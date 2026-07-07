'Mislim, da smo si zaslužili podaljšek. To je zagotovo moja zadnja tekma s Portugalsko'

Selektor Portugalske Roberto Martinez je tudi tokrat v začetno postavo uvrstil 41-letnega Cristiana Ronalda, ki je tako odigral zadnjo tekmo na mundialih in igrišče zapustil v solzah. Martinez je kljub porazu dejal, da so lahko Portugalci ponosni na ekipo in igralce. "Zadeli smo tudi prečko. Mislim, da smo si zaslužili podaljšek. Dobro smo se branili. Igrali smo proti enemu izmed favoritov. Morda nam je zmanjkalo samo nekaj sreče," je dejal Martinez.
Ta je očitno zadnjič vodil portugalsko izbrano vrsto. "To je zagotovo moja zadnja tekma s Portugalsko. Rad bi se zahvalil portugalskemu ljudstvu. Tega se bom spominjal celo življenje. Teh 45 tekem je najboljši rezultat v smislu golov in točk v zgodovini reprezentance. Spomini na zmago v ligi narodov so še živi, postavljali smo rekorde. Zahvaljujem se zvezi in trenerskemu štabu, trdo so delali, da bi pomagali našim igralcem," je italijanska tiskovna agencija Ansa navedla Martineza.
Vezist Bruno Fernandes je po izpadu dejal, da so žalostni, saj so na SP prišli le z enim ciljem. "Da bi osvojili naslov. Na žalost nismo bili na najboljši ravni. Mislim, da smo danes igrali bolje v prvem polčasu, v drugem pa smo naredili enako napako, branili smo se prenizko in jim dajali žogo. Ko se to zgodi, prej ali slej prejmeš zadetek. Vsa čast Španiji, ima kakovost, vendar mislim, da bi mi lahko prišli do ugodnejšega razpleta, če bi nadaljevali igro iz prvega polčasa," je povedal Fernandes.
Liga narodov (UEFA Nations League) je mednarodno nogometno tekmovanje za moške reprezentance članic UEFA, ki je bilo ustanovljeno leta 2018. Namen tega tekmovanja je nadomestiti številne prijateljske tekme z bolj tekmovalnimi obračuni, saj reprezentance igrajo v skupinah glede na svojo kakovostno raven, kar omogoča napredovanje v višje lige ali izpad v nižje.
Roberto Martinez je priznan španski nogometni trener, ki je v svoji karieri vodil več pomembnih evropskih klubov, kot so Swansea City, Wigan Athletic in Everton. Pred vodenjem portugalske reprezentance je bil dolga leta selektor belgijske izbrane vrste, s katero je na svetovnem prvenstvu leta 2018 osvojil tretje mesto, kar velja za enega največjih uspehov v zgodovini belgijskega nogometa.
Izraz 'mundial' je pogosto uporabljen sinonim za svetovno prvenstvo v nogometu. Beseda izvira iz španščine in pomeni 'svetovni', v nogometnem svetu pa se je uveljavila kot poimenovanje za najprestižnejši turnir, ki ga vsaka štiri leta organizira mednarodna nogometna zveza FIFA in na katerem se pomerijo najboljše reprezentance z vseh celin.
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