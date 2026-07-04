Messi preživel zelenortsko dramo: Pomembno je, da smo naprej

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Christian Romero je z zadetkom v 111. minuti vendarle rešil Argentino AP

Tudi Cabral ni mogel verjeti mojstrovini, ki mu je uspela AP

Argentina - Zelenortski otoki AP

Argentina - Zelenortski otoki AP

Argentina - Zelenortski otoki AP

Argentina - Zelenortski otoki AP

Argentina - Zelenortski otoki AP

Lionel Messi AP

Lionel Messi AP

Argentina - Zelenortski otoki AP



















Zelenortski otoki so zahtevno skupino s Španijo, Urugvajem in Savdsko Arabijo neporaženi sklenili na drugem mestu, v šestnajstini finala pa so pokazali, da izjemne predstave nikakor niso bile plod sreče. Z osmimi obrambami je blestel vratar Vozinha, obilo poguma pa so Zelenortci pokazali tudi pred nasprotnikovimi vrati. Argentina je dvakrat povedla, zmagovalca pa je odločil šele avtogol Dineyja z glavo v 111. minuti. Najbolj povedne so bile reakcije aktualnih svetovnih prvakov po maratonski tekmi v Miamiju. Nekateri so izmučeno popadali na tla, drugi so napredovanje proti debitantu na svetovnih prvenstvih proslavljali, kot da bi osvojili novo svetovno krono.

"Izjemno zahtevna tekma, a pomembno je, da smo še v igri za naslov. Ogromno napora je bilo potrebnega za to. Nismo igrali, kot smo si želeli. Čeprav smo vedeli, da bo zahtevno, smo upali, da bomo tekmeca bolj stisnili in nadzirali dogajanje, kot je to storila Španija," je po tekmi priznal izmučeni Lionel Messi, ki je na igrišču preživel vseh 120 minut. V 29. minuti je po asistenci Lisandra Martineza dosegel nov sijajen zadetek. V nasprotju s pričakovanji pa ta ni presekal zelenortske reprezentance, ki se je vrnila kmalu po začetku drugega polčasa. V 59. minuti je izenačil Deroy Duarte. Sledili so podaljški, v katerih je Martinez po dveh minutah Argentino vrnil v vodstvo. Zelenortci pa se znova niso dali, izenačenje je z izjemnim strelom na drugo vratnico pričaral Sidny Lopes Cabral v 103. minuti.

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"Po prvem hidracijskem odmoru smo prevzeli vodstvo, kar je bil najtežji del, potem pa nismo več zmogli držati žoge v svojih nogah. Imeli smo ogromne težave, ampak še enkrat: pomembno je, da smo naprej. In to moramo proslaviti," je dodal 39-letni veteran, ki na svojih plečih znova nosi upe celotne nacije. Messi, ki si kruh služi prav v Miamiju, kjer so argentinski navijači zapolnili stadion do zadnjega kotička in pripravili – za reprezentančne standarde – zares imenitno vzdušje, je potarnal tudi nad razmerami za igro. "Izčrpan sem, tako kot vsi ostali. Vroče in vlažno je bilo, igrišče pa je bilo povsem suho, čeprav so ga zalivali. Vendar ne smemo iskati izgovorov, tudi naši naslednji nasprotniki (Egipčani, op. a.) so imeli podoben izid, tudi oni so igrali 120 minut. Nimamo veliko časa, a moramo ga izkoristiti za čim boljšo regeneracijo."