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Najdražji športni dogodek v zgodovini ZDA: povprečna cena vstopnice 10.000 evrov

New York, 17. 07. 2026 17.13 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
STA
Gianni Infantino

Finale letošnjega svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino bo glede na cene vstopnic v preprodaji po podatkih revije Forbes najdražji športni dogodek, ki je bil organiziran v ZDA. Povprečna cena vstopnice finala mundiala presega finala Super Bowla in Lige NBA.

Povprečna cena vstopnice v preprodaji za finale letošnjega svetovnega prvenstva po podatkih spletne tržnice za preprodajo TickPick, ki jo povzema Forbes, znaša 11.327 ameriških dolarjev oziroma slabih deset tisočakov v evrih, kar je najvišji znesek za športne dogodke v zgodovini ZDA.

Svetovno prvenstvo
Svetovno prvenstvo
FOTO: Profimedia

S prvega mesta najdražjega športnega dogodka je nogometni finale izrinil finalni dvoboj Lige NFL oziroma Super Bowl leta 2024 med San Francisco 49ers in Kansas City Chiefs, kjer je povprečna vstopnica v preprodaji stala dobrih 8220 evrov.

Tudi tretji in četrti najdražji športni dogodek sta Super Bowla, in sicer leta 2021 med Tampa Bay Buccaneers in Kansasom (6400 evrov) ter leta 2020 prav tako med Kansasom in San Franciscom (5720). Na petem mestu je tretja tekma letošnje finalne serije Lige NBA med New York Knicks in San Antonio Spurs (5510).

Visoke cene vstopnic za letošnji mundial so med navijači povzročile veliko ogorčenja, te so bile namreč precej višje kot pred štirimi leti.

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KOMENTARJI4

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Endless
17. 07. 2026 18.09
To je navadna sramota in žalost da si finale lahko privoščijo samo bogati ali največji fanatiki, ki bodo za za to zapravili vse svoje premoženje, ki ga imajo. Vstopnice bi morale biti po pravični ceni za vse in podeljene z loterijo tako v Španiji kot v Argentini, 1/4 pa za prireditelje.
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+1
1 0
enapi
17. 07. 2026 18.13
Potem pa bi se bunil, da stadion sprejme samo 80000 ljudi in si vsi ne morejo ogledati tekme v živo.
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0 0
kryptix
17. 07. 2026 18.22
Karto za 10.000€ lažje dobiti kot če bi bile karte 300€. Očitno so cene ok glede na to da celo od začetka kar polno.
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0 0
bandit1
17. 07. 2026 18.04
NIč osebno, vse je samo biznis.
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0 0
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