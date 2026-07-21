Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

Svetovne prvake v Madridu pričakala skoraj dvomilijonska množica

Madrid, 21. 07. 2026 11.08 pred 13 minutami 1 min branja 17

Avtor:
Š.Z.
Španija praznovanje

Španska nogometna reprezentanca se je po osvojitvi naslova svetovnega prvaka vrnila domov, kjer jo je na ulicah Madrida pričakala veličastna dobrodošlica. Po ocenah se je slavja udeležilo skoraj dva milijona navijačev, ki so želeli pozdraviti nove nogometne junake. Posebno pozornost pa je pritegnil španski selektor Luis de la Fuente.

Španska reprezentanca nadaljuje pot po stopinjah svoje zlate generacije, ki je med letoma 2008 in 2012 osvojila dva naslova evropskega prvaka in naslov svetovnega prvaka. Po lanski osvojitvi evropskega prvenstva 2024 so varovanci Luisa de la Fuenteja postali še svetovni prvaki.

V Madridu so nogometaši naslov svetovnih prvakov proslavili pred nepregledno množico navijačev, ki je napolnila mestne ulice. Veselje in slavje sta bila brezmejna, za posebno presenečenje pa je poskrbel tudi selektor Luis de la Fuente, ki se je pridružil praznovanju s pevskim vložkom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
FIFA svetovno prvenstvo španija Luis de la Fuente

