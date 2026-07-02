Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

'Ni več vprašanj? Hvala, selektor je izgubil očeta, iskreno sožalje'

Atlanta, 02. 07. 2026 11.25 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Sebastien Desabre

DR Kongo je bil proti Angliji pred vrati raja, a je Harry Kane poskrbel za preobrat in zmago z 2:1. Leopardi so na mundialu pustili dober vtis, zato je bilo slovo za nogometaše precej boleče. Še veliko hujše pa je bilo za selektorja Sebastiena Desabreja, ki je po tekmi prejel informacijo, da mu je umrl oče.

DR Kongo je svetovno prvenstvo odprla z remijem brez zadetkov proti veliki Portugalski, nato tesno z 1:0 izgubila proti Kolumbiji, zmagovalki skupine K, za zgodovinski preboj v izločilne boje pa s 3:1 premagala Uzbekistan. Žreb ji je v prvem krogu izločilnih bojev namenil Anglijo, eno izmed glavnih favoritinj za končno slavje.

Sebastien Desabre z nogometaši DR Kongo po porazu proti Angliji
Sebastien Desabre z nogometaši DR Kongo po porazu proti Angliji
FOTO: Profimedia

Prvi gol smo videli že po dobrih šestih minutah, na presenečenje večine nogometnega sveta pa so ga dosegli leopardi. Ti so imeli v nadaljevanju še nekaj zrelih priložnosti za povišanje prednosti, Angleži pa so se ponovno dvignili v končnici tekme. Harry Kane je v 75. minuti izid poravnal, dobrih deset minut kasneje pa s fantastičnim zadetkom poskrbel za evforijo navijačev z Otoka ter veliko razočaranje pristašev DR Kongo.

Po tekmi je pred predstavnike sedme sile sedel selektor DR Kongo Sebastien Desabre in odgovoril na vsa novinarska vprašanja. Besedo je nato prevzel predstavnik za odnose z javnostmi in javno razkril žalostno informacijo: "Ni več vprašanj? Hvala vam. Moramo vas obvestiti, da je selektor izgubil očeta. Ob tem mu izrekamo iskreno sožalje."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Skoraj zagotovo so 49-letnemu francoskemu strokovnjaku tragično vest sporočili že pred začetkom novinarske konference, v najtežjih trenutkih svojega življenja pa je ostal profesionalen in opravil svoje dolžnosti. Po izjavi predstavnika za odnose z javnostmi se je tiho zahvalil, nato pa vstal in zapustil dvorano v medijskem središču.

nogomet svetovno prvenstvo anglija dr kongo Sebastien Desabre smrt

Portugalci proti Hrvatom na obletnico smrti Dioga Jote

24ur.com Xavi: O tekmi ne bi govoril, lahko pa govorim o sodnikih, ki so jo uničili
24ur.com Ratnik se je po evropski sramoti opravičil navijačem in ostal brez besed
24ur.com 'Da sta Messi in Mbappe zabila? Ne bi me moglo zanimati manj'
24ur.com 'Nogomet je postal ogaben, tega ne morem več gledati!'
24ur.com Ronaldo prekinil molk: Počutim se izdanega
24ur.com 'Sramotno in nedopustno: vse je prirejeno za slavje Reala'
24ur.com Neymar o najbolj bolečem porazu: Psihično sem uničen
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
bibaleze
Portal
Noč Modrijanov skriva posebno zgodbo, ki sega daleč onkraj glasbe
Zakaj sta si sorojenca lahko tako različna, čeprav imata iste starše?
Zakaj sta si sorojenca lahko tako različna, čeprav imata iste starše?
Zapustili so Anglijo in se z otroki preselili na Bali: danes skoraj ne prižgejo televizije
Zapustili so Anglijo in se z otroki preselili na Bali: danes skoraj ne prižgejo televizije
Vse več žensk ziba po 40. letu: zakaj se starost prvorodk zvišuje?
Vse več žensk ziba po 40. letu: zakaj se starost prvorodk zvišuje?
zadovoljna
Portal
Najlepši poročni utrinki slovenskega para ganili sledilce
Mesečni horoskop: Julij od škorpijonov zahteva pogum, strelcem pa prinaša pustolovščine
Mesečni horoskop: Julij od škorpijonov zahteva pogum, strelcem pa prinaša pustolovščine
Slovenka prevozila skoraj 3000 kilometrov po Črni gori: 'Takoj bi šla še enkrat'
Slovenka prevozila skoraj 3000 kilometrov po Črni gori: 'Takoj bi šla še enkrat'
Žena nogometaša, o kateri govorijo vsi
Žena nogometaša, o kateri govorijo vsi
vizita
Portal
Formula 3-2-1 za kurjenje maščob: ni treba trenirati bolj intenzivno, temveč pametneje
Močni zavezniki proti tihemu morilcu: kaj so visoki trigliceridi in kako jih znižati
Močni zavezniki proti tihemu morilcu: kaj so visoki trigliceridi in kako jih znižati
Uživanje olivnega olja: modna muha ali ključ do dolgoživosti?
Uživanje olivnega olja: modna muha ali ključ do dolgoživosti?
Strokovnjakinja razkrila presenetljive, a učinkovite trike za hlajanje
Strokovnjakinja razkrila presenetljive, a učinkovite trike za hlajanje
cekin
Portal
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
Na italijanski plaži vas lahko ena napaka stane tudi 5.000 evrov
Na italijanski plaži vas lahko ena napaka stane tudi 5.000 evrov
Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
moskisvet
Portal
Najbolj zaželeni moški na svetu: 31-letni milijarder znova samski
Hrvaška sobarica razkrila najhujšo izkušnjo: "Ko sem odprla hladilnik, sem ostala brez besed"
Hrvaška sobarica razkrila najhujšo izkušnjo: "Ko sem odprla hladilnik, sem ostala brez besed"
Svet diska je izgubil legendo: umrl Victor Willis iz Village People
Svet diska je izgubil legendo: umrl Victor Willis iz Village People
Je prekrivanje kamere na prenosniku sploh še smiselno?
Je prekrivanje kamere na prenosniku sploh še smiselno?
dominvrt
Portal
Tako naredite več škode kot koristi
Znaki, da imajo rastline preveč sonca – in kako jim pomagati
Znaki, da imajo rastline preveč sonca – in kako jim pomagati
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
okusno
Portal
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
Nizkokalorično živilo, ki bi ga morali jesti vse poletje
Nizkokalorično živilo, ki bi ga morali jesti vse poletje
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
voyo
Portal
Sandokan
Truplo
Truplo
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763