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SP 2026

'Mislim, da smo si zaslužili podaljšek. To je zagotovo moja zadnja tekma s Portugalsko'

New York, 07. 07. 2026 07.22 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
M.J. STA
Roberto Martinez

Španska nogometna reprezentanca je z 1:0 v osmini finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi premagala Portugalsko, ki bo očitno iskala novega selektorja. Portugalska, ki je v šestnajstini finala ugnala Hrvaško, je sicer imela svoje priložnosti, a končala SP. Furija gre vendarle zasluženo med osem na svetu.

Roberto Martinez
Roberto Martinez
FOTO: Profimedia

Selektor Portugalske Roberto Martinez je tudi tokrat v začetno postavo uvrstil 41-letnega Cristiana Ronalda, ki je tako odigral zadnjo tekmo na mundialih in igrišče zapustil v solzah. Martinez je kljub porazu dejal, da so lahko Portugalci ponosni na ekipo in igralce. "Zadeli smo tudi prečko. Mislim, da smo si zaslužili podaljšek. Dobro smo se branili. Igrali smo proti enemu izmed favoritov. Morda nam je zmanjkalo samo nekaj sreče," je dejal Martinez.

Statistika obračuna med Španijo in Portugalsko
Statistika obračuna med Španijo in Portugalsko
FOTO: Sofascore.com

Ta je očitno zadnjič vodil portugalsko izbrano vrsto. "To je zagotovo moja zadnja tekma s Portugalsko. Rad bi se zahvalil portugalskemu ljudstvu. Tega se bom spominjal celo življenje. Teh 45 tekem je najboljši rezultat v smislu golov in točk v zgodovini reprezentance. Spomini na zmago v ligi narodov so še živi, postavljali smo rekorde. Zahvaljujem se zvezi in trenerskemu štabu, trdo so delali, da bi pomagali našim igralcem," je italijanska tiskovna agencija Ansa navedla Martineza.

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Vezist Bruno Fernandes je po izpadu dejal, da so žalostni, saj so na SP prišli le z enim ciljem. "Da bi osvojili naslov. Na žalost nismo bili na najboljši ravni. Mislim, da smo danes igrali bolje v prvem polčasu, v drugem pa smo naredili enako napako, branili smo se prenizko in jim dajali žogo. Ko se to zgodi, prej ali slej prejmeš zadetek. Vsa čast Španiji, ima kakovost, vendar mislim, da bi mi lahko prišli do ugodnejšega razpleta, če bi nadaljevali igro iz prvega polčasa," je povedal Fernandes.

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Razlagalnik

Liga narodov (UEFA Nations League) je mednarodno nogometno tekmovanje za moške reprezentance članic UEFA, ki je bilo ustanovljeno leta 2018. Namen tega tekmovanja je nadomestiti številne prijateljske tekme z bolj tekmovalnimi obračuni, saj reprezentance igrajo v skupinah glede na svojo kakovostno raven, kar omogoča napredovanje v višje lige ali izpad v nižje.

Roberto Martinez je priznan španski nogometni trener, ki je v svoji karieri vodil več pomembnih evropskih klubov, kot so Swansea City, Wigan Athletic in Everton. Pred vodenjem portugalske reprezentance je bil dolga leta selektor belgijske izbrane vrste, s katero je na svetovnem prvenstvu leta 2018 osvojil tretje mesto, kar velja za enega največjih uspehov v zgodovini belgijskega nogometa.

Izraz 'mundial' je pogosto uporabljen sinonim za svetovno prvenstvo v nogometu. Beseda izvira iz španščine in pomeni 'svetovni', v nogometnem svetu pa se je uveljavila kot poimenovanje za najprestižnejši turnir, ki ga vsaka štiri leta organizira mednarodna nogometna zveza FIFA in na katerem se pomerijo najboljše reprezentance z vseh celin.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI20

