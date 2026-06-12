Bosna in Hercegovina vodi v Torontu

Kapetanski trak je pri Bosni in Hercegovini tokrat nosil branilec Sead Kolašinac, saj Edin Džeko zaradi težav s poškodbo še ni bil nared za mesto v prvi enajsterici. Trener BiH Sergej Barbarez se je odločil, da bo na priložnost s klopi čakal tudi mladi zvezdnik Kerim Alajbegović, ki je blestel na obračunu z Italijo v dodatnih kvalifikacijah.
Bosanski nogometaši so po prekinitvah zapretili že v tretji minuti, ko je po odbiti žogi z nevarnega položaja preko vrat nasprotnikov streljal Amar Memić. Kanadčani so hitro ugotovili, da nasprotnik ne bo zlahka odnehal in zaigrali bolj odločno v napadu. V 17. minuti so bili domačini zelo blizu vodstvu, a Jonathan David je zapravil izjemno priložnost po protinapadu. Imel je obilico prostora v kazenskem prostoru gostov, a streljal je v odlično postavljenega vratarja Nikolo Vasilja.
Trener Kanadčanov Jesse Marsch je bil zelo jezen po zapravljeni priložnosti Davida, kot da bi slutil kazen, ki je sledila. V 21. minuti so Bosanci znova zapretili po prekinitvi. Sead Kolašinac je na robu kazenskega prostora z glavo odlično podaljšal žogo do odlično postavljenega Jova Lukića, ki je zanesljivo zabil z glavo. Bosna je bila na dobri poti do druge zmage na svetovnih prvenstvih po slavju proti Iranu leta 2014. Kanadčani so se zbudili in Tanitoluwa Oluwaseyi je v 32. minuti zapravil odlično priložnost. Sledilo je obdobje prevlade domačih, ki pa nikakor niso našli poti do vrat Vasilja.
Pot do Toronta
Bosanci so za svojo drugo uvrstitev na svetovno prvenstvo na infarkten način izločili Italijane, ki so znova ostali brez mesta med svetovno elito. V Zenici so varovanci Sergeja Barbareza zmagali po izvajanju enajstmetrovk, odločilno je realiziral mladi Esmir Bajraktarević, ki velja za enega najbolj obetavnih nogometašev. 21-letnik, rojen v ZDA, pa še zdaleč ni edini, ki za BiH predstavlja svetlo nogometno prihodnost. V dodatnih kvalifikacijah je navdušil 18-letni Kerim Alajbegović, ki bo v naslednji sezoni najverjetneje zaigral za člansko ekipo Bayerja iz Leverkusna.
Obraz zmajev pa ostaja neponovljivi Edin Džeko. Legendarni osrednji napadalec, ki je letos dopolnil okroglih 40 let, je bil član zasedbe, ki je pod kultnim Safetom Sušićem pred 12 leti spisala prvo nogometno pravljico. Takrat so se Bosanci prvič uvrstili med svetovno elito, a sta jim poraza proti Argentini in Nigeriji onemogočila napredovanje v izločilne boje. Bosanci bodo svoje tekme odigrali v Torontu, Los Angelesu in Seattlu, kjer se jim obeta bučna podpora številčne diaspore in navijačev, ki bodo prečkali Atlantik.
Kanada na tekmi brez prvega zvezdnika
Branilec in kapetan kanadske nogometne reprezentance Alphonso Davies si še ni povsem opomogel od poškodbe in ne bo igral na otvoritveni tekmi svoje ekipe na svetovnem prvenstvu proti Bosni, ki bo nocoj v Torontu, je sporočil selektor, Američan Jesse Marsch. Kapetanski trak bo nosil obrambni vezist Stephen Eustaquio.
Petindvajsetletni levi branilec Bayerna iz Münchna je v tej sezoni igral zelo malo po vrsti poškodb, vključno z nategnjeno zadnjo ložo, ki jo je utrpel v začetku maja proti Paris Saint-Germainu v ligi prvakov. Branilec se je sprva zdravil na Bavarskem, nato pa začel boj s časom, da bi se lahko pravočasno vrnil za nastope na domačem SP, ko se je soigralcem pridružil 31. maja.
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