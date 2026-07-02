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SP 2026

Messi pokal od smeha, ko so soigralcu na letališču našli vžigalnik

Miami, 02. 07. 2026 15.32 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Lionel Messi

Lionel Messi na svetovnem prvenstvu še naprej navdušuje na igrišču, po spletu pa je zaokrožil tudi posnetek, na katerem se argentinski zvezdnik zabava med letališkim varnostnim pregledom. Argentinska reprezentanca je prispela v Miami, kjer jo v šestnajstini finala čaka obračun z najlepšim presenečenjem prvenstva, Zelenortskimi otoki.

Lionel Messi se v mestu, ki je v zadnjih letih postalo njegov drugi dom, ni mogel izogniti enakemu postopku kot preostali člani argentinske odprave. Varnostniki so ga na letališki ploščadi pregledali z detektorjem kovin, pri tem pa mu naročili, naj razširi roke in noge. Pregledali so tudi njegovo obutev in prtljago, iz katere so predmete zložili na mizo.

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Posnetek je hitro postal viralen predvsem zaradi Messijeve reakcije. Kapetan Argentine je bil med pregledom ves čas dobro razpoložen, še posebej pa se je nasmejal, ko so varnostniki pri enem od njegovih soigralcev našli vžigalnik. Po poročanju nekaterih medijev naj bi šlo za Cristiana Romera, ki je moral prepovedani predmet pred nadaljevanjem poti oddati.

Dobro vzdušje v taboru svetovnih prvakov ne čudi. Argentina je namreč skupinski del končala s tremi zmagami, Messi pa je že pri šestih zadetkih in vodi na lestvici strelcev prvenstva.

Zdaj aktualne svetovne prvake čaka dvoboj z reprezentanco, ki je ena najlepših zgodb letošnjega prvenstva. Zelenortski otoki so se na SP uvrstili prvič, v skupinskem delu pa so z remiji proti Španiji, Urugvaju in Savdski Arabiji poskrbeli za zgodovinski preboj v izločilne boje. Postali so tudi najmanjša država, ki ji je uspel preboj v izločilni del svetovnega prvenstva.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
sp 2026 lionel messi argentina

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