Nemčija po 12 letih znova v izločilnih bojih mundiala

Nemška izbrana vrsta pregovorno velja za eno najbolj konstantih reprezentanc na svetu, ki na mundialih vedno kotira na samem vrhu. Ta ugled so Nemci pod vprašaj postavili na zadnjih dveh tekmovanjih, kjer se niso uspeli prebiti niti mimo skupinskega dela. Obakrat so bili usodni Azijci, leta 2018 ekipa Južne Koreje, pred štirimi leti v Katarju pa izbrana vrsta Japonske. Tokrat so varovanci Juliana Naggelsmana svoje delo v skupini opravili dokaj suvereo. Na prvi tekmi so se s 7:1 znesli nad Curacaom, ne drugi uprizorili infarktno zmago proti Slonokoščeni obali, na zadnji pa je bil boljši Ekvador.

Tudi šestnajstini finala se bodo pomerili proti Južno Američanom, nasproti jim bo stala paragvajska zasedba, ki se je v izločilne boje prebila predvsem zahvaljujoč minimalni zmagi nad anemično Turčijo. Paragvajci so najboljši rezultata na svetovnem odru vpisali leta 2010 na tekmovanju v Južni Afriki. Na jugu črne celine so prišli vse do četrtfinala, kjer je bila z 1:0 boljša kasnejša zmagovalka Španija. Nemci so v skupinskem delu pokazali, da gre za izredno ranljivo reprezentanco, proti kateri se da veliko izvleči. Neugodni in zagrizeni Paragvajci bi lahko izkoristili nemško negotovost in vpisali enega večjih skalpov letošnjega mundiala.