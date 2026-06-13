Neymarjeva krhka realnost: Brazilija bo mundial odprla brez njega

Brazilijo čaka v noči na nedeljo težka naloga na prvi tekmi proti Maroku, polfinalistu svetovnega prvenstva 2022. To bo edina tekma v skupinskem delu, na kateri se bosta pomerili ekipi, ki sta trenutno med prvimi desetimi na lestvici Fife; Brazilija je šesta, Maroko pa sedmi.
Neymar je nazadnje igral 17. maja na tekmi brazilske lige za svoj klub Santos in je zaradi poškodbe izpustil vse brazilske priprave na svetovno prvenstvo.
Če bo Neymar igral, bi postal deveti Brazilec, ki je nastopil na štirih svetovnih prvenstvih, in se pridružil skupini osmih igralcev, v kateri sta tudi Pele in Ronaldo. Neymar je na 13 tekmah svetovnega prvenstva dosegel osem golov in prispeval štiri podaje. To je tudi tretje svetovno prvenstvo, na katerem je 34-letni Neymar zaradi poškodbe izpustil vsaj eno tekmo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.