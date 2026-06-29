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SP 2026

Nemčija po 12 letih znova v izločilnih bojih mundiala

Foxborough, 29. 06. 2026 18.48 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Nemčija - Curacao

V tretji tekmi šestnajstine finala letošnjega svetovnega prvenstva, si bosta nasproti stali reprezentanci Nemčije in Paragvaja. Za Nemce, ki so osvojili prvo mesto skupine E, bo to prvi nastop v izločilnih bojih mundiala po letu 2014, ko so osvojili svojo četrto zvezdico. Južno Američani seveda veljajo za velike "outsiderje".

Ekvador – Nemčija
Ekvador – Nemčija
FOTO: AP

Nemška izbrana vrsta pregovorno velja za eno najbolj konstantih reprezentanc na svetu, ki na mundialih vedno kotira na samem vrhu. Ta ugled so Nemci pod vprašaj postavili na zadnjih dveh tekmovanjih, kjer se niso uspeli prebiti niti mimo skupinskega dela. Obakrat so bili usodni Azijci, leta 2018 ekipa Južne Koreje, pred štirimi leti v Katarju pa izbrana vrsta Japonske. Tokrat so varovanci Juliana Naggelsmana svoje delo v skupini opravili dokaj suvereo. Na prvi tekmi so se s 7:1 znesli nad Curacaom, ne drugi uprizorili infarktno zmago proti Slonokoščeni obali, na zadnji pa je bil boljši Ekvador.

Matias Galarza
Matias Galarza
FOTO: AP

Tudi  šestnajstini finala se bodo pomerili proti Južno Američanom, nasproti jim bo stala paragvajska zasedba, ki se je v izločilne boje prebila predvsem zahvaljujoč minimalni zmagi nad anemično Turčijo. Paragvajci so najboljši rezultata na svetovnem odru vpisali leta 2010 na tekmovanju v Južni Afriki. Na jugu črne celine so prišli vse do četrtfinala, kjer je bila z 1:0 boljša kasnejša zmagovalka Španija. Nemci so v skupinskem delu pokazali, da gre za izredno ranljivo reprezentanco, proti kateri se da veliko izvleči. Neugodni in zagrizeni Paragvajci bi lahko izkoristili nemško negotovost in vpisali enega večjih skalpov letošnjega mundiala.

sp 2026 šestnajstina finala nemčija paragvaj

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