Messi proti vsem: spletna peticija za izključitev Argentine

"Zmagovalec svetovnega prvenstva je izbran vnaprej," poudarjajo pobudniki peticije. Trdijo, da Mednarodna nogometna zveza (Fifa) in sodniki favorizirajo Lionela Messija in argentinsko reprezentanco, zato druge reprezentance niso v enakovrednem položaju.
"Če je zmagovalec znan vnaprej, zakaj bi sploh morale sodelovati druge reprezentance? Izključite Argentino iz svetovnega prvenstva in dajte vsem pošteno možnost," piše v peticiji.
Deset razlogov za izključitev
Avtorji nato naštejejo deset razlogov, zakaj menijo, da bi morali ekipo Lionela Scalonija izključiti s tekmovanja. Seznam vključuje trditve, da je bila tekma proti Egiptu prirejena, da je imela Argentina med turnirjem nenavadno ugoden žreb, ker se ni pomerila z nobeno od desetih najboljših ekip na svetu, in da je bilo na zadnjih treh svetovnih prvenstvih v njeno korist dosojenih preveč enajstmetrovk.
Braziliji so na primer na 23 svetovnih prvenstvih dosodili 14 enajstmetrovk, Nemčiji 15 na 20 turnirjih, Argentini pa devet na zadnjih treh svetovnih prvenstvih.
Nekatere obtožbe se nanašajo tudi na vedenje navijačev. Vlagatelji so priložili več videoposnetkov in fotografij, na katerih po njihovih trditvah nekateri argentinski navijači kažejo rasistično vedenje.
Na seznamu so tudi splošne obtožbe, da sodniki favorizirajo Messija, da pravila ne veljajo enako za Argentino kot za druge reprezentance in da je Argentinska nogometna zveza pod preiskavo ameriškega FBI zaradi domnevnih finančnih nepravilnosti.
Seveda večina trditev ni podprta z dokazi, niti ni nobene uradne potrditve Fife ali drugih ustreznih institucij, ki bi jih potrdila. To so stališča avtorjev peticije, ne pa ugotovljena dejstva.
Možnosti peticije praktično ne obstajajo
Za razliko od večine spletnih peticij je bila ta objavljena na ločenem spletnem mestu z imenom ArgentinaOut. Zaradi tega ni mogoče preveriti, koliko podpisov je bilo dejansko zbranih ali koliko uporabnikov je dejansko sodelovalo v pobudi. Podpisovanje ne zahteva registracije ali preverjanja identitete, zato števila podpisov ni mogoče šteti za uradno potrjeno.
Ne glede na velik odziv, ki ga je pobuda prejela na družbenih omrežjih, njene dejanske možnosti praktično ne obstajajo. Spletne peticije nimajo pravne ali športne teže.
Edino, kar je peticija doslej dosegla, je dodatno dvigovanje temperature pred eno najbolj pričakovanih tekem turnirja. Argentina bo kljub obtožbam, ki krožijo po spletu, svojo priložnost za uvrstitev v finale iskala na tekmi proti Angliji, medtem ko bodo razprave o domnevnem favoriziranju Messija še naprej del navijaških polemik, ki spremljajo skoraj vsak večji turnir.
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