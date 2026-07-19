Messi pred finalom čustveno o nepozabni zgodbi: Gremo, Argentina!

"Ne glede na to, kaj se zgodi, je ta skupina že napisala zgodbo, ki je ne bomo nikoli pozabili in je nihče ne more izbrisati. Gremo, Argentina!" je 39-letni veteran zapisal na Instagramu ob fotografiji vseh argentinskih igralcev, trenerjev in podpornega osebja.

V letih 2021 in 2024 je sedanja generacija argentinskih igralcev dvakrat osvojila tudi pokal Amerike. Pred tem Lionel Messi v 16 letih z reprezentanco ni osvojil niti enega naslova. "Najboljša stvar v vseh teh letih niso bili nikoli samo naslovi, ampak celotna pot. Deliti vsakdanje življenje s to skupino, tekmovati skupaj, se prebijati skozi težke čase in uživati v vsakem koraku," je dodal argentinski zvezdnik.

Messi letos z individualnega vidika igra najboljši mundial svoje kariere. Po številu zadetkov je pred njim le Kylian Mbappe, ki je hkrati najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev, na lestvici asistentov pa je s štirimi nogometaši izenačen na drugem mestu, daleč pred njimi pa je Michael Olise. "Hvala vsakemu od mojih soigralcev, trenerskemu štabu in vsem, ki vsak dan delajo, da ta reprezentanca ostaja družina," je zaključil Messi, ki lahko danes še drugič zapored osvoji mundial.