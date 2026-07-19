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Messi pred finalom čustveno o nepozabni zgodbi: Gremo, Argentina!

New York, 19. 07. 2026 12.40 pred 45 minutami 1 min branja 3

Avtor:
A.M. STA
Lionel Messi

Argentinski kapetan Lionel Messi se je v čustveni objavi na Instagramu nekaj ur pred finalom svetovnega prvenstva proti Španiji poklonil svoji ekipi in njenim uspehom v zadnjih letih. "Najboljša stvar v vseh teh letih niso bili nikoli samo naslovi, ampak celotna pot," je med drugim zapisal zvezdniški napadalec Argentine.

"Ne glede na to, kaj se zgodi, je ta skupina že napisala zgodbo, ki je ne bomo nikoli pozabili in je nihče ne more izbrisati. Gremo, Argentina!" je 39-letni veteran zapisal na Instagramu ob fotografiji vseh argentinskih igralcev, trenerjev in podpornega osebja.

Lionel Messi in soigralci po polfinalni zmagi
Lionel Messi in soigralci po polfinalni zmagi
FOTO: AP

V letih 2021 in 2024 je sedanja generacija argentinskih igralcev dvakrat osvojila tudi pokal Amerike. Pred tem Lionel Messi v 16 letih z reprezentanco ni osvojil niti enega naslova. "Najboljša stvar v vseh teh letih niso bili nikoli samo naslovi, ampak celotna pot. Deliti vsakdanje življenje s to skupino, tekmovati skupaj, se prebijati skozi težke čase in uživati v vsakem koraku," je dodal argentinski zvezdnik.

Messi letos z individualnega vidika igra najboljši mundial svoje kariere. Po številu zadetkov je pred njim le Kylian Mbappe, ki je hkrati najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev, na lestvici asistentov pa je s štirimi nogometaši izenačen na drugem mestu, daleč pred njimi pa je Michael Olise. "Hvala vsakemu od mojih soigralcev, trenerskemu štabu in vsem, ki vsak dan delajo, da ta reprezentanca ostaja družina," je zaključil Messi, ki lahko danes še drugič zapored osvoji mundial.

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nogomet svetovno prvenstvo finale lionel messi argentina španija

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KOMENTARJI3

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Lastniki česarkoli
19. 07. 2026 13.14
Danes bo zmagala ekipa, ki ima kapetana s španskim državljanstvom
Odgovori
+1
1 0
štajerc65
19. 07. 2026 12.55
Star 39 let pa motivator pravi. Nikoli žal besede o nasprotniki pa je prišel na vrh nogometa. In zato mi je Messi vsec pa celotna njihova reprezentanca.
Odgovori
+1
1 0
štajerc65
19. 07. 2026 12.57
Bo pa treba danes proti Špancem iztisnit 101% vsak igralec Argentine. Pa srečno.
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+2
2 0
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