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SP 2026

4,6 milijona gledalcev in 2,8 milijona enot piva

New York, 29. 06. 2026 10.20 pred 22 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Navijači na svetovnem prvenstvu

Najbolj številčno svetovno prvenstvo v nogometu je Fifi prineslo več rekordnih številk. 72 tekem skupinskega dela si je na stadionih ogledalo 4.644.549 gledalcev, prodanih pa je bilo več kot 2,8 milijona enot piva.

Turnir je tako že pred začetkom izločilnih bojev podrl rekord obiskanosti svetovnega prvenstva leta 1994 v ZDA, ki je privabilo okoli 3,6 milijona gledalcev. S povprečno obiskanostjo 64.508 gledalcev na tekmo pa tokratno prvenstvo še ni doseglo ravni turnirja leta 1994.

Po podatkih Fife je rekord postavilo tudi 215 golov, doseženih v prvi fazi turnirja, kar povprečno znaša približno tri na tekmo. Za primerjavo, na celotnem mundialu leta 2022 je bilo doseženih 172 golov. A je bilo tedaj v Katarju, tako kot na vseh turnirjih od leta 1998, odigranih le skupno 64 tekem.

Navijači na svetovnem prvenstvu
Navijači na svetovnem prvenstvu
FOTO: AP

Kot je sporočila Fifa, je v skupinskem delu igralo 999 igralcev. Zvezdnik kanadske reprezentance in član Bayern Münchna Alphonso Davies je na prvi tekmi izločilnih bojev proti Južni Afriki (1:0) postal 1000. igralec, ki je nastopil na tem mundialu.

Ker je bilo treba nahraniti tudi množice navijačev na stadionih, je Fifa zabeležila tudi 2,8 milijona prodanih enot piva in skoraj milijon steklenic vode. Poleg tega je bilo kupljenih 300.000 vročih hrenovk.

nogomet svetovno prvenstvo skupinski del

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KOMENTARJI2

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ptuj.si
29. 06. 2026 10.43
Kako rekordi, ko pa levi mediji pišejo, da so tribune prazne, da ni navijačev,.....???
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gullit
29. 06. 2026 10.41
Pri meni pa ravno obratno, ne spomnim se, da bi tako malo tekem pogledal v predtekmovanju. Ponavadi sem skoraj vse.
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