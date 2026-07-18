Messi o fotografiji z Yamalom: To je noro

"Lamine je neverjeten nogometaš, ki mu podrobno sledim, ker igra za moj ljubljeni klub. Vselej mu želim najboljše, je eden najboljših na svetu in pred seboj ima še vso kariero. Ima priložnost, da stori nekaj zgodovinskega, mi pa bomo poskušali zagotoviti, da mu to ne bo uspelo," je na medijskem dogodku pred finalom svetovnega prvenstva povedal argentinski kapetan.

V pogovoru s športnimi zvezdami z drugih področij, kjer sta bila prisotna tudi Novak Đoković in Tom Brady, se je Lionel Messi dotaknil tudi že omenjene fotografije. "Iskreno, ko pogledam to fotografijo, si mislim, kako noro je življenje. Fotografirala sva se, ko je bil še dojenček, zdaj pa si bova nasproti stala v finalu svetovnega prvenstva."

39-letnik se dobro zaveda, da bodo morali za uspeh zaustaviti predvsem Lamina Yamala, ki sicer nima najboljšega prvenstva. Doslej je na sedmih tekmah le enkrat zadel in asistiral. "Ni dvoma, da je med najboljšimi na svetu. Poskusili bomo, da ne bo imel dobre tekme, kar pa je zelo zahtevno. To nam je povsem jasno."