Argentinci v okrnjeni zasedbi pozdravili navijače

24ur.com Newyorške ulice preplavili navijači z vsega sveta
24ur.com V Madridu na maši s papežem več kot milijon ljudi
24ur.com Slavje Real Madrida: ples, cigare in solze sreče
24ur.com De la Fuente presrečen zaradi lovorike, bo kmalu postal selektor ZDA?
24ur.com 'Tega si nisem predstavljal niti v najbolj norih sanjah'
Moskisvet.com Ljubil je hčerko nogometne legende: kdo vse je osvojil srce Ferrana Torresa?
24ur.com 'Ne glede na to, ali igra dobro ali ne, Španija na koncu zmaga'
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
26250440
21. 07. 2026 13.07
Končno so tudi v Madridu dočakali ,da lahko skandirajo Yamalu...
Odgovori
-1
1 2
Cervantes Saavedra
21. 07. 2026 13.06
Dva milijona ljudi da se je zbralo!? Saj toliko ji8h ne uspe priklicati niti sam papež, kljub organozacviji lokalne r
Odgovori
-2
0 2
Cervantes Saavedra
21. 07. 2026 13.11
popravek: Dva milijona ljudi da se je zbralo!? Saj toliko jih ne uspe priklicati niti sam papež, kljub zavzeti organizaciji lokalne RKC (brezplačni prevoz, malica, sok, avtomatski odpustki za grehe...).
Odgovori
-2
0 2
Lastniki česarkoli
21. 07. 2026 12.42
Mene bolj skrbi manucao...tudi dvojica Menotti/Kempes in Bilardo/Maradona nista več opevana z njegove strani kot nekaj neprecenljivega ampak je polil gnojnico na vse gauče vse do SP 1930, še par let nazaj pa kapetani broda
Odgovori
-1
1 2
Lastniki česarkoli
21. 07. 2026 12.33
Yamal / CR7.... prva Laliga pri starosti 15/ 28. prvi EURO 16 / 31,...OI 17 / ?,...SP 19 / ?...Uf....
Odgovori
+0
1 1
paulista
21. 07. 2026 11.59
v glavni vlogi igralec prvenstva madridčan Rodri, barcelonin up Yamal se je p.okakal na tem svetovnem prvenstvu:-) sicer sta pa bila odsotna Gavi in Eric Garcia..zaradi boksarskega vložka Paredesa
Odgovori
-3
0 3
Lastniki česarkoli
21. 07. 2026 12.10
Smo se že zahvalili Atleticu...
Odgovori
+0
1 1
Lastniki česarkoli
21. 07. 2026 12.12
Yamal je edini, ki je javno , jasno in glasno povedal koga se ne boji in zakaj ne....pa do kam bodo prišli
Odgovori
+0
1 1
hojladri123
21. 07. 2026 12.29
oprosti ampak ob Yamalovem doprinosu proti Franciji bi tudi Španci jokali na polfinalni tekmi. s to izjavo jim je naredil več škode kot koristi, kot že ničkolikokrat... In tudi njegovo g...canje se še kdaj ne bo izšlo...
Odgovori
+2
3 1
hojladri123
21. 07. 2026 12.31
bi jim lahko naredil*
Odgovori
-1
0 1
Lastniki česarkoli
21. 07. 2026 12.45
Ni rekel, da bodo zmagali ampak, da se jih ne bojijo...to pa je zame velika razlika
Odgovori
+0
1 1
NoriSušan
21. 07. 2026 11.38
Ker seveda se lahko samo klanjajo Barci ki jim je prinesla dva naslova svetovnih prvakov
Odgovori
-2
2 4
Lastniki česarkoli
21. 07. 2026 11.53
Prav je, da imajo tudi navijači Reala nekaj od tega
Odgovori
+1
3 2
bibaleze
Portal
Svetu je pokazala, da je mogoče biti premierka in mama hkrati
Otroci pri 10 letih uporabljajo kreme proti gubam
Otroci pri 10 letih uporabljajo kreme proti gubam
Vsi govorijo o njej: Noseča žena nogometnega zvezdnika je prava lepotica
Vsi govorijo o njej: Noseča žena nogometnega zvezdnika je prava lepotica
Postal je svetovni prvak, nato pa ga je brat ganil do solz
Postal je svetovni prvak, nato pa ga je brat ganil do solz
zadovoljna
Portal
Ženske ponorele za slovenskim sodnikom: "Lahko mi pokaže kateri koli karton"
Za šokantnim naslovom se skriva ganljivo sporočilo mami
Za šokantnim naslovom se skriva ganljivo sporočilo mami
Brat Kate Middleton izpolnil obljubo iz leta 2024
Brat Kate Middleton izpolnil obljubo iz leta 2024
Kaj se je v resnici dogajalo za kamerami?
Kaj se je v resnici dogajalo za kamerami?
vizita
Portal
Redno pitje kave zmanjšuje tveganje za bolezni jeter
Ste vedeli, da ima menopavza tudi številne prednosti?
Ste vedeli, da ima menopavza tudi številne prednosti?
Dvolični učinek keto diete: različni vplivi na razvoj raka
Dvolični učinek keto diete: različni vplivi na razvoj raka
Dermatologi opozarjajo: teh 8 napak pri zaščiti pred soncem dela skoraj vsak
Dermatologi opozarjajo: teh 8 napak pri zaščiti pred soncem dela skoraj vsak
cekin
Portal
Eurojackpot: rojstni dnevi otrok so Hrvatu prinesli več kot 415.000 evrov
Mladi zdravnik v Nemčiji razkril plačilno listo
Mladi zdravnik v Nemčiji razkril plačilno listo
Plače v Sloveniji rastejo, a pomembnejše je drugo vprašanje
Plače v Sloveniji rastejo, a pomembnejše je drugo vprašanje
Prodali so družinsko hišo v Provansi, nato pa jo kupili nazaj skupaj z 28 družinami
Prodali so družinsko hišo v Provansi, nato pa jo kupili nazaj skupaj z 28 družinami
moskisvet
Portal
Poročila se je z Grkom in ostala brez besed: 'Nisem mogla verjeti, da je to normalno'
Znanstveniki odkrili živilo, ki bi lahko upočasnilo biološko staranje moških
Znanstveniki odkrili živilo, ki bi lahko upočasnilo biološko staranje moških
Ljubil je hčerko nogometne legende: kdo vse je osvojil srce Ferrana Torresa?
Ljubil je hčerko nogometne legende: kdo vse je osvojil srce Ferrana Torresa?
Je z vami zaradi ljubezni ali denarja? 5 znakov, ki jih moški pogosto spregledajo
Je z vami zaradi ljubezni ali denarja? 5 znakov, ki jih moški pogosto spregledajo
dominvrt
Portal
Kaja in Karlo na Braču: dvorišče sta spremenila v sanjsko poletno oazo
Naravni triki proti muham: Kako ohraniti kuhinjo brez nadležnih insektov
Naravni triki proti muham: Kako ohraniti kuhinjo brez nadležnih insektov
Voda po kuhanju jajc: koristen dodatek za vaš vrt
Voda po kuhanju jajc: koristen dodatek za vaš vrt
Kako se znebiti trdovratne smole z oblačil, avtomobila in šotora?
Kako se znebiti trdovratne smole z oblačil, avtomobila in šotora?
okusno
Portal
Najboljše poletne enolončnice, ko je veliko zelenjave: preprosti recepti, ki jih imamo radi vsako leto
Poskusili smo viralni zajtrk, pripravljen v 10 minutah – rezultat nas je presenetil
Poskusili smo viralni zajtrk, pripravljen v 10 minutah – rezultat nas je presenetil
Iz bučk pripravite nekaj, kar bo hitro izginilo z mize
Iz bučk pripravite nekaj, kar bo hitro izginilo z mize
Videti je kot sladica, v resnici pa je hranljiv zajtrk, ki ga pripravite že zvečer
Videti je kot sladica, v resnici pa je hranljiv zajtrk, ki ga pripravite že zvečer
voyo
Portal
Hitri in drzni 8
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Dosje Jarak
Dosje Jarak
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820