Nespoštljivi Infantino sprožil val ogorčenja v Italiji: Morda se bodo uvrstili, ko bo 228 reprezentanc

Kot je poročala nemška tiskovna agencija dpa, se je Infantino v pogovoru za brazilsko televizijo CazeTV pošalil glede zadnje italijanske neuvrstitve na SP, ko je govoril o morebitni dodatni razširitvi munidiala na 64 ekip. "Mogoče se bo Italija uvrstila na SP s 64 ekipami, ali pa lahko gremo celo do 228 reprezentanc," je dejal prvi mož Fife, ki ima sicer 211 članic.