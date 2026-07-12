'Nismo bili pravi in imeli smo srečo. V polfinalu bomo boljši'

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"Danes smo si sami otežili delo. Ne morem zanikati, da je uvrstitev med najboljših štiri izjemen uspeh. Ampak ob tem nisem zadovoljen z današnjo predstavo, v nobenem smislu," je v prvi izjavi bil oster 52-letni nemški strateg Thomas Tuchel na klopi treh levov.

Thomas Tuchel FOTO: AP

"Delali smo veliko napak, nismo bili dovolj hitri, nismo bili dosledni pri naših krepostih. Na koncu smo imeli srečo," je še dejal. A ob tem je napovedal, da bodo Angleži do polfinala, ki ga bodo igrali v Atlanti v sredo, popravili napake. "Boljši bomo. Ne preostane nam drugega. Zdaj je čas za slavje. Nato nas čaka delo. Imamo tri dni."

Oba zadetka za zmago Anglije je dosegel Jude Bellingham. Prvega, za izenačenje pri 1:1, je dosegel v sodnikovem dodatku prvega polčasa, odločilnega pa v tretji minuti podaljška.

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Pred tem je bila v rednem delu Norveška nekoliko bolj konkretna, a to ni uspela pretvoriti v zmago. V 55. minuti so ji sodniki tudi razveljavili zadetek.

Jude Bellingham FOTO: AP

Tekmo so sicer zaznamovale težke razmere z visokimi temperaturami. Ob začetku tekme so v Miamiju namerili 34 stopinj Celzija, pri čemer je bil občutek vročine zaradi visoke vlage še nekoliko večji. "Težko je bilo na zelenici, šlo je za težko delo," je ocenil Bellingham v prvi izjavi. "Zelo sem hvaležen našim fantom, ki so opravili veliko delo," je predstavo ocenil bolj pozitivno od svojega trenerja.

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