Messi na generalki za SP dokazal, da je 'fit' in pomiril navijače gavčev

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Lionel Messi, ki bo čez dva tedna dopolnil 39 let, se je v zadnjih tednih po koncu sezone v ameriški ligi MLS ukvarjal z načeto mišico, a njegov nastop na SP v ZDA, Mehiki in Kanadi nikoli ni bil vprašljiv. Selektor Lionel Scaloni mu je tokrat namenil dobrih 20 minut dvoboja proti Islandiji, Argentina pa je bila prepričljiva, še posebej v napadalnem delu po prihodu na zelenico nekdanjega zvezdnika Barcelone in PSG.

Pred tem je že v 8. minuti zadel Valentin Barco, nato pa je bil Messi le dve minuti po prihodu na zelenico zanesljiv z bele točke za svoj 911. zadetek v karieri in že 117. za reprezentanco v 199. nastopu. Postal je najstarejši strelec v zgodovini izbrane vrste.

Lionel Messi FOTO: AP

Tudi akcijo za 3:0 je v 86. minuti začel prav Messi na desni strani, po podaji Rodriga de Paula pa jo je končal Thiago Almada. Argentina sodi med favorite mundiala, ki se bo z uvodno tekmo začel v četrtek in trajal vse do 19. julija. V skupini J se bo najprej naslednjo sredo merila proti Alžiriji, nato pa še proti Avstriji (22. 6.) in Jordaniji (28.).

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Ponoči so bili na delu še trije udeleženci SP. Savdska Arabija in Senegal sta se v San Antoniu razšla brez zadetkov, s čimer je končan niz senegalskih 11 zaporednih tekem z doseženim zadetkom. Za nameček je rdeč karton v 84. minuti prejel še Nicolas Jackson, a brez posledic za prihajajoče prvenstvo. Savdska Arabija se bo na mundialu merila s Španijo, Urugvajem in Zelenortskimi otoki.