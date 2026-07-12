'Nismo bili pravi in imeli smo srečo. V polfinalu bomo boljši'

"Danes smo si sami otežili delo. Ne morem zanikati, da je uvrstitev med najboljših štiri izjemen uspeh. Ampak ob tem nisem zadovoljen z današnjo predstavo, v nobenem smislu," je v prvi izjavi bil oster 52-letni nemški strateg Thomas Tuchel na klopi treh levov.
"Delali smo veliko napak, nismo bili dovolj hitri, nismo bili dosledni pri naših krepostih. Na koncu smo imeli srečo," je še dejal. A ob tem je napovedal, da bodo Angleži do polfinala, ki ga bodo igrali v Atlanti v sredo, popravili napake. "Boljši bomo. Ne preostane nam drugega. Zdaj je čas za slavje. Nato nas čaka delo. Imamo tri dni."
Oba zadetka za zmago Anglije je dosegel Jude Bellingham. Prvega, za izenačenje pri 1:1, je dosegel v sodnikovem dodatku prvega polčasa, odločilnega pa v tretji minuti podaljška.
Pred tem je bila v rednem delu Norveška nekoliko bolj konkretna, a to ni uspela pretvoriti v zmago. V 55. minuti so ji sodniki tudi razveljavili zadetek.
Tekmo so sicer zaznamovale težke razmere z visokimi temperaturami. Ob začetku tekme so v Miamiju namerili 34 stopinj Celzija, pri čemer je bil občutek vročine zaradi visoke vlage še nekoliko večji. "Težko je bilo na zelenici, šlo je za težko delo," je ocenil Bellingham v prvi izjavi. "Zelo sem hvaležen našim fantom, ki so opravili veliko delo," je predstavo ocenil bolj pozitivno od svojega trenerja.
Thomas Tuchel je priznan nemški nogometni trener, ki je v svoji karieri vodil številne vrhunske evropske klube, kot so Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea in Bayern München. Znan je po svojem taktičnem pristopu, analitičnem razmišljanju o igri in sposobnosti prilagajanja strategije nasprotniku. S Chelseajem je leta 2021 osvojil naslov zmagovalca Lige prvakov, kar ga je utrdilo med najbolj cenjenimi strategi v sodobnem nogometu.
Izraz 'trije levi' (angleško: Three Lions) je vzdevek za angleško nogometno reprezentanco. Ime izvira iz grba angleške nogometne zveze, na katerem so upodobljeni trije levi, ki so bili del kraljevega grba že od časa kralja Riharda Levjesrčnega v 12. stoletju. Ta simbol predstavlja nacionalni ponos in zgodovinsko identiteto Anglije, zato so ga navijači in mediji prevzeli kot ime za svojo državno ekipo.
Jude Bellingham je angleški nogometaš, ki se je že v zgodnjih letih uveljavil kot eden najbolj vsestranskih vezistov na svetu. Odlikujejo ga izjemna fizična pripravljenost, taktična zrelost, sposobnost vodenja igre in odlična igra v napadu, kjer pogosto dosega ključne zadetke. Svojo pot je začel v Birmingham Cityju, nato se je razvil v zvezdnika pri Borussii Dortmund, kasneje pa prestopil v Real Madrid, kjer je postal eden ključnih igralcev ekipe.
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