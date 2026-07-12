Messi pokazal avtoriteto sodniku: Ne izkazuj mi nespoštovanja

Prvi zvezdnik argentinske reprezentance Lionel Messi se je med tekmo, ki so jo v infarktnem zaključku proti Švici dobili gavči, vpletel v vroč spopad z glavnim delilcem pravice Joom Pedrom Pinheirom. Ni jasno, kaj točno se je zgodilo med Messijem in Pinheirom, vendar so vidno živahno interakcijo posnele kamere po vsem svetu.

"Govori spodobno, ne izkazuj mi nespoštovanja. Govori z mano spodobno; jaz sem s tabo govoril spodobno," je Argentinec dejal glavnemu delilcu pravice. Messi ni znan po tem, da bi na igrišču izgubil mirnost, zato se je zagotovo počutil dovolj izzvanega, da je sprožil spor s Pinheirom.

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