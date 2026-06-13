Neymarjeva krhka realnost: Brazilija bo mundial odprla brez njega

Brazilijo čaka v noči na nedeljo težka naloga na prvi tekmi proti Maroku, polfinalistu svetovnega prvenstva 2022. To bo edina tekma v skupinskem delu, na kateri se bosta pomerili ekipi, ki sta trenutno med prvimi desetimi na lestvici Fife; Brazilija je šesta, Maroko pa sedmi.

Neymar je nazadnje igral 17. maja na tekmi brazilske lige za svoj klub Santos in je zaradi poškodbe izpustil vse brazilske priprave na svetovno prvenstvo.