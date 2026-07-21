Svetovne prvake v Madridu pričakala skoraj dvomilijonska množica

Več kot milijon ljudi je v Madridu pričakalo prvake

Več kot milijon ljudi je v Madridu pričakalo prvake AP

Španska reprezentanca nadaljuje pot po stopinjah svoje zlate generacije, ki je med letoma 2008 in 2012 osvojila dva naslova evropskega prvaka in naslov svetovnega prvaka. Po lanski osvojitvi evropskega prvenstva 2024 so varovanci Luisa de la Fuenteja postali še svetovni prvaki.

V Madridu so nogometaši naslov svetovnih prvakov proslavili pred nepregledno množico navijačev, ki je napolnila mestne ulice. Veselje in slavje sta bila brezmejna, za posebno presenečenje pa je poskrbel tudi selektor Luis de la Fuente, ki se je pridružil praznovanju s pevskim vložkom.