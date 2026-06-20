Izid, skupina F, 2. krog:
Nizozemska - Švedska 1:0* (1:0)
Brobbey 6.
Ekspresno vodstvo tulipanov!
Na tekmi drugega kroga nogometnega SP se merita reprezentanci Švedske in Nizozemske. Skandinavci so mundial začeli z visoko zmago. V Monterreyu so s 5:1 ugnali Tunizijo, izkazala pa sta se predvsem Liverpoolov Alexander Isak in Brightonov Yasin Ayari. Nizozemska in japonska nogometna reprezentanca pa sta se v isti skupini F v Dallasu razšli brez zmagovalca (2:2). Nizozemci so že v 6. minuti povedli. Gol je zabil Brian Brobbey.
Izid, skupina F, 2. krog:
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