Messi po tragičnem zadnjem plesu: Bolečina je nepopisna

Argentinci so popolnoma zasluženo padli v finalu, kjer so jih popolnoma nadigrali aktualni evropski in svetovni prvaki Španci. Zadnji ples Lionela Messija se tako ni izšel po njegovih željah: "Bolečina je nepopisna. Naše rane bodo potrebovale veliko časa, preden se bodo zacelile," je svoj čustven zapis po morebitni zadnji tekmi v reprezentančnem dresu zapisal 39-letnik. "Želim se osredotočiti na vse lepe stvari, ki smo jih doživeli. Na tekme, ki smo jih obrnili v svoj prid, in čudovite trenutke, ki jih bomo za vedno nosili v srcih. Skupaj s trdim delom in podporo celotne države smo reprezentanco zopet ponesli med najboljše ekipe na svetu."

"Danes je težko v celoti ceniti, kaj nam je uspelo doseči, vendar je ta skupina dosegla dva zaporedna finala svetovnega prvenstva. Iz srca se vam zahvaljujem za vsak pozdrav in vsako sporočilo. Ponovno nam je uspelo stopiti skupaj kot narod in ostati enotni ter deliti neizmeren ponos, da smo Argentinci," je še povedal Messi, ki je ob koncu čestital Španiji za popolnoma zaslužen naslov svetovnega prvaka.