas Jackson, a brez posledic za prihajajoče prvenstvo. Savdska Arabija se bo na mundialu merila s Španijo, Urugvajem in Zelenortskimi otoki.

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Senegal čaka zahtevna skupina, saj so v njej še Francozi, Norvežani in Iračani. Slednji so zadnjo pripravljalno tekmo pred SP odigrali ponoči v Bridgeviewu v zvezni državi Illinois in izgubili proti Venezueli z 0:2. Pod zadetka sta se podpisala Cristian Casseres in Jesus Ramirez.

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KOMENTARJI2

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Amor Fati
10. 06. 2026 08.21
Zna se zgoditi, da bo cela Argentina jokala. Narod revezev, nor na nogomet.
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drimtim
10. 06. 2026 08.14
Največji vseh časov gremo še po en naslov prvaka.
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