'Nisem rasist, ampak ...', opravičilo srbskega komentatorja

"Nisem rasist, ampak črnci enostavno nimajo dovolj koncentracije, da bi odigrali več kot 60 minut," so se glasile sporne besede Radeta Bogdanovića, ki jih je velika večina nogometne javnosti seveda označila za rasistične. Bogdanović je komentiral rdeči karton belgijskega reprezentanta Nathana Ngoya, ki je zelo nerodno žogo želel podati svojemu vratarju, a jo je slabo zadel in bil primoran storiti prekršek nad Mehdijem Taremijem, da se ta ne bi podal iz oči v oči s Thibautem Courtoisem.

Nekdanji jugoslovanski reprezentant, ki se kljub svojemu "zagotovilu" seveda ni mogel izogniti upravičenemu gnevu srbske in širše nogometne javnosti, je še dodal: "Verjemite mi, jaz sem igral z 'njimi', vem, kako je. Včasih si moral biti na koncu tekme bolj pozoren na svojega soigralca kot na nasprotnike." Pričakovano se je Bogdanović po svojem nespametnem početju moral opravičiti: "Iskreno se opravičujem temnopoltim nogometašem, ki so jih moje besede prizadele."