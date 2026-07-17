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SP 2026

Messi statistično v senci Yamala

New York, 17. 07. 2026 13.27 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
Š.Z.
Lionel Messi

Redko kdo si je mislil, da bo Leo Messi po kar 21 letih leta 2021 zapustil Barcelono. Še manj pa je bilo tistih, ki so si upali napovedati, da bo katalonski velikan tako hitro našel novega nosilca igre in številke 10. – nogometaša, ki je do svojega 19. leta statistično celo uspešnejši od "velikega" Lionela Messija.

Lionel Messi in Lamine Yamal
Lionel Messi in Lamine Yamal
FOTO: Profimedia

Največji scenaristi si takšne zgodbe ne bi upali spomniti. V New Yorku se bo Lionel Messi pomeril z novopečenim 19-letnikom – Laminom Yamalom, najstnikom, ki vleče veliko vzporednic z enim najboljših vseh časov. Oba sta svojo pot začela v sloviti La Masiji, oba sta v Barceloni nosila številko 19, preden sta prevzela desetico. Obstajajo tudi fotografije iz leta 2007, ko mladi Messi med dobrodelnim fotografiranjem drži dojenčka Yamala v naročju.

Ko primerjamo Messija in Yamala do 19. leta, vidimo, da sta oba že kot najstnika izstopala, vendar je mladi Španec v začetni fazi kariere prevzel še večjo vlogo v ekipi Barcelone.

Statistika med Laminom Yamalom in Lionelom Messijem do 19. leta.
Statistika med Laminom Yamalom in Lionelom Messijem do 19. leta.
FOTO: Sofascore.com

Lamine Yamal, čigar očetove korenine segajo v Maroko, materine pa v Ekvatorialno Gvinejo, je pri komaj 15 letih debitiral za člansko ekipo Barcelone in postal najmlajši igralec v zgodovini kluba, ki je zaigral v La Ligi. Po debiju je sledilo podiranje mejnikov – postal je najmlajši strelec v zgodovini španskega prvenstva, najmlajši debitant in strelec španske reprezentance ter eden najmlajših igralcev, ki so kadarkoli nastopili v Ligi prvakov.

Do 19. leta je za Barcelono zbral 96 zadetkov in asistenc na 151 tekmah. V reprezentančnem dresu je leta 2024 pri 16 letih postal najmlajši igralec in strelec v zgodovini evropskih prvenstev, z izjemnimi predstavami pa si je prislužil tudi nagrado za najboljšega mladega igralca turnirja.

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Na drugi strani pa osemkratni dobitnik zlate žoge svoje kariere ni začel tako bliskovito. Za Barcelono je debitiral pri 17 letih, do 19. leta pa je za klub zbral več kot 100 nastopov manj kot Yamal. Tudi pri doseganju zadetkov je Messi do 19. leta za katalonskega velikana dosegel kar 40 golov manj kot Španec.

Ronaldinho z mladim Lionelom Messijem in Samuelom Eto'ojem
Ronaldinho z mladim Lionelom Messijem in Samuelom Eto'ojem
FOTO: AP

Razlog za to se deloma skriva tudi v okoliščinah, v katerih se je Messi boril za mesto v članski ekipi. Barcelona je imela takrat eno najboljših ekip v svoji zgodovini, v kateri je blestel dobitnik zlate žoge in takratna desetica v Barci – Ronaldinho. Kljub temu si je takrat dolgolasi Argentinec ne le izboril mesto v ekipi, temveč je sčasoma presegel vse, ki so pred njim kadarkoli oblekli dres Barcelone. Za katalonski ponos je na 778 tekmah zabil 672 golov ter dodal 303 asistence.

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KOMENTARJI3

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sloZebra
17. 07. 2026 15.14
Pa saj v Messijevih letih je boljše biti v senci s kako mrzlo pijačko kot pa na soncu
Odgovori
0 0
Deep1
17. 07. 2026 14.35
Kje je pa Rolando??
Odgovori
+3
3 0
inho
17. 07. 2026 14.13
Yamal je statistično res boljši od Messija do 19 leta. Ampak Messi je le Messi. Zame osebno najboljši nogometaš v zgodovini in težko ga bo kdo presegel. Kar on počne pri teh letih, je neverjetno. Nisem pa navijač Barce, ampak njenega največjega tekmeca Reala.
Odgovori
+7
8 1
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