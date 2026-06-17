Kongo kaznoval spečo portugalsko obrambo in izenačil 1:1*

Takoj po prvem sodnikovem žvižgu je bilo jasno, katera ekipa bo na obračunu v podrejenem položaju. Že v peti minuti je premoč Portugalcev kronal Joao Neves, ki je z glavo svoji ekipi prinesel vodstvo. V 11. minuti so prvič nekoliko resneje zapretili tudi Afričani. S slabih 20 metrov je sprožil Yoane Wissa, njegov strel pa ni bil dovolj natančen. Do prvega odmora za osvežitev je tekma potekala relativno mirno, tempo so še vedno diktirali Portugalci.

Vse je kazalo, da se bodo Evropejci na premor odpravili z minimalno prednostjo. V sodnikovem dodatku so se Portugalci preveč sprostili, kar so Afričani z največjim veseljem kaznovali. V peti minuti podaljška je po lepem predložku Arthurja Masuakuja zadel napadalec Newcastla Yoane Wissa in izid poravnal tik pred koncem prve polovice igre.