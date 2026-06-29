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SP 2026

Nekdanji nizozemski reprezentant priznal, da bo navijal za Maroko

Utrecht, 29. 06. 2026 16.08 pred 49 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Ibrahim Afellay

Nizozemce v noči na torek čaka tekma šestnajstine finala proti Maroku. Pred prvim obračunom izločilnih bojev je v deželi tulipanov veliko prahu dvignil nekdanji reprezentant Ibrahim Afellay, ki je priznal, da bo navijal za severnoafriško državo svojih staršev. "Moje srce je z Marokom," je dejal nekdanji veliki up Barcelone.

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Rojen v Utrechtu, nogometno vzgojen pri PSV-ju, kjer je odigral največ tekem v svoji klubski karieri, in 53-kratni nizozemski reprezentant. Nogometna pot Ibrahima Afellaya se je začela, se odvijala in končala na Nizozemskem. Zato je njegova nedavna izjava, v kateri je priznal, da bo na obračunu šestnajstine finala pesti stiskal za Maroko, tako razburila velik del nogometne javnosti v deželi tulipanov. "Moje srce je z Marokom. Od tam izvirajo moje korenine. Oba starša sta tam rojena in še vedno živita v Maroku. Ali je potrebno povedati še kaj?"

Tako je Afellay odgovoril na vprašanje o svoji pripadnosti, v nadaljevanju pa je bil brez dlake na jeziku: "Hvaležen sem Nizozemski. Tukaj sem odraščal in preživel velik del svoje kariere. Treba pa je razumeti, da sem za reprezentanco igral, ker sem imel kakovost. Dresa izbrane vrste nisem nosil, ker sem dober dečko. Bil sem dober, zato sem igral." Po spornih izjavah se je v nizozemski javnosti znova odprla debata o igralcih z dvojnim državljanstvom. Jasno je, da je iz leta v leto več nogometašev tujih korenin, ki predstavljajo največje zahodnoevropske reprezentance, zato je postalo toliko pomembneje "novačenje" nadobudnih igralcev že v mladih selekcijah.

Ibrahim Afellay v dresu Barcelone
Ibrahim Afellay v dresu Barcelone
FOTO: Profimedia
afellay nizozemska maroko svetovno prvenstvo

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29. 06. 2026 16.57
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