Najdražji športni dogodek v zgodovini ZDA: povprečna cena vstopnice 10.000 evrov

Povprečna cena vstopnice v preprodaji za finale letošnjega svetovnega prvenstva po podatkih spletne tržnice za preprodajo TickPick, ki jo povzema Forbes, znaša 11.327 ameriških dolarjev oziroma slabih deset tisočakov v evrih, kar je najvišji znesek za športne dogodke v zgodovini ZDA.

S prvega mesta najdražjega športnega dogodka je nogometni finale izrinil finalni dvoboj Lige NFL oziroma Super Bowl leta 2024 med San Francisco 49ers in Kansas City Chiefs, kjer je povprečna vstopnica v preprodaji stala dobrih 8220 evrov.

Tudi tretji in četrti najdražji športni dogodek sta Super Bowla, in sicer leta 2021 med Tampa Bay Buccaneers in Kansasom (6400 evrov) ter leta 2020 prav tako med Kansasom in San Franciscom (5720). Na petem mestu je tretja tekma letošnje finalne serije Lige NBA med New York Knicks in San Antonio Spurs (5510).

Visoke cene vstopnic za letošnji mundial so med navijači povzročile veliko ogorčenja, te so bile namreč precej višje kot pred štirimi leti.