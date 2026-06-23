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SP 2026

'Nisem rasist, ampak ...', opravičilo srbskega komentatorja

Beograd, 23. 06. 2026 12.50 pred 47 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Lu.M
Rade Bogdanović

V Srbiji so v zadnjih nekaj dneh odmevale besede nekdanjega jugoslovanskega reprezentanta Radeta Bogdanovića, ki na eni od tamkajšnjih televizij opravlja vlogo strokovnega komentatorja. Bogdanović je analiziral remi med Belgijo in Iranom, ko se je spotaknil ob rdeči karton Nathana Ngoya in pri tem poskrbel za rasistično izjavo, za katero se je naknadno opravičil.

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"Nisem rasist, ampak črnci enostavno nimajo dovolj koncentracije, da bi odigrali več kot 60 minut," so se glasile sporne besede Radeta Bogdanovića, ki jih je velika večina nogometne javnosti seveda označila za rasistične. Bogdanović je komentiral rdeči karton belgijskega reprezentanta Nathana Ngoya, ki je zelo nerodno žogo želel podati svojemu vratarju, a jo je slabo zadel in bil primoran storiti prekršek nad Mehdijem Taremijem, da se ta ne bi podal iz oči v oči s Thibautem Courtoisem.

Nekdanji jugoslovanski reprezentant, ki se kljub svojemu "zagotovilu" seveda ni mogel izogniti upravičenemu gnevu srbske in širše nogometne javnosti, je še dodal: "Verjemite mi, jaz sem igral z 'njimi', vem, kako je. Včasih si moral biti na koncu tekme bolj pozoren na svojega soigralca kot na nasprotnike." Pričakovano se je Bogdanović po svojem nespametnem početju moral opravičiti: "Iskreno se opravičujem temnopoltim nogometašem, ki so jih moje besede prizadele."

Rade Bogdanović v dresu Werder Bremna
Rade Bogdanović v dresu Werder Bremna
FOTO: Profimedia

V svoji igralski karieri je veljal za izredno solidnega napadalca. Med drugim je nosil tudi dres Werderja iz Bremna in madridskega Atletica. Leta 1997 pa je vpisal tri nastope za izbrano vrsto takratne Jugoslavije.

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KOMENTARJI3

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Sir Oliver
23. 06. 2026 13.32
Aja? Stokrat sem že slišal in prebral, da belci ne morejo/moremo biti konkurenčni temnopoltim v teku na 100 ali 200 metrov, ker belci nimamo ne vem česa ne. A to pa ni rasizem do belcev?
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+1
1 0
Grande cojones
23. 06. 2026 13.13
Kaj je rekel narobe? Gre enostavno za trditev vezno na genetiko in na barvo kože, saj smo vsi ljudje. Svetohlinci pa zagrabijo vsako priložnost za svojo čisto vest, pod kožo pa so samo primitivci.
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+0
1 1
devlon
23. 06. 2026 13.13
in kaj? ne sme svojega mnenja povedat? Tudi so drugačni videti od nas..pa tudi vonj imajo drugačen... Sem rasist al realist?
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+2
3 1
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