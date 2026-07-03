Messi proti Vozinhi, kdo bo na koncu uspešnejši?

Argentinci so svojo prvo tekmo na poti ubranitvi naslova v skupinskem delu začeli proti Alžiriji, na kateri je blestel njihov superzvezdnik Lionel Messi , ki na letošnjem mundialu igra pod nobenim pritiskom. Messi je proti Alžircem dosegel hat trick in tako pomagal svoji reprezentanci do prve zmage, obenem pa se je na prvem mestu lestvice strelcev na mundialih izenačil z dolgo vodilnim Nemcem Miroslavom Klosejem . Messi je kmalu po tem zapustil igrišče in bil popolnoma zasluženo deležen ovacij celotnega stadiona, ki se je klanjal njegovi nogometni božanskosti.

Gavči so svojo pot do napredovanja in prvega mesta v skupini nadaljevali z zmago proti Avstriji z 2:0 in Jordaniji s 3:1. Proti našim severnim sosedom je Messi dosegel oba zadetka, proti Jordaniji pa je dodal enega in se vpisal v zgodovino kot nogometaš z največ doseženimi zadetki na svetovnih prvenstvih.

Na drugi strani se je država, ki predstavlja skupino otokov s 500 tisoč prebivalci, pokazala kot eno največjih presenečenj tega mundiala. Zelenortski otoki so na prvi tekmi skupinskega dela zdržali pritisk proti favorizirani Španiji, na kateri je blestel njihov 40-letni vratar Vozinha, ki je kmalu po tem postal spletna senzacija. Otoška reprezentanca je svojo pravljico nadaljevala z remijem proti Urugvaju z 2:2 in dopolnila s tekmo brez zadetkov proti Savdski Arabiji ter se kot drugouvrščena reprezentanca skupine H s samo tremi točkami uvrstila v izločilne boje. Tam pa jih sedaj pričakujejo branilci naslova Argentinci.

Po končani tekmi se bosta med seboj v zadnji tekmi šestnajstine finala pomerili še Kolumbija in Gana ob pol štirih zjutraj po našem času.