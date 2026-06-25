Ekvador in Nemčija po prvem polčasu poravnana (1:1*)

Kljub temu da je Nemčija dobila uvodni dve tekmi svetovnega prvenstva, je bila deležna nekaj kritik. Mediji so močno udarili po selektorju Julianu Nagelsmannu, ker Deniza Undava uporablja kot rezervista. Ta je proti Curacau in Slonokoščeni obali dobil na voljo 55 minut igralnega časa in sodeloval pri štirih zadetkih, tokrat pa spet začel na klopi.

Tam številni navijači želijo videti tudi Leroyja Saneja, ki ne kaže več takšnih predstav kot v najboljših letih kariere, ko je nosil dres Manchester Cityja. A slednji je kritike utišal na najlepši možen način, saj je že po dobri minuti igre z natančnim zaključkom s približno 15 metrov Nemčijo popeljal v vodstvo proti Ekvadorju.

Ekvador – Nemčija FOTO: AP

Slednje so pred prvenstvom mnogi uvrstili med ekipe, ki utegnejo presenetiti, predvsem na račun dolgega niza neporaženosti in prisotnosti treh velikih imen – Moises Caicedo, Willian Pacho in Piero Hincapie. Omenjeni skupaj s soigralci na uvodnih dveh tekmah niso navdušili, tokrat pa so hitro po zaostanku pokazali drugačen obraz in izenačili. Nemci so na svoji polovici izgubili žogo, Nilson Angulo pa je sprožil z velike razdalje in z odlično odmerjenim strelom premagal izkušenega Manuela Neuerja, ki tako na nobeni od treh tekem skupinskega dela mundiala ni uspel ohraniti nedotaknjene mreže.

Ekvador – Nemčija FOTO: AP

Nemci se po prejetem golu niso uspeli pobrati, Ekvadorci pa so narekovali ritem igre in nevarno kombinirali pred šestnajstercem nasprotnika. Južnoameričane je presekal odmor za osvežitev, po katerem smo spremljali neatraktivno igro obeh izbranih vrst.

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Svetovno prvenstvo, skupina E, 3. krog, izidi: