Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

Mijatović: 'Večje promocije si Slovenija ne more predstavljati'

Ljubljana, 19. 07. 2026 12.09 pred 20 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Š.Z.
Aleksander Čeferin na razstavi NZS

Finale svetovnega prvenstva bo zaradi sodniške trojke s Slavkom Vinčićem na čelu močno slovensko obarvan. Predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović je v ekskluzivnem pogovoru z Darjo Zgonc za 24UR Zvečer poudaril, da je to pomemben trenutek za slovenski nogomet in nekaj, na kar bi moral biti ponosen vsak Slovenec.

Največji športni dogodek na svetu si bo po ocenah pred televizijskimi zasloni ogledalo okoli milijardo in pol ljudi. Veliki finale svetovnega prvenstva bo pomemben tudi za slovenski nogomet, saj bo pod budnim očesom svetovne javnosti tekmo sodil glavni sodnik Slavko Vinčić ter njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Slovenska sodniška trojka bo morala na igrišču umirjati strasti med največjimi nogometnimi zvezdniki. V finalu se bosta pomerila aktualni evropski prvak Španija in aktualni svetovni prvak Argentina, ki bo želela naslov obraniti za vsako ceno. V dvoboju dveh nogometnih velesil lahko pričakujemo izjemno napet dvoboj, kjer bo vsaka odločitev pod drobnogledom javnosti.

Slavko Vinčić
Slavko Vinčić
FOTO: Profimedia

Da bo Vinčić kos velikemu izzivu, je v pogovoru z Darjo Zgonc v oddaji 24UR Zvečer poudaril predsednik NZS Radenko Mijatović. Ob tem je dodal, da je sojenje finala priznanje za Vinčićev dosedanji trud in delo ter da si je s kakovostnim sojenjem, prikazanim na prejšnjih treh tekmah, ki jih je odsodil na tem mundialu, prislužil sojenje v velikem finalu. Mijatović je izpostavil tudi, da je sojenje vedno timsko delo, in dodal: "Oba pomočnika Tomaž in Andraž sta z njim (Vinčićem) že več kot desetletje in formirali so en izjemen tim – kateremu je Fifa zaupala najtežjo in najodmevnejšo nalogo."

Radenko Mijatović, Darja Zgonc
Radenko Mijatović, Darja Zgonc
FOTO: 24UR ZVEČER

Na vprašanje, ali je dejstvo, da bo slovenska sodniška trojka sodila finale, dobra promocija za našo državo, je prvi mož NZS odgovoril: "Večje promocije si Slovenija ne more predstavljati," ter dodal: "To mora biti čast in ponos vsakega Slovenca."

Preberi še Vinčić ob novici ni mogel zadržati solz: 'Kar tresel sem se'

Kot nekdanji sodnik nima veliko kritik na račun sojenja

Mijatović je, preden je zasedel stolček predsednika NZS, po končani nogometni karieri delal tudi kot nogometni sodnik. O sojenju na tem svetovnem prvenstvu je mnenja, da z izjemo nekaj odločitev poteka dobro. Prepričan je tudi, da bo Vinčić s svojimi izkušnjami in znanjem nadaljeval trend dobrega sojenja na tem mundialu in nalogo opravil odlično.

Radenko Mijatović
Radenko Mijatović
FOTO: PRO PLUS

Prihodnost slovenske reprezentance

Slovenija se po uspešnem evropskem prvenstvu 2024 ni uspela uvrstiti na svetovno prvenstvo. Kljub temu pri NZS pogled usmerjajo v prihodnost. Mijatović je potrdil, da je želja uvrstitev na evropsko prvenstvo leta 2028 in svetovno prvenstvo leta 2030. Zato so na zvezi pripravili novo dolgoročno strategijo, ki sega do leta 2031. Cilj je povezati množičnost, razvoj talentov in vrhunske rezultate v enoten sistem, ki bo slovenski nogomet dolgoročno utrdil med konkurenčnimi nogometnimi okolji, ter ustvariti transparentno, uspešno in družbeno odgovorno nogometno zvezo.

