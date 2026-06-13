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SP 2026

Neymarjeva krhka realnost: Brazilija bo mundial odprla brez njega

New York, 13. 06. 2026 09.14 pred 48 minutami 1 min branja 2

Avtor:
S.V. STA
Neymar

Brazilski nogometni zvezdnik Neymar bo zaradi poškodbe mečne mišice izpustil prvo tekmo Brazilije v skupinskem delu, je sporočil brazilski selektor Carlo Ancelotti. "Trdo dela, da bi si čim prej opomogel," je dejal italijanski strokovnjak in dodal: "Upamo, da se bo lahko naslednji teden vrnil na polne treninge."

Brazilijo čaka v noči na nedeljo težka naloga na prvi tekmi proti Maroku, polfinalistu svetovnega prvenstva 2022. To bo edina tekma v skupinskem delu, na kateri se bosta pomerili ekipi, ki sta trenutno med prvimi desetimi na lestvici Fife; Brazilija je šesta, Maroko pa sedmi.

Neymar je nazadnje igral 17. maja na tekmi brazilske lige za svoj klub Santos in je zaradi poškodbe izpustil vse brazilske priprave na svetovno prvenstvo.

Neymar
Neymar
FOTO: AP

Če bo Neymar igral, bi postal deveti Brazilec, ki je nastopil na štirih svetovnih prvenstvih, in se pridružil skupini osmih igralcev, v kateri sta tudi Pele in Ronaldo. Neymar je na 13 tekmah svetovnega prvenstva dosegel osem golov in prispeval štiri podaje. To je tudi tretje svetovno prvenstvo, na katerem je 34-letni Neymar zaradi poškodbe izpustil vsaj eno tekmo.

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KOMENTARJI2

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Uporabnik1854475
13. 06. 2026 10.01
Tale bakrenc se pa najbolj šlepa v tem fuzbalu
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0 0
mackon08
13. 06. 2026 09.52
Brez Neymarja je Brazilija močnejša, on je navaden mutivoda.
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