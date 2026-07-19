Mijatović: 'Večje promocije si Slovenija ne more predstavljati'

Največji športni dogodek na svetu si bo po ocenah pred televizijskimi zasloni ogledalo okoli milijardo in pol ljudi. Veliki finale svetovnega prvenstva bo pomemben tudi za slovenski nogomet, saj bo pod budnim očesom svetovne javnosti tekmo sodil glavni sodnik Slavko Vinčić ter njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Slovenska sodniška trojka bo morala na igrišču umirjati strasti med največjimi nogometnimi zvezdniki. V finalu se bosta pomerila aktualni evropski prvak Španija in aktualni svetovni prvak Argentina, ki bo želela naslov obraniti za vsako ceno. V dvoboju dveh nogometnih velesil lahko pričakujemo izjemno napet dvoboj, kjer bo vsaka odločitev pod drobnogledom javnosti.

Slavko Vinčić FOTO: Profimedia

Da bo Vinčić kos velikemu izzivu, je v pogovoru z Darjo Zgonc v oddaji 24UR Zvečer poudaril predsednik NZS Radenko Mijatović. Ob tem je dodal, da je sojenje finala priznanje za Vinčićev dosedanji trud in delo ter da si je s kakovostnim sojenjem, prikazanim na prejšnjih treh tekmah, ki jih je odsodil na tem mundialu, prislužil sojenje v velikem finalu. Mijatović je izpostavil tudi, da je sojenje vedno timsko delo, in dodal: "Oba pomočnika Tomaž in Andraž sta z njim (Vinčićem) že več kot desetletje in formirali so en izjemen tim – kateremu je Fifa zaupala najtežjo in najodmevnejšo nalogo."

Radenko Mijatović, Darja Zgonc FOTO: 24UR ZVEČER

Na vprašanje, ali je dejstvo, da bo slovenska sodniška trojka sodila finale, dobra promocija za našo državo, je prvi mož NZS odgovoril: "Večje promocije si Slovenija ne more predstavljati," ter dodal: "To mora biti čast in ponos vsakega Slovenca."

Kot nekdanji sodnik nima veliko kritik na račun sojenja

Mijatović je, preden je zasedel stolček predsednika NZS, po končani nogometni karieri delal tudi kot nogometni sodnik. O sojenju na tem svetovnem prvenstvu je mnenja, da z izjemo nekaj odločitev poteka dobro. Prepričan je tudi, da bo Vinčić s svojimi izkušnjami in znanjem nadaljeval trend dobrega sojenja na tem mundialu in nalogo opravil odlično.

Radenko Mijatović FOTO: PRO PLUS

Prihodnost slovenske reprezentance