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Messi preživel zelenortsko dramo: Pomembno je, da smo naprej

Miami , 04. 07. 2026 08.23 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
J.B.
Lionel Messi

Čeprav je dosegel že svoj sedmi gol na letošnjem svetovnem prvenstvu in se na koncu veselil napredovanja v osmino finala, Lionel Messi po obračunu z Zelenortskimi otoki ni mogel biti najbolj zadovoljen. Mnogi so namreč pričakovali, da bodo Argentinci brez težav opravili z afriškim nogometnim palčkom, a so za napredovanje potrebovali kar 120 minut, kar bi se utegnilo poznati v nadaljevanju turnirja.

Zelenortski otoki so zahtevno skupino s Španijo, Urugvajem in Savdsko Arabijo neporaženi sklenili na drugem mestu, v šestnajstini finala pa so pokazali, da izjemne predstave nikakor niso bile plod sreče. Z osmimi obrambami je blestel vratar Vozinha, obilo poguma pa so Zelenortci pokazali tudi pred nasprotnikovimi vrati. Argentina je dvakrat povedla, zmagovalca pa je odločil šele avtogol Dineyja z glavo v 111. minuti.

Najbolj povedne so bile reakcije aktualnih svetovnih prvakov po maratonski tekmi v Miamiju. Nekateri so izmučeno popadali na tla, drugi so napredovanje proti debitantu na svetovnih prvenstvih proslavljali, kot da bi osvojili novo svetovno krono.

Preberi še 120 minut in 5 zadetkov: Argentina izločila Zelenortske otoke

"Izjemno zahtevna tekma, a pomembno je, da smo še v igri za naslov. Ogromno napora je bilo potrebnega za to. Nismo igrali, kot smo si želeli. Čeprav smo vedeli, da bo zahtevno, smo upali, da bomo tekmeca bolj stisnili in nadzirali dogajanje, kot je to storila Španija," je po tekmi priznal izmučeni Lionel Messi, ki je na igrišču preživel vseh 120 minut.

V 29. minuti je po asistenci Lisandra Martineza dosegel nov sijajen zadetek. V nasprotju s pričakovanji pa ta ni presekal zelenortske reprezentance, ki se je vrnila kmalu po začetku drugega polčasa. V 59. minuti je izenačil Deroy Duarte. Sledili so podaljški, v katerih je Martinez po dveh minutah Argentino vrnil v vodstvo. Zelenortci pa se znova niso dali, izenačenje je z izjemnim strelom na drugo vratnico pričaral Sidny Lopes Cabral v 103. minuti. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Po prvem hidracijskem odmoru smo prevzeli vodstvo, kar je bil najtežji del, potem pa nismo več zmogli držati žoge v svojih nogah. Imeli smo ogromne težave, ampak še enkrat: pomembno je, da smo naprej. In to moramo proslaviti," je dodal 39-letni veteran, ki na svojih plečih znova nosi upe celotne nacije.

Messi, ki si kruh služi prav v Miamiju, kjer so argentinski navijači zapolnili stadion do zadnjega kotička in pripravili – za reprezentančne standarde – zares imenitno vzdušje, je potarnal tudi nad razmerami za igro.

"Izčrpan sem, tako kot vsi ostali. Vroče in vlažno je bilo, igrišče pa je bilo povsem suho, čeprav so ga zalivali. Vendar ne smemo iskati izgovorov, tudi naši naslednji nasprotniki (Egipčani, op. a.) so imeli podoben izid, tudi oni so igrali 120 minut. Nimamo veliko časa, a moramo ga izkoristiti za čim boljšo regeneracijo."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

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KOMENTARJI8

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luigi Taveri II.
04. 07. 2026 09.55
Koliko je dejansko vreden Julian Alvarez ?
Odgovori
0 0
tron3
04. 07. 2026 09.47
Bogi bogi, le kaj je delal na Epsteinovem otoku, tam pa ni bil bogi, bogi!!! Na mreži imate, toliko v vednost!!!
Odgovori
-1
1 2
Kolllerik
04. 07. 2026 09.40
Messi.👍❤️💪💪
Odgovori
+2
3 1
Luigi Taveri II.
04. 07. 2026 09.47
Zdaj pa po dolgih 120 nepotrebnih minutah naprej ...Egipat
Odgovori
+1
1 0
tron3
04. 07. 2026 09.26
Argentina, Portugalska bo finale, Portugalska bo svetovni prvak!!
Odgovori
-8
1 9
Stajerc22
04. 07. 2026 09.20
Messije in Ronaldote tiscijo naprej, ker je z njima visoka gledanost in marketing. To pa v ZDA je edino kar steje.
Odgovori
-2
2 4
borjac
04. 07. 2026 09.08
Argentinci so imeli srečo !!!! podcenjevanje se lahko grdo maščuje.
Odgovori
+0
4 4
mackon08
04. 07. 2026 09.49
borjac katero tekmo si ti gledal?
Odgovori
+2
2 0
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