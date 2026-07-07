Messi proti Salahu za preboj v četrtfinale

Argentina je morala za preboj v osmino finala premagati Zelenortske otoke. Tekma pa je bila kaotična, saj so aktualni svetovni prvaki morali kar trikrat prevzeti vodstvo, da so po 120 minutah igre prišli do zmage z rezultatom 3:2. Reprezentanca Egipta pa je bila v šestnajstini finala boljša od Avstralije. Faraoni so bili po izvajanju enajstmetrovk brezhibni in si tako priigrali prvo zgodovinsko zmago v izločilnih bojih na mundialu.
"Menim, da je raven argentinske reprezentance sprejemljiva, saj smo zmagali na vseh štirih tekmah. Prepričan sem, da je to razlog za zadovoljstvo," je v ponedeljek dejal selektor argentinske reprezentance Lionel Scaloni. Vseeno je prepričan, da obstajajo stvari, ki jih je treba popraviti, tudi ob zmagah.
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