Messi proti Salahu za preboj v četrtfinale

Argentina je morala za preboj v osmino finala premagati Zelenortske otoke. Tekma pa je bila kaotična, saj so aktualni svetovni prvaki morali kar trikrat prevzeti vodstvo, da so po 120 minutah igre prišli do zmage z rezultatom 3:2. Reprezentanca Egipta pa je bila v šestnajstini finala boljša od Avstralije. Faraoni so bili po izvajanju enajstmetrovk brezhibni in si tako priigrali prvo zgodovinsko zmago v izločilnih bojih na mundialu.