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SP 2026

Messi pokazal avtoriteto sodniku: Ne izkazuj mi nespoštovanja

Kansas City, 12. 07. 2026 17.10 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
R.S.
Lionel Messi

Argentinska zmaga nad Švico s 3:1 v četrtfinalu svetovnega prvenstva v nogometu je prinesla nenavadno jezen trenutek Lionela Messija. Devetintridesetletnik je znan po tem, da na igrišču pusti, da nogomet govori sam, a med tekmo je prišlo do napetega trenutka med legendo in portugalskim sodnikom Joom Pedrom Pinheirom.

Prvi zvezdnik argentinske reprezentance Lionel Messi se je med tekmo, ki so jo v infarktnem zaključku proti Švici dobili gavči, vpletel v vroč spopad z glavnim delilcem pravice Joom Pedrom Pinheirom. Ni jasno, kaj točno se je zgodilo med Messijem in Pinheirom, vendar so vidno živahno interakcijo posnele kamere po vsem svetu.

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"Govori spodobno, ne izkazuj mi nespoštovanja. Govori z mano spodobno; jaz sem s tabo govoril spodobno," je Argentinec dejal glavnemu delilcu pravice. Messi ni znan po tem, da bi na igrišču izgubil mirnost, zato se je zagotovo počutil dovolj izzvanega, da je sprožil spor s Pinheirom.

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Do incidenta je prišlo, ko je Pinheiro Messiju rekel, naj prilagodi svoj položaj kot del zidu, ki je branil prosti strel švicarske reprezentance. Messi je očitno menil, da je ton oziroma jezik, ki ga je sodnik uporabil za komunikacijo, neupravičen, in se je z njim takoj soočil.

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KOMENTARJI4

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za bojši jutri
12. 07. 2026 18.16
Tudi sodniki morajo biti spoštljivi do igralcev in obratno.
Odgovori
+1
1 0
testosteron
12. 07. 2026 17.53
Igralec kateremu se tolerira čisto vse. Kdaj se bo našel sodnik, ki mu bo pokazal kakšen rdeči karton brez milosti ?...
Odgovori
+1
3 2
Amor Fati
12. 07. 2026 17.53
To so sodobni bogovi, dame in gospodje. Lahko je najboljši fuzbaler vseh časov, z največ goli in z največ asistencami, ampak še vedno je samo človek, in čisto nič drugega kot človek. Nič več od nikogar od nas.
Odgovori
+1
2 1
HALAcR7
12. 07. 2026 17.48
Kako je nesramen sodnik,,,ni mu dosodil penal,,princeza v jok
Odgovori
+2
4 2
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