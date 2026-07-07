'Mislim, da smo si zaslužili podaljšek. To je zagotovo moja zadnja tekma s Portugalsko'

Roberto Martinez FOTO: Profimedia

Selektor Portugalske Roberto Martinez je tudi tokrat v začetno postavo uvrstil 41-letnega Cristiana Ronalda, ki je tako odigral zadnjo tekmo na mundialih in igrišče zapustil v solzah. Martinez je kljub porazu dejal, da so lahko Portugalci ponosni na ekipo in igralce. "Zadeli smo tudi prečko. Mislim, da smo si zaslužili podaljšek. Dobro smo se branili. Igrali smo proti enemu izmed favoritov. Morda nam je zmanjkalo samo nekaj sreče," je dejal Martinez.

Statistika obračuna med Španijo in Portugalsko FOTO: Sofascore.com

Ta je očitno zadnjič vodil portugalsko izbrano vrsto. "To je zagotovo moja zadnja tekma s Portugalsko. Rad bi se zahvalil portugalskemu ljudstvu. Tega se bom spominjal celo življenje. Teh 45 tekem je najboljši rezultat v smislu golov in točk v zgodovini reprezentance. Spomini na zmago v ligi narodov so še živi, postavljali smo rekorde. Zahvaljujem se zvezi in trenerskemu štabu, trdo so delali, da bi pomagali našim igralcem," je italijanska tiskovna agencija Ansa navedla Martineza.

Vezist Bruno Fernandes je po izpadu dejal, da so žalostni, saj so na SP prišli le z enim ciljem. "Da bi osvojili naslov. Na žalost nismo bili na najboljši ravni. Mislim, da smo danes igrali bolje v prvem polčasu, v drugem pa smo naredili enako napako, branili smo se prenizko in jim dajali žogo. Ko se to zgodi, prej ali slej prejmeš zadetek. Vsa čast Španiji, ima kakovost, vendar mislim, da bi mi lahko prišli do ugodnejšega razpleta, če bi nadaljevali igro iz prvega polčasa," je povedal Fernandes.

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