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JAZsemTI
07. 07. 2026 08.42
Tista “za lase privlečena zmaga” proti Hrvaški je bilo vse kar so sposobni. Španci so jih postavili tja kamor spadajo.
Odgovori
0 0
NoriSušan
07. 07. 2026 08.47
To se je vedelo
Odgovori
0 0
hojladri123
07. 07. 2026 08.37
IMA BOGA. Belgijci so prizemljili ZDA skupaj z donaldom Velikim... upam da bodo jutri še veljavne vize od Belgijcev... Španci so z nekaj nesreče portugalcev prišli naprej, vendarle pa se sprašujem glede na prejšnje slabe predstave Portugalcev kako dobri so Španci v resnici...
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0 0
NoriSušan
07. 07. 2026 08.43
Karma za ene in druge tako je pač moglo bit. Oboji so golfjufali in dobili zasluženo klofuto. Me pa zanima ko si govoril da naj bi mi ronči zaprl usta. Kje je zdaj to?
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0 0
royayers
07. 07. 2026 08.35
Skoda za Portugalsko, dobra in talentirana ekipa, vendar igrati z 10imi, to pac ne gre. Krivda je kakopak na trenerju. Ronaldo nima kaj delat v prvi postavi.
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+1
1 0
NoriSušan
07. 07. 2026 08.39
kar se je vedelo že pred turnirjem
Odgovori
0 0
Vakalunga
07. 07. 2026 08.34
Portugalci so igrali z igralcem manj, tako je, ko je na trati RONALDO..PA SO IZGUBILI CELO TEKMO Z 10 - SETIMI NE MOREŠ ZMAGATI.
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+2
2 0
NoriSušan
07. 07. 2026 08.33
Tok enga hajpa okol crja kakšen goat je kako bo zmagal, kakšno ekipo ma portugalska-danes pa solze in kako so zanič kako so sami krivi, kako je trener kriv. Zakaj ne omenjate crja? Zakaj ni ič naredu če je tak goat? Messi je praktično sam spet prvleku svojo državo do kjer je in na vsaki tekmi podrl rekord. Postal je najbolši strelec turnirja in tudi asistent kokr sm tudi napovedal. V tem je razlika smao nekateri morajo jokat in lagat kako je vse spet pokradeno in kako je vse fifa naštimala. ronaldo tukaj ni v istem pogovoru. Upam da smo razjasnili dejstva
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+4
4 0
Nikdar več
07. 07. 2026 08.31
Zakaj bi s podaljški zavlačeval neizbežen poraz?
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+1
1 0
26250440
07. 07. 2026 08.30
Po mojem sta prevagali dve stvari,prva da se je poškodoval Mendez in druga da je igrala Portugalska z igralcem manj..Ronaldo kot kip v kazenskem ,če je šel pa po žogo,jo je pa podal nazaj..Še enkrat več Portugalska žrtev nadutega narcisa ki še vedno noče nehati..Se vidimo leta 2030..tam bo spet poiskusil...
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+2
2 0
Razumnež
07. 07. 2026 08.24
Izpadli tako kot malo pred njimi hrvatje.... Noro, kako se hitro kaj vrne. :))
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+1
1 0
NoriSušan
07. 07. 2026 08.30
Karma ko tako ropajo. Zadnji 2 leti sta super za nogomet
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+1
1 0
manucao
07. 07. 2026 08.23
Katastrofalno vodenje Martineza. Portugalci so si tudi precej sami krivi. Izbrali so pač nesposobnega selektorja in za to dobili na koncu lepo darilo.Portugalci so dobesedno besni na tega Katalonskega nesposobneža kateri se je včeraj dobesedno predal.
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-1
1 2
NoriSušan
07. 07. 2026 08.29
Kot rečeno če so v ekipi egoti ki bi sami vodili ekipi in želeli vse zase potem tudi najbolši trener ne bi nič naredil. Poglej vaš madrid v zadnjih dveh sezonah in PSG. Odličen primer kako mbappe in cr vplivata na ekipe za katere igrata. Tok enga hajpa zdej pa solze.
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0 0
Loptass
07. 07. 2026 08.17
Gledano po posameznih položajih, je imel reprezentanco, ki bi morala biti med top3 za osvojitev naslova. Kar se tiče obrambe in sredine, klaso boljša ekipa, kot Argentina. Da pa nekdo po doprinosu ekipi primerja Ronalda z Messijem, je pa čista žalitev za Messija.
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+2
3 1
Wolf85
07. 07. 2026 08.11
Martinez ni T ot trenerja.tip je unicil že zlato generacijo Belgije,a sedaj je imel zares odlicno ekipo portugalske,pa so razocarali.sploh sredina,ki je po imensko najmočnejša,so izgledali cist izgubljeni.tudi mendes,ko igra za portugalsko je kot dan in noč napram igri iz Psg-ja.al so res vsi te igralci navajeni enega sistema...pomoje je glavni krivec martinez
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+3
3 0
NoriSušan
07. 07. 2026 08.27
Naslpošno ni motivacije in mentalitete. kot v madridu če so nekateri igralci več od trenerja na neki točki padeš in tako cr kot mbappe sta odličen primer kjer igralec lahko pokvari celotno ekipo. Seveda trener ni nek presežek ampak glede na vse komentarje kako naj bi cr zmagal in postal najbolši zdaj pa jok je pa tole prevelika blamaža
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+2
2 0
NoriSušan
07. 07. 2026 08.09
hahaha kakšna blamaža. Povsem zasluženo. Naj jokajo goljufivci
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+2
2 0
manucao
07. 07. 2026 08.04
Zaslužena zmaga Španije. Portugal je žal prikazal premalo,da bi se uvrstil naprej. Martinez pa tudi krivec za poraz.
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+1
2 1
NoriSušan
07. 07. 2026 08.25
kaj pa tisti ronči ki ga hajpate? Zakaj ni nič naredu?
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+1
2 1
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