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Nepričakovan zaplet: Infantino ostal brez tekme za bron

Miami, 19. 07. 2026 09.22 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
Š.Z. STA
Donald Trump in Gianni Infantino

Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino ni bil prisoten na tekmi za tretje mesto med Anglijo in Francijo. Kot razlog, da je prvi mož Fife ostal v New Yorku, naj bi bile vremenske razmere, ki so onemogočale letalske povezave med New Yorkom in Miamijem, kjer je bila odigrana tekma.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: AP

V Miamiju smo spremljali eno najbolj atraktivnih nogometnih predstav vseh časov. Reprezentanci Anglije in Francije sta v sproščenem vzdušju na Hard Rock Stadionu prikazali ves svoj napadalni talent. Trije levi so galske peteline premagali z neverjetnih 6:4.

Na sicer razprodanem stadionu, ki je med svetovnim prvenstvom zaradi sponzorskih pravic preimenovan v Miami Stadium, je manjkal predsednik Fife Gianni Infantino. Zaradi slabih vremenskih razmer v New Yorku ni mogel odpotovati v Miami. Pred tem je bil prisoten skoraj na vsaki tekmi prvenstva velikih razdalj v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Prvi mož Mednarodne nogometne zveze je na videoposnetku, posnetem na stadionu MetLife, kjer bo odigran finale, dejal: "No, danes bi moral biti pravzaprav v Miamiju na nogometni tekmi za bronasto medaljo med Anglijo in Francijo," in dodal: "Žal nam vremenske razmere tukaj niso dovolile poleteti v Miami, zato smo medtem prišli na stadion finala, da bi preverili, ali je vse pripravljeno."

Gianni Infantino in Donald Trump
Gianni Infantino in Donald Trump
FOTO: Profimedia

Infantino je bil v petek v New Yorku na medijskem nastopu z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Zaradi slabih vremenskih razmer je bilo nato odpovedanih več letov iz mesta, zaradi česar je Španija odpovedala tudi sobotni trening.

Odsotnost predsednika Fife še dodatno postavlja pod vprašaj smiselnost tekme za tretje mesto. Že pred začetkom obračuna v Miamiju je selektor Anglije Thomas Tuchel dejal, da si nobena ekipa ne želi igrati takšne tekme.

svetovno prvenstvo fifa Gianni Infantino

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KOMENTARJI4

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juventina10
19. 07. 2026 10.44
prav,potem pa obema ekipama bron in to je to.
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+1
1 0
petb
19. 07. 2026 10.32
Za Infantina in Trumpa pa samo, da gliha vkup štriha.
Odgovori
+3
3 0
bandit1
19. 07. 2026 10.31
Ja ni kupu karte in kaj, naj gleda po TV.
Odgovori
+3
3 0
MarkoJur
19. 07. 2026 10.22
NOBEN ga ni pogrešal!!!
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+6
6 0
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