Kongo kaznoval spečo portugalsko obrambo in izenačil 1:1*

Takoj po prvem sodnikovem žvižgu je bilo jasno, katera ekipa bo na obračunu v podrejenem položaju. Že v peti minuti je premoč Portugalcev kronal Joao Neves, ki je z glavo svoji ekipi prinesel vodstvo. V 11. minuti so prvič nekoliko resneje zapretili tudi Afričani. S slabih 20 metrov je sprožil Yoane Wissa, njegov strel pa ni bil dovolj natančen. Do prvega odmora za osvežitev je tekma potekala relativno mirno, tempo so še vedno diktirali Portugalci.
Vse je kazalo, da se bodo Evropejci na premor odpravili z minimalno prednostjo. V sodnikovem dodatku so se Portugalci preveč sprostili, kar so Afričani z največjim veseljem kaznovali. V peti minuti podaljška je po lepem predložku Arthurja Masuakuja zadel napadalec Newcastla Yoane Wissa in izid poravnal tik pred koncem prve polovice igre.
Po tem, ko je Lionel Messi navdušil s 'hat-trickom' na tekmi med Argentino in Alžirijo, javnost seveda pričakuje odgovor njegovega večnega tekmeca Cristiana Ronalda. Če bo zimzeleni 41-letnik tekmo začel, bo tako postal drugi nogometaš, ki bo zaigral na kar šestih mundialih; prvemu je to ponoči uspelo prav Messiju. Portugalci se na letošnje svetovno prvenstvo podajajo kot eni izmed glavnih favoritov za končno slavje. Poleg izkušenega Ronalda v napadu jih krasi predvsem izjemna vezna linija, ki jo sestavlja dvojec evropskih klubskih prvakov Vitinhe in Joaa Nevesa in najboljši igralec minule sezone angleške Premier lige Bruno Fernandes.
Selektor Portugalcev Roberto Martinez je bil dan pred uvodnim srečanjem deležen slabih novic o pripravljenosti Rubna Diasa. Obrambni igralec Manchester Cityja namreč na tekmi proti Demokratični republiki Kongo ne bo mogel pomagati soigralcem. Afriška ekipa v nogometnem svetu sicer uživa status eksotov, a bolj podroben pregled njihovega igralskega kadra vendarle pove drugačno zgodbo.
Kongo igra zelo obrambno naravnano igro, ki velikokrat temelji na sistemu s tremi osrednjimi branilci. Med branilci najdemo igralce, ki so znani tudi širši evropski nogometni javnosti. Aaron Wan-Bissaka in Axel Tuanzebe sta svoj čas veljala za mlada upa zadnje vrste Manchester Uniteda. V vlogi kapetana je izkušeni Chancel Mbemba, ki je prav tako izkusil igranje v angleški Premier ligi, enako lahko rečemo tudi za levega bočnega branilca Arthurja Masuakuja.
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