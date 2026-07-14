Messi proti vsem: spletna peticija za izključitev Argentine

"Zmagovalec svetovnega prvenstva je izbran vnaprej," poudarjajo pobudniki peticije. Trdijo, da Mednarodna nogometna zveza (Fifa) in sodniki favorizirajo Lionela Messija in argentinsko reprezentanco, zato druge reprezentance niso v enakovrednem položaju.

"Če je zmagovalec znan vnaprej, zakaj bi sploh morale sodelovati druge reprezentance? Izključite Argentino iz svetovnega prvenstva in dajte vsem pošteno možnost," piše v peticiji.

Avtorji nato naštejejo deset razlogov, zakaj menijo, da bi morali ekipo Lionela Scalonija izključiti s tekmovanja. Seznam vključuje trditve, da je bila tekma proti Egiptu prirejena, da je imela Argentina med turnirjem nenavadno ugoden žreb, ker se ni pomerila z nobeno od desetih najboljših ekip na svetu, in da je bilo na zadnjih treh svetovnih prvenstvih v njeno korist dosojenih preveč enajstmetrovk.

Braziliji so na primer na 23 svetovnih prvenstvih dosodili 14 enajstmetrovk, Nemčiji 15 na 20 turnirjih, Argentini pa devet na zadnjih treh svetovnih prvenstvih.

Nekatere obtožbe se nanašajo tudi na vedenje navijačev. Vlagatelji so priložili več videoposnetkov in fotografij, na katerih po njihovih trditvah nekateri argentinski navijači kažejo rasistično vedenje.

Na seznamu so tudi splošne obtožbe, da sodniki favorizirajo Messija, da pravila ne veljajo enako za Argentino kot za druge reprezentance in da je Argentinska nogometna zveza pod preiskavo ameriškega FBI zaradi domnevnih finančnih nepravilnosti.

Seveda večina trditev ni podprta z dokazi, niti ni nobene uradne potrditve Fife ali drugih ustreznih institucij, ki bi jih potrdila. To so stališča avtorjev peticije, ne pa ugotovljena dejstva.