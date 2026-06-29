4,6 milijona gledalcev in 2,8 milijona enot piva

Turnir je tako že pred začetkom izločilnih bojev podrl rekord obiskanosti svetovnega prvenstva leta 1994 v ZDA, ki je privabilo okoli 3,6 milijona gledalcev. S povprečno obiskanostjo 64.508 gledalcev na tekmo pa tokratno prvenstvo še ni doseglo ravni turnirja leta 1994.

Po podatkih Fife je rekord postavilo tudi 215 golov, doseženih v prvi fazi turnirja, kar povprečno znaša približno tri na tekmo. Za primerjavo, na celotnem mundialu leta 2022 je bilo doseženih 172 golov. A je bilo tedaj v Katarju, tako kot na vseh turnirjih od leta 1998, odigranih le skupno 64 tekem.