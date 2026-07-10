Nevsakdanji poklon za herojskega vratarja Zelenortskih otokov

Vozinha je nase prvič opozoril z odlično predstavo na uvodni tekmi mundiala, ko je s herojskimi obrambami mrežo ohranil nedotaknjeno proti Španiji. 40-letnik je hitro postal eden najbolj razvpitih igralcev prvenstva, na kar kaže tudi nenaden porast števila sledilcev na Instagram profilu, s katerim je prehitel tudi denimo Luko Dončića. Vratar je svoje odlične predstave nadaljeval vse do zadnje tekme, ko jih je po izredno borbenih 120 minutah igre izločila Argentina in jih tako izločila iz šestnajstine finala.