Bosna in Hercegovina vodi v Torontu

Kapetanski trak je pri Bosni in Hercegovini tokrat nosil branilec Sead Kolašinac, saj Edin Džeko zaradi težav s poškodbo še ni bil nared za mesto v prvi enajsterici. Trener BiH Sergej Barbarez se je odločil, da bo na priložnost s klopi čakal tudi mladi zvezdnik Kerim Alajbegović, ki je blestel na obračunu z Italijo v dodatnih kvalifikacijah.

Bosanski nogometaši so po prekinitvah zapretili že v tretji minuti, ko je po odbiti žogi z nevarnega položaja preko vrat nasprotnikov streljal Amar Memić. Kanadčani so hitro ugotovili, da nasprotnik ne bo zlahka odnehal in zaigrali bolj odločno v napadu. V 17. minuti so bili domačini zelo blizu vodstvu, a Jonathan David je zapravil izjemno priložnost po protinapadu. Imel je obilico prostora v kazenskem prostoru gostov, a streljal je v odlično postavljenega vratarja Nikolo Vasilja.

Trener Kanadčanov Jesse Marsch je bil zelo jezen po zapravljeni priložnosti Davida, kot da bi slutil kazen, ki je sledila. V 21. minuti so Bosanci znova zapretili po prekinitvi. Sead Kolašinac je na robu kazenskega prostora z glavo odlično podaljšal žogo do odlično postavljenega Jova Lukića, ki je zanesljivo zabil z glavo. Bosna je bila na dobri poti do druge zmage na svetovnih prvenstvih po slavju proti Iranu leta 2014. Kanadčani so se zbudili in Tanitoluwa Oluwaseyi je v 32. minuti zapravil odlično priložnost. Sledilo je obdobje prevlade domačih, ki pa nikakor niso našli poti do vrat Vasilja.