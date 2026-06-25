Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026
Zgodba se razvija

Ekvador in Nemčija po prvem polčasu poravnana (1:1*)

East Rutherford, 25. 06. 2026 22.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Ekvador - Nemčija

Nemčija si je z dvema zmagama že zagotovila izločilne boje, preostale tri reprezentance skupine E pa so še v bitki za napredovanje. Pred zadnjim krogom skupinske faze je bila s tremi točkami v najboljšem položaju Slonokoščena obala, ki igra proti Curacau. Ta je pri eni točki, tako kot Ekvador, ki se meri s prvakinjo iz 2014.

Kljub temu da je Nemčija dobila uvodni dve tekmi svetovnega prvenstva, je bila deležna nekaj kritik. Mediji so močno udarili po selektorju Julianu Nagelsmannu, ker Deniza Undava uporablja kot rezervista. Ta je proti Curacau in Slonokoščeni obali dobil na voljo 55 minut igralnega časa in sodeloval pri štirih zadetkih, tokrat pa spet začel na klopi.

Preberi še Od dela v tovarni do zadetkov na največjem odru

Tam številni navijači želijo videti tudi Leroyja Saneja, ki ne kaže več takšnih predstav kot v najboljših letih kariere, ko je nosil dres Manchester Cityja. A slednji je kritike utišal na najlepši možen način, saj je že po dobri minuti igre z natančnim zaključkom s približno 15 metrov Nemčijo popeljal v vodstvo proti Ekvadorju.

Ekvador – Nemčija
Ekvador – Nemčija
FOTO: AP

Slednje so pred prvenstvom mnogi uvrstili med ekipe, ki utegnejo presenetiti, predvsem na račun dolgega niza neporaženosti in prisotnosti treh velikih imen – Moises Caicedo, Willian Pacho in Piero Hincapie. Omenjeni skupaj s soigralci na uvodnih dveh tekmah niso navdušili, tokrat pa so hitro po zaostanku pokazali drugačen obraz in izenačili. Nemci so na svoji polovici izgubili žogo, Nilson Angulo pa je sprožil z velike razdalje in z odlično odmerjenim strelom premagal izkušenega Manuela Neuerja, ki tako na nobeni od treh tekem skupinskega dela mundiala ni uspel ohraniti nedotaknjene mreže.

Ekvador – Nemčija
Ekvador – Nemčija
FOTO: AP

Nemci se po prejetem golu niso uspeli pobrati, Ekvadorci pa so narekovali ritem igre in nevarno kombinirali pred šestnajstercem nasprotnika. Južnoameričane je presekal odmor za osvežitev, po katerem smo spremljali neatraktivno igro obeh izbranih vrst.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Svetovno prvenstvo, skupina E, 3. krog, izidi:

Ekvador – Nemčija 1:1*
Angulo 9.; Sane 2.

Curacao – Slonokoščena obala 0:1*
Pepe 7.

nogomet svetovno prvenstvo skupina e

Kek o uspehu BiH: Čestitke državi, ki živi za reprezentanco

24ur.com Brazilija deklasirala Škotsko, Maroko le trl borbeni Haiti
24ur.com Slonokoščena obala izločila branilce naslova
24ur.com Blesteča zmaga Slovenk na rokometnem SP
24ur.com Angola prvi četrtfinalist afriškega prvenstva
24ur.com Ekvador navdušil proti Nizozemski, Katar po drugem porazu že izpadel
24ur.com Olimpija premagala Mornar za prvo zmago v letošnji sezoni lige ABA
24ur.com Utrujeni Slovenci strli tudi ambiciozne Američane
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763