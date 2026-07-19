Mijatović: 'Večje promocije si Slovenija ne more predstavljati'

Največji športni dogodek na svetu si bo po ocenah pred televizijskimi zasloni ogledalo okoli milijardo in pol ljudi. Veliki finale svetovnega prvenstva bo pomemben tudi za slovenski nogomet, saj bo pod budnim očesom svetovne javnosti tekmo sodil glavni sodnik Slavko Vinčić ter njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Slovenska sodniška trojka bo morala na igrišču umirjati strasti med največjimi nogometnimi zvezdniki. V finalu se bosta pomerila aktualni evropski prvak Španija in aktualni svetovni prvak Argentina, ki bo želela naslov obraniti za vsako ceno. V dvoboju dveh nogometnih velesil lahko pričakujemo izjemno napet dvoboj, kjer bo vsaka odločitev pod drobnogledom javnosti.
Da bo Vinčić kos velikemu izzivu, je v pogovoru z Darjo Zgonc v oddaji 24UR Zvečer poudaril predsednik NZS Radenko Mijatović. Ob tem je dodal, da je sojenje finala priznanje za Vinčićev dosedanji trud in delo ter da si je s kakovostnim sojenjem, prikazanim na prejšnjih treh tekmah, ki jih je odsodil na tem mundialu, prislužil sojenje v velikem finalu. Mijatović je izpostavil tudi, da je sojenje vedno timsko delo, in dodal: "Oba pomočnika Tomaž in Andraž sta z njim (Vinčićem) že več kot desetletje in formirali so en izjemen tim – kateremu je Fifa zaupala najtežjo in najodmevnejšo nalogo."
Na vprašanje, ali je dejstvo, da bo slovenska sodniška trojka sodila finale, dobra promocija za našo državo, je prvi mož NZS odgovoril: "Večje promocije si Slovenija ne more predstavljati," ter dodal: "To mora biti čast in ponos vsakega Slovenca."
Kot nekdanji sodnik nima veliko kritik na račun sojenja
Mijatović je, preden je zasedel stolček predsednika NZS, po končani nogometni karieri delal tudi kot nogometni sodnik. O sojenju na tem svetovnem prvenstvu je mnenja, da z izjemo nekaj odločitev poteka dobro. Prepričan je tudi, da bo Vinčić s svojimi izkušnjami in znanjem nadaljeval trend dobrega sojenja na tem mundialu in nalogo opravil odlično.
Prihodnost slovenske reprezentance
Slovenija se po uspešnem evropskem prvenstvu 2024 ni uspela uvrstiti na svetovno prvenstvo. Kljub temu pri NZS pogled usmerjajo v prihodnost. Mijatović je potrdil, da je želja uvrstitev na evropsko prvenstvo leta 2028 in svetovno prvenstvo leta 2030. Zato so na zvezi pripravili novo dolgoročno strategijo, ki sega do leta 2031. Cilj je povezati množičnost, razvoj talentov in vrhunske rezultate v enoten sistem, ki bo slovenski nogomet dolgoročno utrdil med konkurenčnimi nogometnimi okolji, ter ustvariti transparentno, uspešno in družbeno odgovorno nogometno zvezo.
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