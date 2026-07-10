Nevsakdanji poklon za herojskega vratarja Zelenortskih otokov

Vozinha je nase prvič opozoril z odlično predstavo na uvodni tekmi mundiala, ko je s herojskimi obrambami mrežo ohranil nedotaknjeno proti Španiji. 40-letnik je hitro postal eden najbolj razvpitih igralcev prvenstva, na kar kaže tudi nenaden porast števila sledilcev na Instagram profilu, s katerim je prehitel tudi denimo Luko Dončića. Vratar je svoje odlične predstave nadaljeval vse do zadnje tekme, ko jih je po izredno borbenih 120 minutah igre izločila Argentina in jih tako izločila iz šestnajstine finala.
Kljub porazu so modri morski psi ostali v dobrem spominu celotne nogometne javnosti, kar dokazuje tudi zadnja poteza španskih znanstvenikov. Ti so nedavno tega odkrili novo vrsto morskega organizma, gre za vrsto mehkužca, ki so jo poimenovali po Vozinhi. Glavni raziskovalec Jesus Ortea se je za potezo odločil v znak hvaležnosti ljudem Zelenortskih otokov. Nova vrsta mikroorganizma se imenuje Aldisa vozinhai.
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