Messi statistično v senci Yamala

Lionel Messi in Lamine Yamal FOTO: Profimedia

Največji scenaristi si takšne zgodbe ne bi upali spomniti. V New Yorku se bo Lionel Messi pomeril z novopečenim 19-letnikom – Laminom Yamalom, najstnikom, ki vleče veliko vzporednic z enim najboljših vseh časov. Oba sta svojo pot začela v sloviti La Masiji, oba sta v Barceloni nosila številko 19, preden sta prevzela desetico. Obstajajo tudi fotografije iz leta 2007, ko mladi Messi med dobrodelnim fotografiranjem drži dojenčka Yamala v naročju. Ko primerjamo Messija in Yamala do 19. leta, vidimo, da sta oba že kot najstnika izstopala, vendar je mladi Španec v začetni fazi kariere prevzel še večjo vlogo v ekipi Barcelone.

Statistika med Laminom Yamalom in Lionelom Messijem do 19. leta. FOTO: Sofascore.com

Lamine Yamal, čigar očetove korenine segajo v Maroko, materine pa v Ekvatorialno Gvinejo, je pri komaj 15 letih debitiral za člansko ekipo Barcelone in postal najmlajši igralec v zgodovini kluba, ki je zaigral v La Ligi. Po debiju je sledilo podiranje mejnikov – postal je najmlajši strelec v zgodovini španskega prvenstva, najmlajši debitant in strelec španske reprezentance ter eden najmlajših igralcev, ki so kadarkoli nastopili v Ligi prvakov. Do 19. leta je za Barcelono zbral 96 zadetkov in asistenc na 151 tekmah. V reprezentančnem dresu je leta 2024 pri 16 letih postal najmlajši igralec in strelec v zgodovini evropskih prvenstev, z izjemnimi predstavami pa si je prislužil tudi nagrado za najboljšega mladega igralca turnirja.

Na drugi strani pa osemkratni dobitnik zlate žoge svoje kariere ni začel tako bliskovito. Za Barcelono je debitiral pri 17 letih, do 19. leta pa je za klub zbral več kot 100 nastopov manj kot Yamal. Tudi pri doseganju zadetkov je Messi do 19. leta za katalonskega velikana dosegel kar 40 golov manj kot Španec.

Ronaldinho z mladim Lionelom Messijem in Samuelom Eto'ojem FOTO: AP