Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026
Zgodba se razvija

Kongo kaznoval spečo portugalsko obrambo in izenačil 1:1*

Houston, 17. 06. 2026 19.56 pred 2 urama 2 min branja 2

Avtor:
Luka Marinšek
Portugalska - DR Kongo

Svetovno prvenstvo sta danes otvorili tudi portugalska izbrana vrsta na čelu z zimzelenim Cristianom Ronaldom. Varovanci Roberta Martineza se bodo na uvodni tekmi mundiala udarili z reprezentanco Demokratične republike Kongo. Oči nogometne javnosti bodo seveda večinoma uprte v Ronalda, a afriške ekipe še zdaleč ne gre podcenjevati. Trenutni izid je 1:1.

Takoj po prvem sodnikovem žvižgu je bilo jasno, katera ekipa bo na obračunu v podrejenem položaju. Že v peti minuti je premoč Portugalcev kronal Joao Neves, ki je z glavo svoji ekipi prinesel vodstvo. V 11. minuti so prvič nekoliko resneje zapretili tudi Afričani. S slabih 20 metrov je sprožil Yoane Wissa, njegov strel pa ni bil dovolj natančen. Do prvega odmora za osvežitev je tekma potekala relativno mirno, tempo so še vedno diktirali Portugalci.

Vse je kazalo, da se bodo Evropejci na premor odpravili z minimalno prednostjo. V sodnikovem dodatku so se Portugalci preveč sprostili, kar so Afričani z največjim veseljem kaznovali. V peti minuti podaljška je po lepem predložku Arthurja Masuakuja zadel napadalec Newcastla Yoane Wissa in izid poravnal tik pred koncem prve polovice igre.

Cristiano Ronaldo in Bruno Fernandes
Cristiano Ronaldo in Bruno Fernandes
FOTO: AP

Po tem, ko je Lionel Messi navdušil s 'hat-trickom' na tekmi med Argentino in Alžirijo, javnost seveda pričakuje odgovor njegovega večnega tekmeca Cristiana Ronalda. Če bo zimzeleni 41-letnik tekmo začel, bo tako postal drugi nogometaš, ki bo zaigral na kar šestih mundialih; prvemu je to ponoči uspelo prav Messiju. Portugalci se na letošnje svetovno prvenstvo podajajo kot eni izmed glavnih favoritov za končno slavje. Poleg izkušenega Ronalda v napadu jih krasi predvsem izjemna vezna linija, ki jo sestavlja dvojec evropskih klubskih prvakov Vitinhe in Joaa Nevesa in najboljši igralec minule sezone angleške Premier lige Bruno Fernandes.

Roberto Martinez
Roberto Martinez
FOTO: Profimedia

Selektor Portugalcev Roberto Martinez je bil dan pred uvodnim srečanjem deležen slabih novic o pripravljenosti Rubna Diasa. Obrambni igralec Manchester Cityja namreč na tekmi proti Demokratični republiki Kongo ne bo mogel pomagati soigralcem. Afriška ekipa v nogometnem svetu sicer uživa status eksotov, a bolj podroben pregled njihovega igralskega kadra vendarle pove drugačno zgodbo.

Kongo igra zelo obrambno naravnano igro, ki velikokrat temelji na sistemu s tremi osrednjimi branilci. Med branilci najdemo igralce, ki so znani tudi širši evropski nogometni javnosti. Aaron Wan-Bissaka in Axel Tuanzebe sta svoj čas veljala za mlada upa zadnje vrste Manchester Uniteda. V vlogi kapetana je izkušeni Chancel Mbemba, ki je prav tako izkusil igranje v angleški Premier ligi, enako lahko rečemo tudi za levega bočnega branilca Arthurja Masuakuja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
sp 2026 portugalska dr kongo

