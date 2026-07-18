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SP 2026

Messi o fotografiji z Yamalom: To je noro

New York, 18. 07. 2026 12.48 pred 16 minutami 1 min branja 1

Avtor:
J.B.
Messi je od Yamala starejši za točno 20 let.

Se bo Lionel Messi na svojem zadnjem mundialu še drugič zavihtel na svetovni prestol ali bo to v njegovem prvem poskusu uspelo Laminu Yamalu? V dneh pred finalom je na plan spet prišla zdaj že legendarna fotografija, kako 20-letni Messi v kadi skrbi za tedaj nekajmesečnega Yamala.

"Lamine je neverjeten nogometaš, ki mu podrobno sledim, ker igra za moj ljubljeni klub. Vselej mu želim najboljše, je eden najboljših na svetu in pred seboj ima še vso kariero. Ima priložnost, da stori nekaj zgodovinskega, mi pa bomo poskušali zagotoviti, da mu to ne bo uspelo," je na medijskem dogodku pred finalom svetovnega prvenstva povedal argentinski kapetan.

Messi je od Yamala starejši za točno 20 let.
Messi je od Yamala starejši za točno 20 let.
FOTO: Profimedia

V pogovoru s športnimi zvezdami z drugih področij, kjer sta bila prisotna tudi Novak Đoković in Tom Brady, se je Lionel Messi dotaknil tudi že omenjene fotografije. "Iskreno, ko pogledam to fotografijo, si mislim, kako noro je življenje. Fotografirala sva se, ko je bil še dojenček, zdaj pa si bova nasproti stala v finalu svetovnega prvenstva."

39-letnik se dobro zaveda, da bodo morali za uspeh zaustaviti predvsem Lamina Yamala, ki sicer nima najboljšega prvenstva. Doslej je na sedmih tekmah le enkrat zadel in asistiral. "Ni dvoma, da je med najboljšimi na svetu. Poskusili bomo, da ne bo imel dobre tekme, kar pa je zelo zahtevno. To nam je povsem jasno."

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Tudi če si nekdanji svetovni prvak, ti vstop v ZDA ni zagotoljen

Pokal je samo eden. Zmagovalcev je veliko več.

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18. 07. 2026 13.02
Mesi pridi v Slovenijo se kakšnega otroka skopat pa bomo imeli prvake 😉😂😂😂 gremo po zlato Argentina 💪
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