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SP 2026

Nespoštljivi Infantino sprožil val ogorčenja v Italiji: Morda se bodo uvrstili, ko bo 228 reprezentanc

Ljubljana, 13. 06. 2026 07.37 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Gianni Infantino

Predsednik Mednarodne nogometne zveze Fife Gianni Infantino je prejel precej kritik v Italiji zaradi šaljive opazke, ki jo je izrekel na račun slabih dosežkov italijanske reprezentance, kar zadeva svetovna prvenstva v zadnjih letih.

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Kot je poročala nemška tiskovna agencija dpa, se je Infantino v pogovoru za brazilsko televizijo CazeTV pošalil glede zadnje italijanske neuvrstitve na SP, ko je govoril o morebitni dodatni razširitvi munidiala na 64 ekip. "Mogoče se bo Italija uvrstila na SP s 64 ekipami, ali pa lahko gremo celo do 228 reprezentanc," je dejal prvi mož Fife, ki ima sicer 211 članic.

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Italijanska tiskovna agencija Ansa je poročala, da je bil italijanski minister za šport Andrea Abodi precej nezadovoljen s to opazko in dodal, da načrtuje pogovor s Fifinim predsednikom. "Glede na veliko oddaljenost med Italijo in Mehiko bi bila najboljša možnost telefonski pogovor za pojasnitev situacije. Zanima me, kako razmišlja," je dejal Abodi.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

Štirikratna svetovna prvakinja Italija je nazadnje na SP igrala leta 2014.

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bobiv
13. 06. 2026 08.50
Infantino odstopi, nisi dorasel!
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