Kocke preplavile Dallas: vroče vzdušje pred tekmo med Hrvaško in Anglijo

24ur.com Urnaut: Tekma z Brazilijo bo prvi pravi pokazatelj naše trenutne moči
24ur.com Ronaldo tlakoval pot k prvi portugalski zmagi v Katarju
24ur.com Atlaški levi za afriško čast in zgodovino proti galskim petelinom
24ur.com Maročani premagali Portugalce za zgodovinsko uvrstitev v polfinale SP!
24ur.com Baznik: To je še ena tekma, ki jo moramo nujno dobiti
24ur.com Ronaldo prispeval zadetka za zmago Portugalske, Škoti porazili Hrvate
24ur.com Janc: Današnji rokomet sloni na dobri obrambi
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nejc Lola
17. 06. 2026 19.46
Mala malica za portugalsko👍👍👍
Odgovori
+0
1 1
Tomvojo
17. 06. 2026 19.34
Valajo se kot kakšni črvi, pokakanija od fuzbala.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Redkokdo ve, da je hrvaški pevec oče štirih sinov
Skriti francoski biser za sproščen družinski oddih
Skriti francoski biser za sproščen družinski oddih
Resnica o življenju na kmetiji, ki jo razumejo le redki starši
Resnica o življenju na kmetiji, ki jo razumejo le redki starši
92-krat jo je prevaral, ona pa mu bo rodila petega otroka
92-krat jo je prevaral, ona pa mu bo rodila petega otroka
zadovoljna
Portal
Ne boste verjeli, kako je videti žena slavnega nogometaša
V oddaji razkril pretresljivo diagnozo, gre za agresivno obliko bolezni
V oddaji razkril pretresljivo diagnozo, gre za agresivno obliko bolezni
Balerinke, ki bodo letošnje poletje nepogrešljive
Balerinke, ki bodo letošnje poletje nepogrešljive
O njej trenutno govori celotna regija
O njej trenutno govori celotna regija
vizita
Portal
Popolna zadnjica: pozabite počepe in izberite ti dve vaji
Vas boli križ? Teh opozorilnih znakov nikakor ne smete prezreti
Vas boli križ? Teh opozorilnih znakov nikakor ne smete prezreti
Vanessa Trump odkrito spregovorila o svoji izkušnji z rakom dojke
Vanessa Trump odkrito spregovorila o svoji izkušnji z rakom dojke
Ali je narcisizem deden?
Ali je narcisizem deden?
cekin
Portal
Iščejo kader, pogoji pa boljši, kot mislite: ta poklic v Sloveniji raste
Največja napaka starejših zaposlenih: delajo več, a so manj opazni
Največja napaka starejših zaposlenih: delajo več, a so manj opazni
Kdaj si Evropejci lahko privoščijo prvo stanovanje: Slovenci čakamo dlje, kot mislite
Kdaj si Evropejci lahko privoščijo prvo stanovanje: Slovenci čakamo dlje, kot mislite
Odločitev, ki lahko spremeni vašo plačo in kariero
Odločitev, ki lahko spremeni vašo plačo in kariero
moskisvet
Portal
Zaradi nje izgubil glavo, po 14 letih še vedno enako zaljubljen
Ignoriral je znak, ki ga večina spregleda: tudi 8 kav na dan ni ustavilo utrujenosti
Ignoriral je znak, ki ga večina spregleda: tudi 8 kav na dan ni ustavilo utrujenosti
Umrla igralka iz serije, ki so jo Slovenci oboževali
Umrla igralka iz serije, ki so jo Slovenci oboževali
Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem
Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem
dominvrt
Portal
Kako odgnati golobe z balkona: preprosti triki, ki jih golobi ne prenesejo
Ravno ko dozori, poči: to napako pri paradižniku dela skoraj vsak
Ravno ko dozori, poči: to napako pri paradižniku dela skoraj vsak
Mačka prekinila predstavo in postala zvezda večera
Mačka prekinila predstavo in postala zvezda večera
Tako bo vaša solata uspevala tudi v največji poletni vročini
Tako bo vaša solata uspevala tudi v največji poletni vročini
okusno
Portal
Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe
Hit poletja: ledena kava, ki jo boste pili vsak dan
Hit poletja: ledena kava, ki jo boste pili vsak dan
Osvežilna pijača, ki je to poletje zasenčila klasični aperol
Osvežilna pijača, ki je to poletje zasenčila klasični aperol
Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
voyo
Portal
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Moje sonce
Moje sonce
Prevarantki
Prevarantki
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763