Legendarni Modrić in jubilejni 200. nastop: 'On je rojeni vodja'

icon-chevron-right 1 11 icon-chevron-right Luka Modrić AP

Luka Modrić AP

Panama - Hrvaška AP

Ante Budimir AP

Panama - Hrvaška AP

Panama - Hrvaška AP

Panama - Hrvaška AP

Panama - Hrvaška AP

Panama - Hrvaška AP

Panama - Hrvaška AP

Panama - Hrvaška AP





















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Hrvaška, svetovni podprvak leta 2018 ter tretja na SP v letih 1998, 2022, se je morala pobrati po porazu proti Angliji z 2:4 na uvodni tekmi skupine L. Na koncu je bil gol Anteja Budimirja v 54. minuti dovolj, da so Hrvati premagali živahno srednjeameriško reprezentanco.

Ante Budimir vs Panama FOTO: AP

"Ne moreš zmagati na tekmi, če ne dosežeš gola," je po porazu, ki je pomenil tudi konec upanja za napredovanje, dejal selektor Paname danskega rodu Thomas Christiansen. Hkrati pa je novinarjem zaupal, da je zelo ponosen na svoje igralce, kako so se borili proti višje uvrščeni hrvaški ekipi.

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Kljub izločitvi s turnirja je Christiansen dejal, da je Panama naredila korak naprej. "Ti igralci po teh dveh tekmah svetovnega prvenstva ne bodo več tam, kjer so danes." Najbolj slavljen hrvaški igralec, Luka Modrić, je nastopil na svoji 200. reprezentančni tekmi, a njegov zgodnji strel z glavo je šel čez prečko.

Jose Luis Rodriguez FOTO: AP

Pod Christiansenom je Panama vzpostavila tesno obrambno strukturo, s katero so si zagotovili drugi nastop na svetovnem prvenstvu. Vendar je bil panamski napad tisti, ki je v prvem polčasu skoraj odločil razliko. V 23. minuti je Jose Luis Rodriguez z glavo poslal žogo proti golu, a je hrvaški vratar Dominik Livaković s konicami prstov žogo preusmeril od gola.

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Drugi polčas je zaznamoval očiten preobrat in 43.000 navijačev na tribunah stadiona v Torontu, kjer je prevladovala močna hrvaška navijaška večina, je eksplodiralo v ekstazi navdušenja, ko je rezervist Ante Budimir uspešno preusmeril podajo Josipa Stanišića.

Luka Modrić je odigral dvestoto tekmo za Hrvaško. FOTO: AP

Panama je še naprej pritiskala za izenačenje in vsaj točko, a na koncu ni uspela doseči gola, s čimer je podaljšala niz brez golov na svetovnem prvenstvu.

Panamci se bodo v soboto pomerili z Anglijo na zadnji tekmi turnirja. Hrvaška ima tri točke in se bo za mesto med 32 najboljših pomerila z Gano, ki ima po remiju brez golov na tekmi proti Angliji štiri točke, toliko kot Anglija.

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"To je bila zelo težka tekma. Panama je odlična v protinapadih. V prvem polčasu nam ni prav nič uspevalo, na srečo smo se zbrali v nadaljevanju. Te tri točke so ključne, ne šteje nič drugega," je po tekmi, kot poroča net.hr povedal hrvaški selektor Zlatko Dalić.

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Po tekmi so Dalića vprašali o Modrićevem prelomnem okroglem jubilejnem reprezentančnem nastopu in ali se vezist AC Milana počuti neprijetno, ker se je vsa medijska pozornost usmerila prav nanj.

Panama vs Hrvaška FOTO: AP

Štiridesetletni veteran je po 81 minutah odšel kot zamenjava, kar je na stadionu v Torontu sprožilo bučen aplavz, po zadnjem žvižgu pa so ga soigralci dvignili v zrak.

"Morda se Luka želi vsemu temu izogniti. Je zelo skromen, zelo preprost," je povedal selektor in dodal, da "Modrić resnično ni za velika praznovanja, ampak zelo sem vesel, da smo to tekmo danes zaznamovali na takšen način."

Luka Modrić FOTO: AP

Po Dalićevem mnenju je Modrić "rojeni vodja", ne pa nekdo, ki mora svojo vodstveno vlogo vsiljevati ekipi. "Zaradi tega je Luka tako kakovosten igralec," je kot še piše net.hr dejal hrvaški selektor.