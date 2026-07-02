'Ni več vprašanj? Hvala, selektor je izgubil očeta, iskreno sožalje'

DR Kongo je svetovno prvenstvo odprla z remijem brez zadetkov proti veliki Portugalski, nato tesno z 1:0 izgubila proti Kolumbiji, zmagovalki skupine K, za zgodovinski preboj v izločilne boje pa s 3:1 premagala Uzbekistan. Žreb ji je v prvem krogu izločilnih bojev namenil Anglijo, eno izmed glavnih favoritinj za končno slavje.

Prvi gol smo videli že po dobrih šestih minutah, na presenečenje večine nogometnega sveta pa so ga dosegli leopardi. Ti so imeli v nadaljevanju še nekaj zrelih priložnosti za povišanje prednosti, Angleži pa so se ponovno dvignili v končnici tekme. Harry Kane je v 75. minuti izid poravnal, dobrih deset minut kasneje pa s fantastičnim zadetkom poskrbel za evforijo navijačev z Otoka ter veliko razočaranje pristašev DR Kongo.

Po tekmi je pred predstavnike sedme sile sedel selektor DR Kongo Sebastien Desabre in odgovoril na vsa novinarska vprašanja. Besedo je nato prevzel predstavnik za odnose z javnostmi in javno razkril žalostno informacijo: "Ni več vprašanj? Hvala vam. Moramo vas obvestiti, da je selektor izgubil očeta. Ob tem mu izrekamo iskreno sožalje."