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SP 2026

Nizozemska legenda o nestrpni in sporni opazki, 'da so vsi Japonci isti'

Beitostoelen, 18. 06. 2026 08.52 pred 57 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Rafael van der Vaart

Nekdanji nizozemski nogometaš Rafael van der Vaart se je opravičil za diskriminatorno izjavo, ki jo je v vlogi televizijskega sokomentatorja dal ob tekmi letošnjega SP med Nizozemsko in Japonsko (2:2).

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Rafael Van der Vaart je ob drugem golu Japonske nerodno komentiral, da vsi Japonci izgledajo enako in na ta način skušal pojasniti, zakaj je nizozemski obrambi ušel Daichi Kamada, ki je nato izenačil izid. Van der Vaart je tako nato pojasnil, da gre za šalo, a hitro je ugotovil, da je bila ta neprimerna ter dodal: "Strah me je karkoli dodati." Danes je nato javno dejal, da v njegovih besedah "ni bilo rasističnega ali diskriminatornega namena", je poročal The Athletic.

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Nekdanji nogometaš Real Madrida, Tottenham Hotspurja in Hamburga je dejal, da njegov namen nikoli ni bil užaliti, prizadeti ali diskriminirati kogarkoli. "Razumem pa, da so nekatere moje besede prizadele ljudi. Iskreno obžalujem to. Če sem s tem koga užalil, se opravičujem. To nikoli ni bil moj namen."

Nizozemska in Japonska sta se razšli z remijem (2:2).
Nizozemska in Japonska sta se razšli z remijem (2:2).
FOTO: Profimedia

Tiskovni predstavnik protidiskriminacijske organizacije Kick It Out je za The Athletic dejal: "Zelo razočarani smo, da nekdanji igralci širijo rasistične stereotipe o japonski reprezentanci in nato poskušajo te komentarje opravičiti kot šalo."

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Bržkone pa je zgodba z van der Vaartom opozorilo za vse, da je treba najprej premisliti, potem pa spregovoriti.

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KOMENTARJI1

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pepe007
18. 06. 2026 09.54
Srednjeveški lov na čarovnice je malenkost proti temu, v kar smo sedaj zabredli s tem "rasizmom" na vsakem koraku.
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