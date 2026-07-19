Nepričakovan zaplet: Infantino ostal brez tekme za bron

V Miamiju smo spremljali eno najbolj atraktivnih nogometnih predstav vseh časov. Reprezentanci Anglije in Francije sta v sproščenem vzdušju na Hard Rock Stadionu prikazali ves svoj napadalni talent. Trije levi so galske peteline premagali z neverjetnih 6:4.

Na sicer razprodanem stadionu, ki je med svetovnim prvenstvom zaradi sponzorskih pravic preimenovan v Miami Stadium, je manjkal predsednik Fife Gianni Infantino. Zaradi slabih vremenskih razmer v New Yorku ni mogel odpotovati v Miami. Pred tem je bil prisoten skoraj na vsaki tekmi prvenstva velikih razdalj v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Prvi mož Mednarodne nogometne zveze je na videoposnetku, posnetem na stadionu MetLife, kjer bo odigran finale, dejal: "No, danes bi moral biti pravzaprav v Miamiju na nogometni tekmi za bronasto medaljo med Anglijo in Francijo," in dodal: "Žal nam vremenske razmere tukaj niso dovolile poleteti v Miami, zato smo medtem prišli na stadion finala, da bi preverili, ali je vse pripravljeno."