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SP 2026

Legendarni Modrić in jubilejni 200. nastop: 'On je rojeni vodja'

Zagreb, 24. 06. 2026 07.44 pred 1 uro 3 min branja 15

Avtor:
Marko Juvan STA
Luka Modrić

Naši južni sosedi so s težko priborjeno zmago z 1:0 ohranila upanje na uvrstitev v izločilne boje svetovnega prvenstva. Hrvati so na drugi tekmi skupinskega dela v Toronto v Kanadi premagali Panamo (1:0), ki nima več niti teoretičnih možnosti za uvrstitev v drugi del turnirja v Severni Ameriki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hrvaška, svetovni podprvak leta 2018 ter tretja na SP v letih 1998, 2022, se je morala pobrati po porazu proti Angliji z 2:4 na uvodni tekmi skupine L. Na koncu je bil gol Anteja Budimirja v 54. minuti dovolj, da so Hrvati premagali živahno srednjeameriško reprezentanco.

Ante Budimir vs Panama
Ante Budimir vs Panama
FOTO: AP

"Ne moreš zmagati na tekmi, če ne dosežeš gola," je po porazu, ki je pomenil tudi konec upanja za napredovanje, dejal selektor Paname danskega rodu Thomas Christiansen. Hkrati pa je novinarjem zaupal, da je zelo ponosen na svoje igralce, kako so se borili proti višje uvrščeni hrvaški ekipi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub izločitvi s turnirja je Christiansen dejal, da je Panama naredila korak naprej. "Ti igralci po teh dveh tekmah svetovnega prvenstva ne bodo več tam, kjer so danes." Najbolj slavljen hrvaški igralec, Luka Modrić, je nastopil na svoji 200. reprezentančni tekmi, a njegov zgodnji strel z glavo je šel čez prečko.

Jose Luis Rodriguez
Jose Luis Rodriguez
FOTO: AP

Pod Christiansenom je Panama vzpostavila tesno obrambno strukturo, s katero so si zagotovili drugi nastop na svetovnem prvenstvu. Vendar je bil panamski napad tisti, ki je v prvem polčasu skoraj odločil razliko. V 23. minuti je Jose Luis Rodriguez z glavo poslal žogo proti golu, a je hrvaški vratar Dominik Livaković s konicami prstov žogo preusmeril od gola.

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Drugi polčas je zaznamoval očiten preobrat in 43.000 navijačev na tribunah stadiona v Torontu, kjer je prevladovala močna hrvaška navijaška večina, je eksplodiralo v ekstazi navdušenja, ko je rezervist Ante Budimir uspešno preusmeril podajo Josipa Stanišića

Luka Modrić je odigral dvestoto tekmo za Hrvaško.
Luka Modrić je odigral dvestoto tekmo za Hrvaško.
FOTO: AP

Panama je še naprej pritiskala za izenačenje in vsaj točko, a na koncu ni uspela doseči gola, s čimer je podaljšala niz brez golov na svetovnem prvenstvu.

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Panamci se bodo v soboto pomerili z Anglijo na zadnji tekmi turnirja. Hrvaška ima tri točke in se bo za mesto med 32 najboljših pomerila z Gano, ki ima po remiju brez golov na tekmi proti Angliji štiri točke, toliko kot Anglija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"To je bila zelo težka tekma. Panama je odlična v protinapadih. V prvem polčasu nam ni prav nič uspevalo, na srečo smo se zbrali v nadaljevanju. Te tri točke so ključne, ne šteje nič drugega," je po tekmi, kot poroča net.hr povedal hrvaški selektor Zlatko Dalić

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Po tekmi so Dalića vprašali o Modrićevem prelomnem okroglem jubilejnem reprezentančnem nastopu in ali se vezist AC Milana počuti neprijetno, ker se je vsa medijska pozornost usmerila prav nanj.

Panama vs Hrvaška
Panama vs Hrvaška
FOTO: AP

Štiridesetletni veteran je po 81 minutah odšel kot zamenjava, kar je na stadionu v Torontu sprožilo bučen aplavz, po zadnjem žvižgu pa so ga soigralci dvignili v zrak. 

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"Morda se Luka želi vsemu temu izogniti. Je zelo skromen, zelo preprost," je povedal selektor in dodal, da "Modrić resnično ni za velika praznovanja, ampak zelo sem vesel, da smo to tekmo danes zaznamovali na takšen način."

Luka Modrić
Luka Modrić
FOTO: AP

Po Dalićevem mnenju je Modrić "rojeni vodja", ne pa nekdo, ki mora svojo vodstveno vlogo vsiljevati ekipi. "Zaradi tega je Luka tako kakovosten igralec," je kot še piše net.hr dejal hrvaški selektor.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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KOMENTARJI15

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borjac
24. 06. 2026 09.32
Čestitke Luki Modriću , nekoč ko je prispel v Real Madrid si nisem predstavljal , da bo prišel na vrh svetovnega nogometa , zato še enkrat ČESTITKE ZA VSE DOSEŽKE LUKA NODRIĆ !!!
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+1
1 0
dededetox
24. 06. 2026 09.29
Seveda je zmaga v fuzbalu za Balkance nujna za preživetje - če bi zmagala Panama bi danes kaka 2 miljona Hrvatov imelo psihične težave ali depresijo!
Odgovori
+0
1 1
Panter 63
24. 06. 2026 09.32
Psihične in depresivne težave imaš zdaj ti glede da so zmagali. Pa še kaj marsikdo. Kakšne pišeš, pa ne samo zdaj, je za videti da Balkan ne more mimo tebe.
Odgovori
0 0
Sandokkan
24. 06. 2026 09.16
Bravo! Slovenija navija za Hrvaško!
Odgovori
+0
2 2
St. Gallen
24. 06. 2026 09.03
Hrvaski Tavares
Odgovori
+1
2 1
Tinko22
24. 06. 2026 08.56
Joj kako sem sit tega sranja, da se opeva ene in iste face, dlake so se mi naježile samo ko slišim Modrič
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+2
4 2
NoriSušan
24. 06. 2026 09.04
to se narobe sliš hahaha zakva se ti dlake ježijo
Odgovori
+0
1 1
cripstoned
24. 06. 2026 08.33
Eden in edini LM 10!
Odgovori
-7
3 10
NoriSušan
24. 06. 2026 09.04
je res Lionel Messi 10
Odgovori
+3
5 2
Beopen
24. 06. 2026 08.28
Tooooo Hrvati. Rad vas imam in raje vas imam kot Slovenijo, pa sem po očetu in mami, ki sta oba Slovenca, kot tudi sam rojen v Sloveniji, bolj pripaden našim sosedom. Poklon.
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-5
3 8
Kritikizstajerske
24. 06. 2026 08.58
nisi vreden da govoris slovensko prodana dusa
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+4
7 3
Panter 63
24. 06. 2026 09.03
Ne fantaziraj neumnosti. Če pa bi napisal vrstice polne sovražnosti do njih pa bi bil pravi Slovenec? Sta neki zabiti in napolnjeni s nekakšno sovražnosti. Brez razlogov.
Odgovori
-1
2 3
NoriSušan
24. 06. 2026 09.05
evo super se loh preseliš tja da ne rabiš trpet Slovenije
Odgovori
+1
4 3
NoriSušan
24. 06. 2026 08.16
Eden redkih ki je res car. Poleg Rakitiča res pokazu kakšno se drži vezna linija. Se vidi kako ga pogrešajo v madridu. Tudi pri teh letih v Serie A bil dolgo časa najbolši. Velika zasluga za trofeje tudi njemu.
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+0
5 5
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