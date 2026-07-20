Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

Messi po tragičnem zadnjem plesu: Bolečina je nepopisna

New Jersey, 20. 07. 2026 20.41 pred 8 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Lionel Messi

Lionel Messi je v New Jerseyju bolj kot ne zagotovo odigral zadnjo tekmo na svetovnem odru. 39-letniku ni uspelo svojih izjemnih individualnih predstav kronati z novim, že drugim zaporednim naslovom svetovnega prvaka. Manj kot 24 ur po bolečem porazu se je oglasil tudi argentinski genij, ki pravi, da se rane, ki so jim jih zadali Španci, še dolgo ne bodo zacelile.

Lionel Messi je bil po finalnem porazu v solzah
Lionel Messi je bil po finalnem porazu v solzah
FOTO: Profimedia

Argentinci so popolnoma zasluženo padli v finalu, kjer so jih popolnoma nadigrali aktualni evropski in svetovni prvaki Španci. Zadnji ples Lionela Messija se tako ni izšel po njegovih željah: "Bolečina je nepopisna. Naše rane bodo potrebovale veliko časa, preden se bodo zacelile," je svoj čustven zapis po morebitni zadnji tekmi v reprezentančnem dresu zapisal 39-letnik. "Želim se osredotočiti na vse lepe stvari, ki smo jih doživeli. Na tekme, ki smo jih obrnili v svoj prid, in čudovite trenutke, ki jih bomo za vedno nosili v srcih. Skupaj s trdim delom in podporo celotne države smo reprezentanco zopet ponesli med najboljše ekipe na svetu."

"Danes je težko v celoti ceniti, kaj nam je uspelo doseči, vendar je ta skupina dosegla dva zaporedna finala svetovnega prvenstva. Iz srca se vam zahvaljujem za vsak pozdrav in vsako sporočilo. Ponovno nam je uspelo stopiti skupaj kot narod in ostati enotni ter deliti neizmeren ponos, da smo Argentinci," je še povedal Messi, ki je ob koncu čestital Španiji za popolnoma zaslužen naslov svetovnega prvaka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
sp 2026 finale argentina lionel messi

Rodri z maestralnim mundialom preprečil Messijev 'hat-trick'

24ur.com Zgodovinska drama za tretji argentinski naslov in Messijevo večnost
24ur.com Po Cristianu tudi Messi v solzah, a Argentinec je dočakal srečen konec
24ur.com Po zgodovinskem preobratu jokali vsi, tudi novinarji
24ur.com Zmanjkalo presežnikov za prvega moža gavčev? 'Vesoljec po imenu Messi'
24ur.com Zadnja Messijeva priložnost, da se za vedno otrese avre Diega Maradone
24ur.com Pred novinarji izgubil živce in prevzel odgovornost za urugvajski debakel
24ur.com Je Karim Benzema napovedal konec reprezentančne kariere?
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lastniki česarkoli
20. 07. 2026 20.50
Povsem sam nosi krivdo. Če je na SP2022 vse naredil sam, bi pa še to zadnjo tekmo . Ali je res mislil, da bo dovolj, če bo samo 5x igralec tekme na tem SP s takimi soigralci ?
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
20. 07. 2026 20.49
Ta ekipa in on osebno je dno nogometa.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Vsi govorijo o njej: Noseča žena nogometnega zvezdnika je prava lepotica
Za to rojstnodnevno torto so porabili kar 28 ur
Za to rojstnodnevno torto so porabili kar 28 ur
En sam pik lahko povzroči veliko težav: kako letos zaščititi najmlajše pred komarji
En sam pik lahko povzroči veliko težav: kako letos zaščititi najmlajše pred komarji
Princesa kmalu pričakuje drugega otroka
Princesa kmalu pričakuje drugega otroka
zadovoljna
Portal
Pri 65 letih brez botoksa – in videti bolje kot kadarkoli prej
Vroči Željko priznal, da je nekoč ljubil kar tri dekleta hkrati
Vroči Željko priznal, da je nekoč ljubil kar tri dekleta hkrati
Slovenski glasbenik novo pesem ustvaril kar na stranišču
Slovenski glasbenik novo pesem ustvaril kar na stranišču
Sta si premislila? Anastasia in Petar iz Sanjskega moškega Hrvaška znova burita duhove
Sta si premislila? Anastasia in Petar iz Sanjskega moškega Hrvaška znova burita duhove
vizita
Portal
To sadje je boljše od razstrupljanja – čez noč lahko iz telesa odstrani vse toksine
Kaj resnično pomaga pri bolečinah v sklepih in mišicah
Kaj resnično pomaga pri bolečinah v sklepih in mišicah
Vas je opeklo? Dermatologi razkrivajo, kaj koža po opeklini najbolj potrebuje
Vas je opeklo? Dermatologi razkrivajo, kaj koža po opeklini najbolj potrebuje
Gastroenterologi razkrivajo vrstni red uživanja hrane za boljšo prebavo in daljši občutek sitosti
Gastroenterologi razkrivajo vrstni red uživanja hrane za boljšo prebavo in daljši občutek sitosti
cekin
Portal
Mladi zdravnik v Nemčiji razkril plačilno listo
Kdo je v Sloveniji v boljšem položaju? Številke o pokojninah so presenetile
Kdo je v Sloveniji v boljšem položaju? Številke o pokojninah so presenetile
Zakaj imajo nekateri vedno denar, tudi ko nimajo visokih plač?
Zakaj imajo nekateri vedno denar, tudi ko nimajo visokih plač?
Generacija 50+ odkriva nov način življenja: denar porabijo zase, a hkrati ne pozabijo na varno starost
Generacija 50+ odkriva nov način življenja: denar porabijo zase, a hkrati ne pozabijo na varno starost
moskisvet
Portal
'To ni Melania': velika očala znova sprožila staro teorijo o dvojnici
Najbolj priljubljen moški na svetu sploh ne obstaja
Najbolj priljubljen moški na svetu sploh ne obstaja
Tik pred deseto obletnico poroke počilo: zvezdnica končuje zakon
Tik pred deseto obletnico poroke počilo: zvezdnica končuje zakon
Ali je več denarja ključ do sreče?
Ali je več denarja ključ do sreče?
dominvrt
Portal
Kdaj pobrati pridelek z vrta? Zjutraj ali zvečer?
Rastlina bujno raste, a ne cveti? To so najpogostejše napake
Rastlina bujno raste, a ne cveti? To so najpogostejše napake
Pozabite draga čistila: ta domača mešanica očisti skoraj vse površine
Pozabite draga čistila: ta domača mešanica očisti skoraj vse površine
Bi lotos lahko cvetel tudi na vašem vrtu?
Bi lotos lahko cvetel tudi na vašem vrtu?
okusno
Portal
Iz bučk pripravite nekaj, kar bo hitro izginilo z mize
Dve preprosti sestavini in nastanejo mafini, ki jih boste pekli znova in znova
Dve preprosti sestavini in nastanejo mafini, ki jih boste pekli znova in znova
Le ena posoda in manj kot pol ure do odličnega obroka
Le ena posoda in manj kot pol ure do odličnega obroka
Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila
Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila
voyo
Portal
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Dosje Jarak
Dosje Jarak
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820