Preberi še Slovenski 'trio' bo nogometno pravico delil brazilskim zvezdnikom
Svetovno prvenstvo Fifa Nzs Darja Zgonc 24ur Zvečer Radenko Mijatović

Mbappe novi kralj strelcev: Raje bi igral v finalu svetovnega prvenstva

Nepričakovan zaplet: Infantino ostal brez tekme za bron

24ur.com Slovenija v športu dela čudeže, glede na okoliščine v katerih ustvarja
24ur.com Srbi z nizkimi udarci: Koliko Srbov je tokrat v ekipi Slovenije?
24ur.com Fotozgodba: Slavje slovenske reprezentance
24ur.com Dončić s sporočilom za slovenske nogometaše: Mi verjamemo
Moskisvet.com NAGRADNA IGRA: Osvoji navijaški komplet in navijaj za Slovenijo!
24ur.com 'Slovenci imamo vrhunske športnike, a nam manjka domoljubja, kot ga imajo Hrvati'
24ur.com 'Na svetovnem prvenstvu sem čutil ponos, hkrati pa tudi odgovornost'
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Huki
19. 07. 2026 12.30
Vsi žanjejo uspehe, le ti ne
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Libido po porodu: zakaj se spremeni in kako si pomagati?
5 razlogov, zakaj je toliko današnjih otrok čustveno nestabilnih
5 razlogov, zakaj je toliko današnjih otrok čustveno nestabilnih
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
Le streljaj od Slovenije vas čaka izlet, ki navduši vse generacije
Le streljaj od Slovenije vas čaka izlet, ki navduši vse generacije
zadovoljna
Portal
Razkrili, o čem se je prepiral viralni par s svetovnega prvenstva
Stroga pravila, ki se jih mora držati valižanska princesa
Stroga pravila, ki se jih mora držati valižanska princesa
Zakaj se ženske poleti počutijo izčrpane? Strokovnjaki razkrivajo resnične razloge
Zakaj se ženske poleti počutijo izčrpane? Strokovnjaki razkrivajo resnične razloge
Tedenski horoskop: Ribe čaka zanimiv pogovor, vodnarjem bodo naklonjene zvezde
Tedenski horoskop: Ribe čaka zanimiv pogovor, vodnarjem bodo naklonjene zvezde
vizita
Portal
Zdravje vaše matere lahko vpliva na vaše zdravje bolj, kot si mislite
Ta sprememba na prstih lahko razkrije skrite zdravstvene težave
Ta sprememba na prstih lahko razkrije skrite zdravstvene težave
Preprosta navada, ki lahko izboljša prebavo in podpira zdravje možganov
Preprosta navada, ki lahko izboljša prebavo in podpira zdravje možganov
Zakaj se vaše počutje nenadoma spremeni in kako ukrepati?
Zakaj se vaše počutje nenadoma spremeni in kako ukrepati?
cekin
Portal
Generacija 50+ odkriva nov način življenja: denar porabijo zase, a hkrati ne pozabijo na varno starost
5 evrov na dan za boljše življenje? Presenetljivo veliko ljudi počne prav to
5 evrov na dan za boljše življenje? Presenetljivo veliko ljudi počne prav to
Teh stvari nekoč ni bilo treba posebej načrtovati, danes pa so luksuz
Teh stvari nekoč ni bilo treba posebej načrtovati, danes pa so luksuz
Nekateri delavci odhajajo v pokoj prej, drugi zaradi umetne inteligence delajo dlje
Nekateri delavci odhajajo v pokoj prej, drugi zaradi umetne inteligence delajo dlje
moskisvet
Portal
Fotografije mlade hollywoodske seks bombe zbrale na milijone všečkov
Več ni vedno bolje: Kako do maksimalnih rezultatov brez izgorelosti
Več ni vedno bolje: Kako do maksimalnih rezultatov brez izgorelosti
Nekoč razlog za skrivanje, danes trend: pleša postaja simbol moškosti
Nekoč razlog za skrivanje, danes trend: pleša postaja simbol moškosti
Kako očistiti avtomobilske sedeže? Triki, ki jih morate poznati
Kako očistiti avtomobilske sedeže? Triki, ki jih morate poznati
dominvrt
Portal
Ta subtilen znak lahko razkrije demenco pri psih
Bi lotos lahko cvetel tudi na vašem vrtu?
Bi lotos lahko cvetel tudi na vašem vrtu?
Meg Ryan prodaja svojo razkošno hišo: za skoraj 13 milijonov evrov dobite bazen, zasebno telovadnico in celo prho za psa
Meg Ryan prodaja svojo razkošno hišo: za skoraj 13 milijonov evrov dobite bazen, zasebno telovadnico in celo prho za psa
Tako bo vaš oleander cvetel bujno kot ob morju
Tako bo vaš oleander cvetel bujno kot ob morju
okusno
Portal
Imate preveč zelenjave z vrta? Tako jo lahko shranite za zimo
Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila
Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila
Sočna peciva z breskvami, ki vedno uspejo
Sočna peciva z breskvami, ki vedno uspejo
Najboljši domači sladoled iz grškega jogurta – brez strojčka in z malo dela
Najboljši domači sladoled iz grškega jogurta – brez strojčka in z malo dela
voyo
Portal
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Dosje Jarak
Dosje Jarak
Postali bomo prvaki sveta
Postali bomo prvaki sveta
Otok ljubezni
Otok ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804